Gerdau Minas x Brasília Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga

Invicta nas duas primeiras rodadas, a equipe mineira recebe o representante do Distrito Federal, que tenta se recuperar após derrota por sets diretos

por Thiago Seabra
Gerdau Minas x Brasília Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga
Jogadoras do Gerdau Minas na semifinal Superliga Feminina de Vôlei 25/26

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Gerdau Minas e Brasília Vôlei se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

O Minas chega invicto após vencer seus dois primeiros compromissos na competição e ocupa a segunda colocação, com cinco pontos. Já o Brasília busca recuperação depois de perder para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0.

O confronto terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube. As equipes também se enfrentaram em outubro pelo Campeonato Mineiro, quando o time minastenista venceu por 3 sets a 1.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas venceu suas duas primeiras partidas na Superliga e tenta manter o aproveitamento positivo para seguir na disputa pelas primeiras posições. Na rodada anterior, a equipe superou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 29/27 e 25/21.

A oposta Jheovana foi um dos destaques da vitória, com 18 pontos e o prêmio de melhor jogadora da partida.

Divulgação/ Minas Tênis Clube
Jogadoras do Gerdau Minas na semifinal Superliga Feminina de Vôlei 25/26 - Divulgação/ Minas Tênis Clube

A central Thaisa também teve participação importante, especialmente nos bloqueios, enquanto Ana Rüdiger contribuiu no saque durante o primeiro set.

O Brasília Vôlei, por sua vez, tenta reagir após a derrota por 3 sets a 0 para o Sesc RJ Flamengo. A equipe do Distrito Federal terá pela frente um adversário que ainda não perdeu na competição e jogará em Belo Horizonte.

Leia Também

Onde assistir ao vivo

Gerdau Minas x Brasília Vôlei terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube. A partida está marcada para este sábado (31), às 16h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da Superliga Feminina.

Retrospecto de Minas x Brasília Vôlei

As equipes se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino de 2026. No duelo disputado em 9 de outubro, o Gerdau Minas venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/14, 25/22, 27/29 e 25/11.

Ficha técnica

  • Jogo: Gerdau Minas x Brasília Vôlei
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 – 3ª rodada
  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: GE TV, no YouTube
  • Último confronto: Gerdau Minas 3 x 1 Brasília Vôlei, pelo Campeonato Mineiro de 2026
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também