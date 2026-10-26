Praia Clube x Viapol Vôlei São José ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga
Equipes iniciam a caminhada na principal competição nacional em duelo disputado em Uberlândia; veja como funciona o campeonato nesta temporada
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Praia Clube Uberlândia Vôlei e Viapol Vôlei São José se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h (horário de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG). A partida é válida pela primeira rodada da fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.
O confronto marca a estreia das duas equipes na principal competição nacional da modalidade. A nova edição reúne 12 clubes e terá sete meses de disputa até a definição do campeão.
O campeonato chega à sua 33ª edição com 12 participantes, que se enfrentam em turno e returno.
Cada equipe disputará 22 partidas na primeira fase, e os oito melhores colocados avançarão aos playoffs.
Onde assistir Praia Clube x Viapol Vôlei São José ao vivo
O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, canal de televisão por assinatura.
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A partida começa às 21h desta terça-feira, diretamente do Ginásio do UTC, em Uberlândia.
Como funciona a Superliga Masculina 2026/27
A Superliga Masculina reúne 12 equipes na fase inicial, disputada em turno e returno. Ao fim das 22 rodadas, os oito primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final.
As quartas de final e as semifinais serão disputadas em séries de até três partidas. Já a decisão do campeonato será realizada em jogo único.
Os dois últimos colocados da fase classificatória serão rebaixados à Superliga B.
Ficha técnica: Praia Clube x Viapol Vôlei São José
- Jogo: Praia Clube Uberlândia Vôlei x Viapol Vôlei São José
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/27 — 1ª rodada
- Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
- Transmissão: SporTV 2