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Brasília Vôlei x Sesc RJ Flamengo ao vivo hoje (23): onde assistir ao jogo da Superliga Feminina

Equipe do Distrito Federal joga em casa nesta sexta-feira, enquanto o time carioca tenta manter o aproveitamento positivo no início da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 23/10/2026 às 9:43
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2025-26
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2025-26 - Julliana Nascimento / CRF

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O Brasília Vôlei recebe o Sesc RJ Flamengo nesta sexta-feira (23), às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do turno da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A partida será disputada no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), em Brasília.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que tiveram resultados diferentes na primeira rodada.

O Brasília tenta se recuperar da derrota para o Osasco, enquanto o Flamengo busca a segunda vitória consecutiva na competição.

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Como chegam Brasília Vôlei e Sesc Flamengo

O Brasília Vôlei começou a Superliga com derrota por 3 sets a 0 para o Osasco. Apesar do resultado, a equipe comandada por Agnaldo Santos disputou os dois primeiros sets ponto a ponto, mas acabou superada por 26/24 e 25/23. Na parcial final, o time paulista venceu por 25/13.

A ponteira Gabi Carneiro foi o principal destaque ofensivo do Brasília na estreia, com 13 pontos. Agora, a equipe do Distrito Federal tenta aproveitar o mando de quadra para conquistar os primeiros pontos na temporada.

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Do outro lado, o Sesc RJ Flamengo chega após vencer o Paulistano Barueri por 3 sets a 0. A equipe carioca levou a melhor com parciais de 25/19, 25/21 e 25/14, garantindo um início de campanha sem perder sets.

A ponteira Simone Lee foi a maior pontuadora do Flamengo na partida, com 16 acertos. A central Lorena também se destacou e recebeu o Troféu VivaVôlei.

Sob o comando de Bernardinho, o time busca manter o ritmo e somar mais um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir a Brasília Vôlei x Sesc Flamengo ao vivo

O jogo entre Brasília Vôlei e Sesc RJ Flamengo terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal ge tv, no YouTube. A partida começa às 18h30 desta sexta-feira (23).

Ficha técnica de Brasília Vôlei x Sesc Flamengo

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
  • Rodada: segunda rodada do turno
  • Jogo: Brasília Vôlei x Sesc RJ Flamengo
  • Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), Brasília (DF)
  • Onde assistir: ge tv, no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.