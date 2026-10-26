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Montes Claros x Sada Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

Atual campeão nacional inicia a defesa do título diante de uma equipe que retorna à elite após dois anos; confira os detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 8:42
Imagem de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata
Imagem de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Agência i7/Sada Cruzeiro

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Montes Claros Vôlei e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG), pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

O confronto marca a estreia das equipes na 33ª edição do campeonato nacional. De um lado, o Sada Cruzeiro inicia a defesa do título após conquistar a Supercopa Masculina.

Do outro, o Montes Claros retorna à elite do voleibol brasileiro depois de duas temporadas fora da primeira divisão.

Os dois times já se enfrentaram em setembro, pelo Campeonato Mineiro. Na ocasião, a equipe celeste venceu por 3 sets a 2, em uma partida na qual o Montes Claros conquistou a primeira e a quarta parciais.

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Como chegam Montes Claros e Sada Cruzeiro

O Sada Cruzeiro chega à estreia após conquistar, na última sexta-feira (23), o oitavo título da Supercopa Masculina. Sob o comando do técnico Filipe Ferraz, a equipe derrotou o Vôlei Renata por 3 sets a 2, na Arena Multiuso, em São José (SC).

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O ponteiro Leal, que retornou ao clube nesta temporada, foi eleito o melhor jogador da decisão, com 29 pontos. A conquista veio depois de uma campanha no Campeonato Mineiro encerrada na terceira colocação.

Atual campeão da Superliga, o time celeste busca o 11º título nacional. Na edição 2025/26, venceu o Vôlei Renata por 3 sets a 0 na final, com parciais de 25/14, 27/25 e 25/21. Ao longo das últimas 15 temporadas, o clube disputou 12 decisões do campeonato.

Já o Montes Claros Vôlei retorna à primeira divisão após conquistar o vice-campeonato da Superliga B 2025/26. A equipe garantiu o acesso à elite, mas acabou derrotada pelo Norde Vôlei na decisão da segunda divisão.

Para a nova temporada, o clube manteve o técnico Walner Santos e promoveu mudanças no elenco. Durante a preparação, disputou o Campeonato Mineiro e registrou uma vitória em cinco partidas na fase inicial.

Onde assistir Montes Claros x Sada Cruzeiro ao vivo

A partida entre Montes Claros e Sada Cruzeiro terá transmissão ao vivo e gratuita pela ge tv, no YouTube.

O confronto começa às 19h (de Brasília), nesta segunda-feira (26), com imagens diretamente do Ginásio Tancredo Neves.

O duelo integra a programação de transmissões da Superliga Masculina 2026/27, que terá cobertura pelas plataformas do Grupo Globo ao longo da temporada, incluindo sportv2, ge tv e TV Globo na fase final.

Superliga Masculina 2026/27 tem mudanças no regulamento

A 33ª edição da Superliga Masculina reúne 12 equipes na disputa pelo título brasileiro. Entre as novidades para a temporada está a ampliação do limite de substituições, que passou de seis para oito por equipe em cada set.

A arbitragem também recebeu orientações para intensificar a fiscalização de infrações técnicas, especialmente em lances de condução de bola e golpes irregulares de ataque.

Outra novidade é a reformulação do fantasy game Cravada, disponibilizado na plataforma Sou do Vôlei.

Ficha técnica: Montes Claros x Sada Cruzeiro

  • Jogo: Montes Claros Vôlei x Sada Cruzeiro
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/27 — 1ª rodada
  • Data: 26 de outubro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Ginásio Tancredo Neves, Montes Claros (MG)
  • Onde assistir: ge tv (YouTube, transmissão gratuita)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.