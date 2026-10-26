Norde Vôlei x Vôlei Renata ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

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Cearenses estreiam na elite nacional diante de um dos finalistas da última edição; confira o cenário das equipes para o primeiro jogo da temporada

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Norde Vôlei e Vôlei Renata se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 21h (horário de Brasília), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

A partida marca a estreia do Norde na elite do voleibol brasileiro. A equipe cearense conquistou o título da Superliga B na temporada passada e agora encara um adversário que disputou as últimas três finais da competição nacional.

A expectativa é de ginásio cheio na capital cearense. A diretoria do Norde informou que mais de quatro mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto.

Como chegam Norde Vôlei e Vôlei Renata

O Norde Vôlei inicia sua primeira participação na Superliga Masculina após conquistar o título da segunda divisão em abril de 2026. Na semifinal, a equipe venceu o Araguari por 3 sets a 1 e garantiu o acesso. Na decisão, superou o Montes Claros por 3 sets a 2.

O projeto é comandado pelo campeão olímpico Marcelo Negrão, que acumula as funções de treinador e presidente do clube.

O oposto Da Silva, integrante do elenco desde 2025 e peça importante na campanha do acesso, foi escolhido como capitão. O ponteiro Marcus também está de volta à equipe após defender o Suzano na temporada anterior.

Do outro lado, o Vôlei Renata começa sua 17ª participação na Superliga. A equipe de Campinas chegou à final nas últimas três edições, mas terminou a temporada 2025/26 com o vice-campeonato, após perder a decisão para o Sada Cruzeiro por 3 sets a 0.

O time comandado pelo técnico argentino Horacio Dileo também conquistou o hexacampeonato do Campeonato Paulista em 17 de outubro, ao vencer o Suzano por 3 sets a 2. Na sexta-feira (23), voltou a enfrentar o Cruzeiro na final da Supercopa Masculina e foi derrotado por 3 sets a 2.

Onde assistir Norde Vôlei x Vôlei Renata ao vivo

O jogo entre Norde Vôlei e Vôlei Renata terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, em canal de televisão por assinatura. A partida começa às 21h (de Brasília), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Como funciona a Superliga Masculina 2026/27

A primeira fase da Superliga Masculina reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 partidas para cada participante. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final.

As séries de quartas de final e semifinais serão disputadas em até três jogos, enquanto o título será decidido em uma partida única. Ao fim da fase classificatória, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Superliga B.

Ficha técnica: Norde Vôlei x Vôlei Renata