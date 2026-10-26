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Sancor Londrina x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina

O time paranaense estreia diante de sua torcida após uma partida decidida no tie-break, enquanto as paulistas tentam manter o embalo inicial

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 13:33
Imagem do confronto entre Itambé Minas e Sesi-Bauru pela Superliga Masculina de Vôlei 2025-26
Imagem do confronto entre Itambé Minas e Sesi-Bauru pela Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 - Hedgard Moraes / MTC

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Sancor Seguros Vôlei Londrina e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná, pela segunda rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

O confronto marca a primeira partida do Londrina em casa nesta edição do campeonato.

A equipe paranaense tenta conquistar sua primeira vitória após perder para o Fluminense na estreia, enquanto o time paulista busca o segundo triunfo consecutivo.

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Como chegam as equipes

O Sancor Londrina estreou fora de casa contra o Fluminense e foi derrotado por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 20/25, 25/16, 20/25 e 15/11.

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Mesmo com o resultado negativo, a equipe somou um ponto por levar a partida ao tie-break. No set decisivo, chegou a abrir 5 a 1, mas sofreu a virada.

A central hondurenha Ana Marcelin foi um dos destaques da equipe paranaense na primeira rodada, com 26 pontos, sendo 11 em bloqueios.

O elenco também conta com a ponteira norte-americana Kyra Holt e a levantadora Bruninha. A comissão técnica busca melhorar a estabilidade do passe e da recepção para o segundo compromisso.

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O Sesi Bauru começou a competição com vitória por 3 sets a 0 sobre o Batavo Mackenzie, jogando na Arena Paulo Skaf.

A ponteira Maira marcou 14 pontos e recebeu o troféu de melhor jogadora da partida. A mexicana Sofia Maldonado também estreou pela equipe, entrando no terceiro set e anotando três pontos.

O retrospecto recente favorece o time paulista, que venceu os últimos cinco confrontos contra o Londrina. O encontro mais recente ocorreu na Taça Brasil de Vôlei Feminino, em Foz do Iguaçu, com vitória do Bauru por 3 sets a 0.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Sancor Seguros Vôlei Londrina e Sesi Vôlei Bauru terá transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV 2, canal de televisão por assinatura. A bola sobe às 18h30 desta segunda-feira (26), no Ginásio Moringão, em Londrina.

Ficha Técnica

  • Jogo: Sancor Seguros Vôlei Londrina x Sesi Vôlei Bauru
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 2ª rodada
  • Data: 26 de outubro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Moringão, Londrina (PR)
  • Transmissão: SporTV 2

Próximos jogos

Depois da partida em Londrina, o Sesi Bauru volta a jogar em casa na sexta-feira (30), contra o Fluminense. Na sequência, encara o Paulistano Barueri fora de casa, recebe o Pinheiros e visita o Osasco.

O próximo compromisso do Sancor Londrina será contra o Osasco São Cristóvão Saúde, no sábado (31), pela terceira rodada da Superliga Feminina.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.