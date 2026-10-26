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Itambé Minas x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

Com jogadores de destaque do voleibol, equipe mineira recebe adversário que busca se recuperar após temporadas de resultados abaixo das expectativas

Por Thiago Seabra Publicado em 26/10/2026 às 11:59
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina - Hedgard Moraes/ MTC

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Itambé Minas e Sesi Bauru se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena UniBH, também conhecida como Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).

O duelo é válido pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

As duas equipes começam a campanha nacional após passarem por mudanças nos elencos.

O time mineiro busca manter a competitividade entre os principais clubes do país, enquanto o representante de Bauru tenta reagir depois de uma temporada anterior abaixo das expectativas.

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Como chegam Itambé Minas e Sesi Bauru

O Itambé Minas inicia a Superliga sob o comando do técnico Peu e com nomes conhecidos do voleibol nacional, como Lucarelli, Honorato, Bryan e o líbero Maique.

Os quatro jogadores integraram a Seleção Brasileira na disputa do Campeonato Sul-Americano de 2026.

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A equipe passou por modificações no elenco durante a preparação para a temporada e pretende disputar as primeiras posições da competição.

A estreia em casa será a primeira oportunidade de avaliar a formação minastenista no campeonato nacional.

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O Sesi Bauru também chega reformulado. Campeão da Superliga em 2024/25, o clube teve uma campanha abaixo do esperado na edição seguinte e não avançou aos playoffs.

No Campeonato Paulista de 2026, a equipe voltou a ser eliminada antes da fase decisiva.

Para a nova temporada, o time contratou o técnico Marcos Pacheco, que retornou ao Brasil após trabalhar no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Entre os reforços estão os opostos Wagner e Samuel Neufeld, além do levantador Bruno Alves, conhecido como Canhoto.

O clube também manteve jogadores como o capitão Guiga, Gabriel Vaccari, Thiery e Pureza.

Onde assistir Itambé Minas x Sesi Bauru ao vivo

A partida entre Itambé Minas e Sesi Bauru terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, em canal de televisão por assinatura. O jogo começa às 21h desta quarta-feira, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Ingressos para Itambé Minas x Sesi Bauru

Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia no ginásio podem consultar a disponibilidade e adquirir ingressos pela plataforma Sympla.

Ficha técnica: Itambé Minas x Sesi Bauru

  • Jogo: Itambé Minas x Sesi Bauru
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/27 — 1ª rodada
  • Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena UniBH (Arena Minas), Rua da Bahia, 2244, bairro Lourdes, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: SporTV 2
  • Técnico do Itambé Minas: Peu
  • Técnico do Sesi Bauru: Marcos Pacheco
  • Ingressos: Plataforma Sympla

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.