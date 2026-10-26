Superliga Masculina 2026/27: veja a tabela de classificação, os resultados e os próximos jogos

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A competição nacional começou neste fim de semana e ainda tem poucos jogos disputados; confira os placares registrados e a programação da rodada

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A Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 começou neste fim de semana, e a tabela de classificação ainda está em fase inicial. Após a primeira partida, o Guarulhos aparece na liderança, com três pontos, enquanto o Monte Carmelo ocupa a segunda posição, ainda sem pontuar.

A rodada de abertura segue até quarta-feira (28), com partidas distribuídas entre segunda, terça e quarta-feira. Entre os confrontos previstos estão Montes Claros x Sada Cruzeiro, Norde Vôlei x Campinas e Suzano x Goiás.

Tabela da Superliga Masculina 2026/27

A classificação ainda é provisória, já que a maioria dos clubes não estreou.

O Guarulhos lidera após vencer o Monte Carmelo por 3 sets a 1. O time vencedor somou três pontos, enquanto o adversário começou a competição sem pontuar.

Posição Equipe J V D Pts Saldo de sets 1º Guarulhos 1 1 0 3 +2 2º Monte Carmelo 1 0 1 0 -2 3º Campinas 0 0 0 0 — 3º Sada Cruzeiro 0 0 0 0 — 3º Goiás 0 0 0 0 — 3º Minas 0 0 0 0 — 3º Montes Claros 0 0 0 0 — 3º Norde Vôlei 0 0 0 0 — 3º Praia Clube 0 0 0 0 — 3º Sesi Bauru 0 0 0 0 — 3º Suzano 0 0 0 0 — 3º São José dos Campos 0 0 0 0 —

Legenda: J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; Pts = pontos. A classificação pode mudar conforme as partidas da primeira rodada forem disputadas.

Resultados da Superliga Masculina

O primeiro jogo da temporada foi disputado no sábado (24). O Guarulhos venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 1 e garantiu os três primeiros pontos da competição.

Guarulhos 3 x 1 Monte Carmelo — parciais de 25/21, 25/22, 22/25 e 25/22.

Próximos jogos da Superliga Masculina

A primeira rodada continua nesta segunda-feira (26), com dois confrontos, e terá partidas na terça (27) e na quarta-feira (28). Confira a programação:

Segunda-feira, 26 de outubro

19h: Montes Claros x Sada Cruzeiro — Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.

Montes Claros x Sada Cruzeiro — Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. 21h: Norde Vôlei x Campinas (Vôlei Renata) — Arena CFO, Centro Olímpico.

Terça-feira, 27 de outubro

18h30: Suzano x Goiás — Arena Suzano, em Suzano.

Suzano x Goiás — Arena Suzano, em Suzano. 21h: Praia Clube x São José dos Campos — Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Quarta-feira, 28 de outubro

21h: Minas x Sesi Bauru — Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Como funciona a Superliga Masculina

A Superliga Masculina reúne 12 equipes na temporada 2026/2027. Na primeira fase, os clubes disputam partidas em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs.

Como o campeonato está apenas começando, a classificação ainda não indica uma tendência consolidada. Os próximos resultados vão definir a distribuição de pontos e as primeiras mudanças na tabela. ```