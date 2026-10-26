Praia Clube x Viapol Vôlei São José ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipes iniciam a caminhada na principal competição nacional em duelo disputado em Uberlândia; veja como funciona o campeonato nesta temporada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Praia Clube Uberlândia Vôlei e Viapol Vôlei São José se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h (horário de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG). A partida é válida pela primeira rodada da fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

O confronto marca a estreia das duas equipes na principal competição nacional da modalidade. A nova edição reúne 12 clubes e terá sete meses de disputa até a definição do campeão.

O campeonato chega à sua 33ª edição com 12 participantes, que se enfrentam em turno e returno.

Cada equipe disputará 22 partidas na primeira fase, e os oito melhores colocados avançarão aos playoffs.

Onde assistir Praia Clube x Viapol Vôlei São José ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, canal de televisão por assinatura.

A partida começa às 21h desta terça-feira, diretamente do Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Como funciona a Superliga Masculina 2026/27

A Superliga Masculina reúne 12 equipes na fase inicial, disputada em turno e returno. Ao fim das 22 rodadas, os oito primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final.

As quartas de final e as semifinais serão disputadas em séries de até três partidas. Já a decisão do campeonato será realizada em jogo único.

Os dois últimos colocados da fase classificatória serão rebaixados à Superliga B.

Ficha técnica: Praia Clube x Viapol Vôlei São José