Sancor Londrina x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina
O time paranaense estreia diante de sua torcida após uma partida decidida no tie-break, enquanto as paulistas tentam manter o embalo inicial
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Sancor Seguros Vôlei Londrina e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná, pela segunda rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
O confronto marca a primeira partida do Londrina em casa nesta edição do campeonato.
A equipe paranaense tenta conquistar sua primeira vitória após perder para o Fluminense na estreia, enquanto o time paulista busca o segundo triunfo consecutivo.
Como chegam as equipes
O Sancor Londrina estreou fora de casa contra o Fluminense e foi derrotado por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 20/25, 25/16, 20/25 e 15/11.
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Mesmo com o resultado negativo, a equipe somou um ponto por levar a partida ao tie-break. No set decisivo, chegou a abrir 5 a 1, mas sofreu a virada.
A central hondurenha Ana Marcelin foi um dos destaques da equipe paranaense na primeira rodada, com 26 pontos, sendo 11 em bloqueios.
O elenco também conta com a ponteira norte-americana Kyra Holt e a levantadora Bruninha. A comissão técnica busca melhorar a estabilidade do passe e da recepção para o segundo compromisso.
O Sesi Bauru começou a competição com vitória por 3 sets a 0 sobre o Batavo Mackenzie, jogando na Arena Paulo Skaf.
A ponteira Maira marcou 14 pontos e recebeu o troféu de melhor jogadora da partida. A mexicana Sofia Maldonado também estreou pela equipe, entrando no terceiro set e anotando três pontos.
O retrospecto recente favorece o time paulista, que venceu os últimos cinco confrontos contra o Londrina. O encontro mais recente ocorreu na Taça Brasil de Vôlei Feminino, em Foz do Iguaçu, com vitória do Bauru por 3 sets a 0.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Sancor Seguros Vôlei Londrina e Sesi Vôlei Bauru terá transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV 2, canal de televisão por assinatura. A bola sobe às 18h30 desta segunda-feira (26), no Ginásio Moringão, em Londrina.
Ficha Técnica
- Jogo: Sancor Seguros Vôlei Londrina x Sesi Vôlei Bauru
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 2ª rodada
- Data: 26 de outubro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio Moringão, Londrina (PR)
- Transmissão: SporTV 2
Próximos jogos
Depois da partida em Londrina, o Sesi Bauru volta a jogar em casa na sexta-feira (30), contra o Fluminense. Na sequência, encara o Paulistano Barueri fora de casa, recebe o Pinheiros e visita o Osasco.
O próximo compromisso do Sancor Londrina será contra o Osasco São Cristóvão Saúde, no sábado (31), pela terceira rodada da Superliga Feminina.