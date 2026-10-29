Gerdau Minas x Brasília Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga

Invicta nas duas primeiras rodadas, a equipe mineira recebe o representante do Distrito Federal, que tenta se recuperar após derrota por sets diretos

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Gerdau Minas e Brasília Vôlei se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

O Minas chega invicto após vencer seus dois primeiros compromissos na competição e ocupa a segunda colocação, com cinco pontos. Já o Brasília busca recuperação depois de perder para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0.

O confronto terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube. As equipes também se enfrentaram em outubro pelo Campeonato Mineiro, quando o time minastenista venceu por 3 sets a 1.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas venceu suas duas primeiras partidas na Superliga e tenta manter o aproveitamento positivo para seguir na disputa pelas primeiras posições. Na rodada anterior, a equipe superou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 29/27 e 25/21.

A oposta Jheovana foi um dos destaques da vitória, com 18 pontos e o prêmio de melhor jogadora da partida.

Jogadoras do Gerdau Minas na semifinal Superliga Feminina de Vôlei 25/26 - Divulgação/ Minas Tênis Clube

A central Thaisa também teve participação importante, especialmente nos bloqueios, enquanto Ana Rüdiger contribuiu no saque durante o primeiro set.

O Brasília Vôlei, por sua vez, tenta reagir após a derrota por 3 sets a 0 para o Sesc RJ Flamengo. A equipe do Distrito Federal terá pela frente um adversário que ainda não perdeu na competição e jogará em Belo Horizonte.

Onde assistir ao vivo

Gerdau Minas x Brasília Vôlei terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube. A partida está marcada para este sábado (31), às 16h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da Superliga Feminina.

Retrospecto de Minas x Brasília Vôlei

As equipes se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino de 2026. No duelo disputado em 9 de outubro, o Gerdau Minas venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/14, 25/22, 27/29 e 25/11.

Ficha técnica