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Batavo Mackenzie x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Superliga Feminina

Equipe mineira tenta reagir após revés na abertura do campeonato, enquanto as paulistas chegam à segunda rodada depois de conquistas importantes

Por Thiago Seabra Publicado em 23/10/2026 às 10:05
Imagem das jogadoras do Batavo Mackenzie na Superliga Feminina 26-27
Imagem das jogadoras do Batavo Mackenzie na Superliga Feminina 26-27 - Felipe Wiira/ SESI-SP

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Batavo Mackenzie e Osasco Voleibol Clube se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG), pela segunda rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A equipe mineira tenta conquistar os primeiros pontos no campeonato após perder na estreia.

Do outro lado, o Osasco chega embalado por uma sequência de resultados positivos na abertura da temporada e também venceu seu primeiro compromisso na Superliga.

Como chegam as equipes

O Batavo Mackenzie foi derrotado pelo Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 0 na primeira rodada. A partida, disputada na Arena Paulo Skaf, terminou com parciais de 25/22, 25/22 e 25/18 para a equipe paulista.

Após terminar o Campeonato Mineiro na última colocação, o Mackenzie mudou de treinador. Gabriel Leite deixou o comando técnico, e Marco Queiroga foi contratado para reorganizar a equipe durante a preparação para a competição nacional. Agora, o time mineiro busca a recuperação diante de sua torcida.

O Osasco, por sua vez, venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 0 na estreia da Superliga, com parciais de 26/24, 25/23 e 25/13. A equipe paulista também conquistou o Campeonato Paulista, ao superar o Sesi-Bauru no Golden Set por 25 a 21, e venceu o Praia Clube por 3 a 0 na decisão da Supercopa do Brasil.

Entre os destaques do elenco está a oposta polonesa Magdalena Stysiak, de 2,03 m, uma das referências ofensivas da equipe. A atacante Tifanny também ganhou destaque ao ser eleita a melhor jogadora da final da Supercopa, na qual recebeu o Troféu VivaVôlei. Ela confirmou que esta será sua última temporada como atleta profissional.

Onde assistir a Batavo Mackenzie x Osasco ao vivo

A partida entre Batavo Mackenzie e Osasco terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e gratuitamente pela internet, no canal ge tv, no YouTube. A bola sobe às 16h deste sábado (24), em Belo Horizonte.

Ficha técnica de Batavo Mackenzie x Osasco

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
  • Fase: segunda rodada da fase classificatória
  • Jogo: Batavo Mackenzie x Osasco Voleibol Clube
  • Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Ginásio do Mackenzie, Belo Horizonte (MG)
  • Onde assistir: SporTV 2 e ge tv, no YouTube

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.