Sesi Bauru x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Equipe paulista tenta manter o aproveitamento perfeito diante de um adversário que estreou com vitória em cinco sets na competição nacional
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Sesi Vôlei Bauru e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 21h (de Brasília), pela fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru, no interior de São Paulo.
O confronto terá transmissão ao vivo do sportv 2. A entrada para o público na Arena Paulo Skaf será gratuita, mediante reserva antecipada de ingresso pelo sistema Meu SESI.
Como chegam as equipes
O Sesi Bauru chega ao duelo com duas vitórias em dois jogos e tenta manter os 100% de aproveitamento.
Na rodada anterior, disputada na segunda-feira (26), a equipe paulista venceu o Sancor Seguros Vôlei, de Londrina, por 3 sets a 1, no Ginásio Moringão.
Depois de perder o primeiro set por 25 a 23, o time bauruense reagiu e venceu as três parciais seguintes por 25 a 15.
Roslandy Acosta foi a maior pontuadora da equipe, com 15 pontos, enquanto a mexicana Sofía Maldonado marcou 14 após entrar durante o segundo set. Tifanny Abreu não está disponível para atuar nesta edição da Superliga por determinação judicial.
O Fluminense, comandado pelo técnico argentino Facundo Morando, venceu o próprio time de Londrina na estreia, por 3 sets a 2, em 20 de outubro.
O duelo terminou no tie-break, com parciais de 25/17, 20/25, 25/16, 20/25 e 15/10. Bianca Bertolino anotou 20 pontos, e Aline Segato recebeu o Troféu Viva Vôlei de melhor jogadora da partida. A equipe carioca soma dois pontos após disputar uma partida.
Onde assistir ao vivo
Sesi Bauru x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, canal de televisão por assinatura.
A partida começa às 21h desta sexta-feira (30), na Arena Paulo Skaf, em Bauru.
Ingressos para Sesi Bauru x Fluminense
A entrada para acompanhar o jogo na Arena Paulo Skaf será gratuita, mas os torcedores precisam reservar o ingresso antecipadamente pelo sistema Meu SESI.
O acesso será validado diretamente na tela do celular, e a recomendação é chegar com antecedência para evitar filas.
Ficha técnica
- Jogo: Sesi Vôlei Bauru x Fluminense
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/27
- Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena Paulo Skaf, Bauru (SP)
- Transmissão: sportv 2
- Ingressos: gratuitos, com reserva antecipada pelo sistema Meu SESI