Suzano x Goiás ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da estreia na Superliga Masculina
Vice-campeão paulista pela quarta vez seguida, o time do Alto Tietê começa a caminhada nacional diante de sua torcida e mira uma campanha de destaque
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Suzano Vôlei e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (27), às 18h30 (de Brasília), na Arena Suzano, em Suzano, no interior de São Paulo.
O confronto marca a estreia das duas equipes na Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027. A partida terá transmissão ao vivo pela internet.
O time paulista começa a competição após terminar o Campeonato Paulista como vice-campeão pela quarta vez consecutiva. A equipe comandada por Nery Tambeiro busca avançar na disputa nacional e conquistar seu quarto título brasileiro.
Como chegam as equipes
O Suzano chega à Superliga depois de uma campanha de destaque no estadual. Na final do Campeonato Paulista, a equipe enfrentou o Campinas em uma decisão que terminou com vitória do adversário por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 21/25, 25/11, 23/25 e 34/32.
O tie-break foi marcado pelo equilíbrio e terminou em 34 a 32, após 66 pontos disputados na parcial decisiva. Agora, o Suzano volta as atenções para o campeonato nacional, no qual busca superar o desempenho da temporada passada, quando chegou às quartas de final.
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O Goiás também inicia sua trajetória na edição 2026/2027 nesta rodada. A equipe enfrenta o desafio de estrear fora de casa, na Arena Suzano, diante do time paulista.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Suzano e Goiás terá transmissão ao vivo e exclusiva pela ge tv, no ambiente digital. O jogo começa às 18h30 desta terça-feira, 27 de outubro, diretamente da Arena Suzano, em São Paulo.
Ficha Técnica
- Partida: Suzano Vôlei x Goiás
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – rodada de abertura
- Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
- Transmissão: ge tv, pela internet
Próximos jogos do Suzano na Superliga
Depois da estreia contra o Goiás, o Suzano terá uma sequência de compromissos pelo primeiro turno da Superliga Masculina. Confira as próximas partidas previstas para a equipe:
- 3 de novembro, às 21h: Monte Carmelo x Suzano – Ginásio Raul Belém; ge tv.
- 11 de novembro, às 21h: Suzano x Guarulhos – Arena Suzano; SporTV 2.
- 16 de novembro, às 21h: Cruzeiro x Suzano – Ginásio do Riacho; SporTV 2.
- 21 de novembro, às 18h30: Suzano x Minas – Arena Suzano; SporTV 2.
- 28 de novembro, às 21h: Suzano x Praia Clube – Arena Suzano; SporTV 2.
- 1º de dezembro, às 18h30: Campinas x Suzano – Ginásio do Taquaral; ge tv.
- 8 de dezembro, às 18h30: Suzano x Montes Claros – Arena Suzano; SporTV 2.
- 11 de dezembro, às 21h: Suzano x Norde – Arena Suzano; SporTV 2.
- 17 de dezembro, às 18h30: Sesi Bauru x Suzano – Arena Paulo Skaf; ge tv.
- 23 de dezembro, às 18h30: São José x Suzano – Farma Conde Arena; SporTV 2.