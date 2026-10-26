Superliga Masculina 2026/27: veja a tabela de classificação, os resultados e os próximos jogos
A competição nacional começou neste fim de semana e ainda tem poucos jogos disputados; confira os placares registrados e a programação da rodada
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A Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 começou neste fim de semana, e a tabela de classificação ainda está em fase inicial. Após a primeira partida, o Guarulhos aparece na liderança, com três pontos, enquanto o Monte Carmelo ocupa a segunda posição, ainda sem pontuar.
A rodada de abertura segue até quarta-feira (28), com partidas distribuídas entre segunda, terça e quarta-feira. Entre os confrontos previstos estão Montes Claros x Sada Cruzeiro, Norde Vôlei x Campinas e Suzano x Goiás.
Tabela da Superliga Masculina 2026/27
A classificação ainda é provisória, já que a maioria dos clubes não estreou.
O Guarulhos lidera após vencer o Monte Carmelo por 3 sets a 1. O time vencedor somou três pontos, enquanto o adversário começou a competição sem pontuar.
|Posição
|Equipe
|J
|V
|D
|Pts
|Saldo de sets
|1º
|Guarulhos
|1
|1
|0
|3
|+2
|2º
|Monte Carmelo
|1
|0
|1
|0
|-2
|3º
|Campinas
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Sada Cruzeiro
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Goiás
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Minas
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Montes Claros
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Norde Vôlei
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Praia Clube
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Sesi Bauru
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|Suzano
|0
|0
|0
|0
|—
|3º
|São José dos Campos
|0
|0
|0
|0
|—
Legenda: J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; Pts = pontos. A classificação pode mudar conforme as partidas da primeira rodada forem disputadas.
Resultados da Superliga Masculina
O primeiro jogo da temporada foi disputado no sábado (24). O Guarulhos venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 1 e garantiu os três primeiros pontos da competição.
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- Guarulhos 3 x 1 Monte Carmelo — parciais de 25/21, 25/22, 22/25 e 25/22.
Próximos jogos da Superliga Masculina
A primeira rodada continua nesta segunda-feira (26), com dois confrontos, e terá partidas na terça (27) e na quarta-feira (28). Confira a programação:
Segunda-feira, 26 de outubro
- 19h: Montes Claros x Sada Cruzeiro — Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.
- 21h: Norde Vôlei x Campinas (Vôlei Renata) — Arena CFO, Centro Olímpico.
Terça-feira, 27 de outubro
- 18h30: Suzano x Goiás — Arena Suzano, em Suzano.
- 21h: Praia Clube x São José dos Campos — Ginásio do UTC, em Uberlândia.
Quarta-feira, 28 de outubro
- 21h: Minas x Sesi Bauru — Arena UniBH, em Belo Horizonte.
Como funciona a Superliga Masculina
A Superliga Masculina reúne 12 equipes na temporada 2026/2027. Na primeira fase, os clubes disputam partidas em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs.
Como o campeonato está apenas começando, a classificação ainda não indica uma tendência consolidada. Os próximos resultados vão definir a distribuição de pontos e as primeiras mudanças na tabela. ```