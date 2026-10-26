Itambé Minas x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina
Com jogadores de destaque do voleibol, equipe mineira recebe adversário que busca se recuperar após temporadas de resultados abaixo das expectativas
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Itambé Minas e Sesi Bauru se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena UniBH, também conhecida como Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).
O duelo é válido pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.
As duas equipes começam a campanha nacional após passarem por mudanças nos elencos.
O time mineiro busca manter a competitividade entre os principais clubes do país, enquanto o representante de Bauru tenta reagir depois de uma temporada anterior abaixo das expectativas.
Como chegam Itambé Minas e Sesi Bauru
O Itambé Minas inicia a Superliga sob o comando do técnico Peu e com nomes conhecidos do voleibol nacional, como Lucarelli, Honorato, Bryan e o líbero Maique.
Os quatro jogadores integraram a Seleção Brasileira na disputa do Campeonato Sul-Americano de 2026.
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A equipe passou por modificações no elenco durante a preparação para a temporada e pretende disputar as primeiras posições da competição.
A estreia em casa será a primeira oportunidade de avaliar a formação minastenista no campeonato nacional.
O Sesi Bauru também chega reformulado. Campeão da Superliga em 2024/25, o clube teve uma campanha abaixo do esperado na edição seguinte e não avançou aos playoffs.
No Campeonato Paulista de 2026, a equipe voltou a ser eliminada antes da fase decisiva.
Para a nova temporada, o time contratou o técnico Marcos Pacheco, que retornou ao Brasil após trabalhar no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.
Entre os reforços estão os opostos Wagner e Samuel Neufeld, além do levantador Bruno Alves, conhecido como Canhoto.
O clube também manteve jogadores como o capitão Guiga, Gabriel Vaccari, Thiery e Pureza.
Onde assistir Itambé Minas x Sesi Bauru ao vivo
A partida entre Itambé Minas e Sesi Bauru terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, em canal de televisão por assinatura. O jogo começa às 21h desta quarta-feira, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.
Ingressos para Itambé Minas x Sesi Bauru
Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia no ginásio podem consultar a disponibilidade e adquirir ingressos pela plataforma Sympla.
Ficha técnica: Itambé Minas x Sesi Bauru
- Jogo: Itambé Minas x Sesi Bauru
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/27 — 1ª rodada
- Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena UniBH (Arena Minas), Rua da Bahia, 2244, bairro Lourdes, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: SporTV 2
- Técnico do Itambé Minas: Peu
- Técnico do Sesi Bauru: Marcos Pacheco
- Ingressos: Plataforma Sympla