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Praia Clube x Viapol Vôlei São José ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga

Equipes iniciam a caminhada na principal competição nacional em duelo disputado em Uberlândia; veja como funciona o campeonato nesta temporada

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 12:25
Imagem do confronto entre Praia Clube/Uberlândia Vôlei x Azulim/Sicoob Aracoop/Monte Carmelo
Imagem do confronto entre Praia Clube/Uberlândia Vôlei x Azulim/Sicoob Aracoop/Monte Carmelo - Bruno Cunha

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Praia Clube Uberlândia Vôlei e Viapol Vôlei São José se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h (horário de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG). A partida é válida pela primeira rodada da fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

O confronto marca a estreia das duas equipes na principal competição nacional da modalidade. A nova edição reúne 12 clubes e terá sete meses de disputa até a definição do campeão.

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O campeonato chega à sua 33ª edição com 12 participantes, que se enfrentam em turno e returno.

Cada equipe disputará 22 partidas na primeira fase, e os oito melhores colocados avançarão aos playoffs.

Onde assistir Praia Clube x Viapol Vôlei São José ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, canal de televisão por assinatura.

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A partida começa às 21h desta terça-feira, diretamente do Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Como funciona a Superliga Masculina 2026/27

A Superliga Masculina reúne 12 equipes na fase inicial, disputada em turno e returno. Ao fim das 22 rodadas, os oito primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final.

As quartas de final e as semifinais serão disputadas em séries de até três partidas. Já a decisão do campeonato será realizada em jogo único.

Os dois últimos colocados da fase classificatória serão rebaixados à Superliga B.

Ficha técnica: Praia Clube x Viapol Vôlei São José

  • Jogo: Praia Clube Uberlândia Vôlei x Viapol Vôlei São José
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/27 — 1ª rodada
  • Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
  • Transmissão: SporTV 2

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.