Brusque Vôlei x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e ingressos da Superliga Feminina
Equipe catarinense recebe as atuais campeãs após somar um ponto na estreia, enquanto o time mineiro tenta manter o embalo na competição nacional
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Brusque Vôlei e Dentil/Praia Clube se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do SESI, em Brusque (SC), pela segunda rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
A partida marca a estreia do time catarinense em casa nesta edição do campeonato. Depois de conquistar um ponto na rodada de abertura, o Brusque tenta alcançar sua primeira vitória diante do atual campeão nacional, que começou a competição com resultado positivo.
Os ingressos disponibilizados para venda pública estão esgotados. A organização estima a presença de aproximadamente mil pessoas no ginásio, incluindo convidados e credenciados. Não haverá venda presencial no dia do jogo, e a recomendação é que pessoas sem ingresso não se desloquem até o local.
Como chegam as equipes
O Brusque Vôlei estreou contra o Minas, em Belo Horizonte, e perdeu por 3 sets a 2.
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A equipe catarinense saiu atrás após perder as duas primeiras parciais por 25/19 e 25/22, mas reagiu, venceu os sets seguintes por 25/21 e 25/17 e levou a decisão para o tie-break.
No set decisivo, acabou superada por 17/15, resultado que garantiu seu primeiro ponto na tabela.
Agora, a equipe busca aproveitar o mando de quadra para conquistar a primeira vitória na Superliga. O desafio será contra o Dentil/Praia Clube, atual campeão da competição.
O time de Uberlândia venceu o Pinheiros por 3 sets a 0 na estreia, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/17.
Com o resultado, aparece na segunda colocação da tabela, atrás do Sesc RJ Flamengo no critério de razão de pontos. Antes da Superliga, o Praia foi vice-campeão da Supercopa, perdendo a decisão para o Osasco.
Onde assistir a Brusque Vôlei x Praia Clube ao vivo
A transmissão de Brusque Vôlei x Dentil/Praia Clube será pelo SporTV 2, na televisão por assinatura.
A partida começa às 21h deste sábado (24), no Ginásio do SESI, em Brusque.
Ingressos para Brusque Vôlei x Praia Clube
A carga de 800 ingressos disponibilizada para venda pública foi totalmente comercializada antes da partida.
A expectativa é de cerca de mil pessoas no ginásio, considerando também as credenciais destinadas a patrocinadores e familiares dos integrantes da equipe.
Não haverá venda de ingressos na bilheteria no dia do jogo. Por isso, a orientação aos torcedores que não compraram entradas é evitar ir ao Ginásio do SESI.
Destaques do Praia Clube
Na estreia, a levantadora Fabíola, de 43 anos, foi um dos destaques do time mineiro e recebeu o Troféu VivaVôlei.
Ela assumiu a função de titular durante a pré-temporada em razão da gestação de Macris. A oposta Sabrina terminou a partida contra o Pinheiros como maior pontuadora do Praia, com 14 acertos.
O técnico Rui Moreira também utilizou atletas como Michelle, Mitrovic, Drussyla e Lanna durante a vitória.
O último ponto do confronto foi marcado pela central Carol, de 22 anos, em sua estreia oficial pela equipe principal.
Ficha técnica de Brusque Vôlei x Praia Clube
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
- Rodada: segunda rodada da fase classificatória
- Jogo: Brusque Vôlei x Dentil/Praia Clube
- Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do SESI, Brusque (SC)
- Onde assistir: SporTV 2
- Ingressos: esgotados; não haverá venda presencial no dia do jogo