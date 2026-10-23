Brusque Vôlei x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e ingressos da Superliga Feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe catarinense recebe as atuais campeãs após somar um ponto na estreia, enquanto o time mineiro tenta manter o embalo na competição nacional

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brusque Vôlei e Dentil/Praia Clube se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do SESI, em Brusque (SC), pela segunda rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A partida marca a estreia do time catarinense em casa nesta edição do campeonato. Depois de conquistar um ponto na rodada de abertura, o Brusque tenta alcançar sua primeira vitória diante do atual campeão nacional, que começou a competição com resultado positivo.

Os ingressos disponibilizados para venda pública estão esgotados. A organização estima a presença de aproximadamente mil pessoas no ginásio, incluindo convidados e credenciados. Não haverá venda presencial no dia do jogo, e a recomendação é que pessoas sem ingresso não se desloquem até o local.

Como chegam as equipes

O Brusque Vôlei estreou contra o Minas, em Belo Horizonte, e perdeu por 3 sets a 2.

A equipe catarinense saiu atrás após perder as duas primeiras parciais por 25/19 e 25/22, mas reagiu, venceu os sets seguintes por 25/21 e 25/17 e levou a decisão para o tie-break.

No set decisivo, acabou superada por 17/15, resultado que garantiu seu primeiro ponto na tabela.

Agora, a equipe busca aproveitar o mando de quadra para conquistar a primeira vitória na Superliga. O desafio será contra o Dentil/Praia Clube, atual campeão da competição.

O time de Uberlândia venceu o Pinheiros por 3 sets a 0 na estreia, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/17.

Com o resultado, aparece na segunda colocação da tabela, atrás do Sesc RJ Flamengo no critério de razão de pontos. Antes da Superliga, o Praia foi vice-campeão da Supercopa, perdendo a decisão para o Osasco.

Onde assistir a Brusque Vôlei x Praia Clube ao vivo

A transmissão de Brusque Vôlei x Dentil/Praia Clube será pelo SporTV 2, na televisão por assinatura.

A partida começa às 21h deste sábado (24), no Ginásio do SESI, em Brusque.

Ingressos para Brusque Vôlei x Praia Clube

A carga de 800 ingressos disponibilizada para venda pública foi totalmente comercializada antes da partida.

A expectativa é de cerca de mil pessoas no ginásio, considerando também as credenciais destinadas a patrocinadores e familiares dos integrantes da equipe.

Não haverá venda de ingressos na bilheteria no dia do jogo. Por isso, a orientação aos torcedores que não compraram entradas é evitar ir ao Ginásio do SESI.

Destaques do Praia Clube

Na estreia, a levantadora Fabíola, de 43 anos, foi um dos destaques do time mineiro e recebeu o Troféu VivaVôlei.

Ela assumiu a função de titular durante a pré-temporada em razão da gestação de Macris. A oposta Sabrina terminou a partida contra o Pinheiros como maior pontuadora do Praia, com 14 acertos.

O técnico Rui Moreira também utilizou atletas como Michelle, Mitrovic, Drussyla e Lanna durante a vitória.

O último ponto do confronto foi marcado pela central Carol, de 22 anos, em sua estreia oficial pela equipe principal.

Ficha técnica de Brusque Vôlei x Praia Clube