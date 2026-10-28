Praia Clube x Paulistano Barueri ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Atual campeão busca a terceira vitória consecutiva, enquanto a equipe paulista tenta reagir após duas derrotas nas primeiras rodadas do torneio

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Praia Clube e Paulistano Barueri se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube (UTC), em Uberlândia, Minas Gerais.

O confronto terá transmissão ao vivo do sportv 2. Atual campeão da competição, o time mineiro tenta manter a invencibilidade, enquanto a equipe paulista busca os primeiros pontos no campeonato.

Como chegam as equipes

O Praia Clube venceu os dois primeiros jogos da Superliga e soma seis pontos, ocupando a vice-liderança pelos critérios de desempate. Na estreia, a equipe de Uberlândia superou o Pinheiros por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/17.

Na segunda rodada, o time comandado por Rui Moreira venceu o Abel Moda Brusque por 3 sets a 1, fora de casa. Depois de perder o primeiro set por 29/27, as mineiras reagiram e fecharam as parciais seguintes em 25/23, 25/20 e 25/14.

A oposta Sabrina marcou 14 pontos na estreia, enquanto a central Adenízia foi a maior pontuadora no duelo contra o Brusque, com 20 acertos. A levantadora Fabíola recebeu o Troféu Viva Vôlei na primeira partida.

O Paulistano Barueri, por sua vez, ainda não pontuou e perdeu os dois jogos disputados. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Sesc-Flamengo por 3 sets a 0, no Rio de Janeiro. Na rodada seguinte, perdeu pelo mesmo placar para o Minas, em Belo Horizonte, com parciais de 25/20, 29/27 e 25/21.

O time paulista, dirigido pelo técnico Wagão, tenta interromper a sequência negativa e conquistar seus primeiros sets na competição.

Onde assistir ao vivo

Praia Clube x Paulistano Barueri será transmitido ao vivo pelo sportv 2, canal de televisão por assinatura. A partida começa às 18h30 desta sexta-feira (30), no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Ficha técnica