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Suzano x Goiás ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da estreia na Superliga Masculina

Vice-campeão paulista pela quarta vez seguida, o time do Alto Tietê começa a caminhada nacional diante de sua torcida e mira uma campanha de destaque

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 12:47
Imagem da equipe de vôlei masculino do Goiás
Imagem da equipe de vôlei masculino do Goiás - Karen Yohanna/ Goiás

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Suzano Vôlei e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (27), às 18h30 (de Brasília), na Arena Suzano, em Suzano, no interior de São Paulo.

O confronto marca a estreia das duas equipes na Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027. A partida terá transmissão ao vivo pela internet.

O time paulista começa a competição após terminar o Campeonato Paulista como vice-campeão pela quarta vez consecutiva. A equipe comandada por Nery Tambeiro busca avançar na disputa nacional e conquistar seu quarto título brasileiro.

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Como chegam as equipes

O Suzano chega à Superliga depois de uma campanha de destaque no estadual. Na final do Campeonato Paulista, a equipe enfrentou o Campinas em uma decisão que terminou com vitória do adversário por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 21/25, 25/11, 23/25 e 34/32.

O tie-break foi marcado pelo equilíbrio e terminou em 34 a 32, após 66 pontos disputados na parcial decisiva. Agora, o Suzano volta as atenções para o campeonato nacional, no qual busca superar o desempenho da temporada passada, quando chegou às quartas de final.

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O Goiás também inicia sua trajetória na edição 2026/2027 nesta rodada. A equipe enfrenta o desafio de estrear fora de casa, na Arena Suzano, diante do time paulista.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Suzano e Goiás terá transmissão ao vivo e exclusiva pela ge tv, no ambiente digital. O jogo começa às 18h30 desta terça-feira, 27 de outubro, diretamente da Arena Suzano, em São Paulo.

Ficha Técnica

  • Partida: Suzano Vôlei x Goiás
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – rodada de abertura
  • Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
  • Transmissão: ge tv, pela internet

Próximos jogos do Suzano na Superliga

Depois da estreia contra o Goiás, o Suzano terá uma sequência de compromissos pelo primeiro turno da Superliga Masculina. Confira as próximas partidas previstas para a equipe:

  • 3 de novembro, às 21h: Monte Carmelo x Suzano – Ginásio Raul Belém; ge tv.
  • 11 de novembro, às 21h: Suzano x Guarulhos – Arena Suzano; SporTV 2.
  • 16 de novembro, às 21h: Cruzeiro x Suzano – Ginásio do Riacho; SporTV 2.
  • 21 de novembro, às 18h30: Suzano x Minas – Arena Suzano; SporTV 2.
  • 28 de novembro, às 21h: Suzano x Praia Clube – Arena Suzano; SporTV 2.
  • 1º de dezembro, às 18h30: Campinas x Suzano – Ginásio do Taquaral; ge tv.
  • 8 de dezembro, às 18h30: Suzano x Montes Claros – Arena Suzano; SporTV 2.
  • 11 de dezembro, às 21h: Suzano x Norde – Arena Suzano; SporTV 2.
  • 17 de dezembro, às 18h30: Sesi Bauru x Suzano – Arena Paulo Skaf; ge tv.
  • 23 de dezembro, às 18h30: São José x Suzano – Farma Conde Arena; SporTV 2.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.