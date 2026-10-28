Pinheiros x Abel Moda ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Equipe paulista busca os primeiros pontos na competição, enquanto o time catarinense tenta se recuperar após duas partidas contra adversários mineiros

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Pinheiros e Abel Moda Vôlei, de Brusque, se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do turno classificatório da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo GE TV, no YouTube. As equipes voltaram à elite do vôlei nacional após conquistarem o acesso na temporada anterior e buscam avançar na classificação do campeonato.

Como chegam as equipes

O Pinheiros entra em quadra em busca dos primeiros pontos na Superliga. Na única partida disputada até agora, a equipe paulista perdeu para o Praia Clube por 3 sets a 0, em Uberlândia, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/17.

Apesar do resultado, o time paulistano começou bem o primeiro set e chegou a abrir vantagem no placar. Andressa foi o principal destaque ofensivo da equipe, com nove pontos.

O compromisso contra o Fluminense, válido pela segunda rodada, foi adiado para 30 de novembro.

O Abel Moda Brusque soma um ponto e ocupa provisoriamente a oitava colocação.

Na estreia, a equipe catarinense levou o confronto contra o Minas Tênis Clube ao tie-break, mas perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15.

Na segunda rodada, o Brusque foi derrotado pelo Praia Clube por 3 sets a 1. Após vencer o primeiro set por 29/27, a equipe perdeu as três parciais seguintes, por 25/23, 25/20 e 25/14.

Atual campeão da Superliga B, o time tenta conquistar sua primeira vitória na elite nesta temporada.

Onde assistir ao vivo

Pinheiros x Abel Moda terá transmissão ao vivo e gratuita pelo GE TV, no YouTube. A partida está marcada para as 18h30 desta sexta-feira (30), no Ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista.

Ficha técnica