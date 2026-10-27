Superliga Feminina 2026/27: veja a tabela de classificação, os resultados e os próximos jogos

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Flamengo aparece na ponta após duas rodadas, enquanto a disputa está no início; confira os placares, a classificação completa e os jogos seguintes

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A Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 chega à semana da terceira rodada com o Sesc-Flamengo na liderança. A equipe carioca soma seis pontos em duas partidas e ainda não perdeu sets. Sesi Bauru, Praia Clube e Osasco também têm 100% de aproveitamento, com duas vitórias cada.

A classificação ainda está no início, e nem todos os times disputaram o mesmo número de partidas.

O Fluminense tem apenas um jogo realizado, enquanto o confronto contra o Pinheiros, válido pela segunda rodada, segue pendente para 30 de novembro.

A terceira rodada começa nesta sexta-feira (30), com três partidas. Outros três jogos serão disputados no sábado (31), dando sequência à fase classificatória.

Tabela de classificação da Superliga Feminina

O Sesc-Flamengo lidera pelo desempenho nas duas primeiras rodadas, com seis sets vencidos e nenhum perdido.

Sesi Bauru, Praia Clube e Osasco também somam seis pontos, mas têm saldo de sets inferior. O Minas aparece em quinto, com cinco pontos, após vencer uma partida no tie-break.

Pos. Equipe Pts J V D Sets vencidos Sets perdidos 1º Sesc-Flamengo 6 2 2 0 6 0 2º Sesi Bauru 6 2 2 0 6 1 3º Praia Clube 6 2 2 0 6 1 4º Osasco 6 2 2 0 6 1 5º Minas 5 2 2 0 6 2 6º Fluminense 2 1 1 0 3 2 7º Brusque 1 2 0 2 3 6 8º Londrina 1 2 0 2 3 6 9º Mackenzie 0 2 0 2 1 6 10º Paulistano Barueri 0 2 0 2 0 6 11º Brasília Vôlei 0 2 0 2 0 6 12º Pinheiros 0 1 0 1 0 3

Legenda: Pos. = posição; Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas. A tabela considera os jogos disputados até terça-feira (27 de outubro).

Resultados da 1ª rodada da Superliga Feminina

A primeira rodada teve partidas entre 17 e 20 de outubro. O Minas precisou do tie-break para superar o Brasília Vôlei, enquanto Sesi Bauru, Osasco, Flamengo e Praia Clube venceram por 3 sets a 0.

17/10, às 18h30: Minas 3 x 2 Brasília Vôlei — parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15. Local: Arena UniBH.

Minas 3 x 2 Brasília Vôlei — parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15. Local: Arena UniBH. 19/10, às 18h30: Sesi Bauru 3 x 0 Mackenzie — parciais de 25/22, 25/22 e 25/18. Local: Arena Paulo Skaf.

Sesi Bauru 3 x 0 Mackenzie — parciais de 25/22, 25/22 e 25/18. Local: Arena Paulo Skaf. 19/10, às 18h30: Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco — parciais de 24/26, 23/25 e 12/25. Local: Ginásio FVDF.

Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco — parciais de 24/26, 23/25 e 12/25. Local: Ginásio FVDF. 19/10, às 21h: Flamengo 3 x 0 Paulistano Barueri — parciais de 25/19, 25/21 e 25/14. Local: Tijuca.

Flamengo 3 x 0 Paulistano Barueri — parciais de 25/19, 25/21 e 25/14. Local: Tijuca. 20/10, às 18h30: Fluminense 3 x 2 Sancor Seguros Vôlei Londrina — parciais de 25/17, 20/25, 25/16, 20/25 e 15/10. Local: Hebraica Rio.

Fluminense 3 x 2 Sancor Seguros Vôlei Londrina — parciais de 25/17, 20/25, 25/16, 20/25 e 15/10. Local: Hebraica Rio. 20/10, às 21h: Praia Clube 3 x 0 Pinheiros — parciais de 25/21, 25/19 e 25/17. Local: Ginásio do UTC.

Imagem de jogadoras do Paulistano Barueri na Superliga Feminina - Alessandra Torres/ Gerdau Minas

Resultados da 2ª rodada da Superliga Feminina

Na segunda rodada, o Flamengo venceu novamente sem perder sets, assim como o Minas.

Osasco, Praia Clube e Sesi Bauru também conquistaram vitórias e mantiveram a disputa pelas primeiras posições.

23/10, às 18h30: Brasília Vôlei 0 x 3 Flamengo — parciais de 15/25, 19/25 e 22/25. Local: Ginásio FVDF.

Brasília Vôlei 0 x 3 Flamengo — parciais de 15/25, 19/25 e 22/25. Local: Ginásio FVDF. 23/10, às 18h30: Minas 3 x 0 Paulistano Barueri — parciais de 25/20, 29/27 e 25/21. Local: Arena UniBH.

Minas 3 x 0 Paulistano Barueri — parciais de 25/20, 29/27 e 25/21. Local: Arena UniBH. 24/10, às 16h: Mackenzie 1 x 3 Osasco — parciais de 23/25, 13/25, 25/18 e 22/25. Local: Ginásio do Mackenzie, em Minas Gerais.

Mackenzie 1 x 3 Osasco — parciais de 23/25, 13/25, 25/18 e 22/25. Local: Ginásio do Mackenzie, em Minas Gerais. 24/10, às 21h: Brusque 1 x 3 Praia Clube — parciais de 29/27, 23/25, 20/25 e 16/25. Local: Arena Brusque.

Brusque 1 x 3 Praia Clube — parciais de 29/27, 23/25, 20/25 e 16/25. Local: Arena Brusque. 26/10, às 18h30: Sancor Seguros Vôlei Londrina 1 x 3 Sesi Bauru — parciais de 25/23, 15/25, 15/25 e 15/25. Local: Ginásio Moringão.

Sancor Seguros Vôlei Londrina 1 x 3 Sesi Bauru — parciais de 25/23, 15/25, 15/25 e 15/25. Local: Ginásio Moringão. 30/11, às 18h30: Fluminense x Pinheiros — partida pendente da segunda rodada.

Próximos jogos: 3ª rodada da Superliga Feminina

A terceira rodada começa na sexta-feira (30 de outubro), com três confrontos.

A programação continua no sábado (31), quando Flamengo, Minas e Osasco entram em quadra.

Sexta-feira, 30 de outubro

18h30: Pinheiros x Brusque — Ginásio Henrique Villaboim.

Pinheiros x Brusque — Ginásio Henrique Villaboim. 18h30: Praia Clube x Paulistano Barueri — Ginásio do UTC.

Praia Clube x Paulistano Barueri — Ginásio do UTC. 21h: Sesi Bauru x Fluminense — Arena Paulo Skaf.

Sábado, 31 de outubro