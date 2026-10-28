Pinheiros x Abel Moda ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Equipe paulista busca os primeiros pontos na competição, enquanto o time catarinense tenta se recuperar após duas partidas contra adversários mineiros

por Thiago Seabra
Pinheiros x Abel Moda ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Abel Vôlei

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Pinheiros e Abel Moda Vôlei, de Brusque, se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do turno classificatório da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo GE TV, no YouTube. As equipes voltaram à elite do vôlei nacional após conquistarem o acesso na temporada anterior e buscam avançar na classificação do campeonato.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Pinheiros entra em quadra em busca dos primeiros pontos na Superliga. Na única partida disputada até agora, a equipe paulista perdeu para o Praia Clube por 3 sets a 0, em Uberlândia, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/17.

Apesar do resultado, o time paulistano começou bem o primeiro set e chegou a abrir vantagem no placar. Andressa foi o principal destaque ofensivo da equipe, com nove pontos.

O compromisso contra o Fluminense, válido pela segunda rodada, foi adiado para 30 de novembro.

O Abel Moda Brusque soma um ponto e ocupa provisoriamente a oitava colocação.

Na estreia, a equipe catarinense levou o confronto contra o Minas Tênis Clube ao tie-break, mas perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15.

Na segunda rodada, o Brusque foi derrotado pelo Praia Clube por 3 sets a 1. Após vencer o primeiro set por 29/27, a equipe perdeu as três parciais seguintes, por 25/23, 25/20 e 25/14.

Atual campeão da Superliga B, o time tenta conquistar sua primeira vitória na elite nesta temporada.

Leia Também

Onde assistir ao vivo

Pinheiros x Abel Moda terá transmissão ao vivo e gratuita pelo GE TV, no YouTube. A partida está marcada para as 18h30 desta sexta-feira (30), no Ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista.

Ficha técnica

  • Jogo: Pinheiros x Abel Moda Vôlei (Brusque)
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/27
  • Fase: Terceira rodada do turno classificatório
  • Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo (SP)
  • Transmissão: GE TV, no YouTube
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também