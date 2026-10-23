Brasília Vôlei x Sesc RJ Flamengo ao vivo hoje (23): onde assistir ao jogo da Superliga Feminina
Equipe do Distrito Federal joga em casa nesta sexta-feira, enquanto o time carioca tenta manter o aproveitamento positivo no início da competição
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O Brasília Vôlei recebe o Sesc RJ Flamengo nesta sexta-feira (23), às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do turno da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
A partida será disputada no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), em Brasília.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que tiveram resultados diferentes na primeira rodada.
O Brasília tenta se recuperar da derrota para o Osasco, enquanto o Flamengo busca a segunda vitória consecutiva na competição.
Como chegam Brasília Vôlei e Sesc Flamengo
O Brasília Vôlei começou a Superliga com derrota por 3 sets a 0 para o Osasco. Apesar do resultado, a equipe comandada por Agnaldo Santos disputou os dois primeiros sets ponto a ponto, mas acabou superada por 26/24 e 25/23. Na parcial final, o time paulista venceu por 25/13.
A ponteira Gabi Carneiro foi o principal destaque ofensivo do Brasília na estreia, com 13 pontos. Agora, a equipe do Distrito Federal tenta aproveitar o mando de quadra para conquistar os primeiros pontos na temporada.
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Do outro lado, o Sesc RJ Flamengo chega após vencer o Paulistano Barueri por 3 sets a 0. A equipe carioca levou a melhor com parciais de 25/19, 25/21 e 25/14, garantindo um início de campanha sem perder sets.
A ponteira Simone Lee foi a maior pontuadora do Flamengo na partida, com 16 acertos. A central Lorena também se destacou e recebeu o Troféu VivaVôlei.
Sob o comando de Bernardinho, o time busca manter o ritmo e somar mais um resultado positivo fora de casa.
Onde assistir a Brasília Vôlei x Sesc Flamengo ao vivo
O jogo entre Brasília Vôlei e Sesc RJ Flamengo terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal ge tv, no YouTube. A partida começa às 18h30 desta sexta-feira (23).
Ficha técnica de Brasília Vôlei x Sesc Flamengo
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
- Rodada: segunda rodada do turno
- Jogo: Brasília Vôlei x Sesc RJ Flamengo
- Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), Brasília (DF)
- Onde assistir: ge tv, no YouTube