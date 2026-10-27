Cruzeiro x Academia do Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

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A equipe celeste começou a temporada com uma vitória de virada, enquanto o adversário tenta se recuperar após perder na estreia da competição nacional

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Sada Cruzeiro e Academia do Vôlei se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Riachão, em Contagem (MG), pela Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027. O duelo é válido pela 10ª rodada da competição.

O confronto faz parte da sequência inicial da competição. O Cruzeiro estreou com vitória de virada sobre o Montes Claros, enquanto a Academia do Vôlei foi derrotada pelo Vôlei Guarulhos na primeira rodada.

Imagem de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Agência i7/Sada Cruzeiro

Como chegam as equipes

O Sada Cruzeiro começou a Superliga na segunda-feira (26), contra o Montes Claros, e venceu por 3 sets a 2.

Depois de perder a primeira parcial por 25 a 22, a equipe celeste reagiu, venceu os dois sets seguintes e fechou a partida no tie-break. As parciais foram 22/25, 25/20, 22/25, 25/19 e 15/13.

A Academia do Vôlei estreou no sábado (24), diante do Vôlei Guarulhos, e perdeu por 3 sets a 1. A equipe venceu o terceiro set por 25 a 22, mas foi superada nas demais parciais: 21/25, 22/25, 25/22 e 21/25.

Agora, os dois times se enfrentam em Contagem em busca de um resultado positivo nesta etapa inicial da temporada.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Sada Cruzeiro e Academia do Vôlei terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e pelo Globoplay, para assinantes.

O jogo está marcado para as 19h desta quinta-feira (29), no Riachão, em Contagem, Minas Gerais.

Ficha Técnica