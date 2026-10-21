Tabela da Superliga Feminina 2026/27: veja resultados e classificação após os jogos da 1ª rodada
Flamengo, Praia Clube, Osasco e Bauru começaram com três pontos; confira os resultados da rodada de abertura e a programação dos próximos jogos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 terminou com Sesc RJ Flamengo, Praia Clube, Osasco e Sesi Vôlei Bauru entre as equipes que conquistaram três pontos. Minas e Fluminense também venceram na abertura, mas precisaram de cinco sets e somaram dois pontos cada.
Ao todo, seis partidas foram disputadas na rodada inicial. Quatro terminaram em 3 sets a 0, enquanto os confrontos entre Minas e Brusque e Fluminense e Sancor Vôlei foram decididos no tie-break.
Tabela de classificação da Superliga Feminina após a 1ª rodada
Confira a classificação da Superliga Feminina 2026/27 após a rodada de abertura:
|Posição
|Equipe
|PJ
|Vitórias
|Derrotas
|Sets
|Pontos
|1º
|Sesc RJ Flamengo
|1
|1
|0
|3:0
|3
|2º
|Praia Clube
|1
|1
|0
|3:0
|3
|3º
|Osasco
|1
|1
|0
|3:0
|3
|4º
|Vôlei Bauru
|1
|1
|0
|3:0
|3
|5º
|Fluminense
|1
|1
|0
|3:2
|2
|6º
|Minas
|1
|1
|0
|3:2
|2
|7º
|Abel Moda
|1
|0
|1
|2:3
|1
|8º
|Sancor Seguros
|1
|0
|1
|2:3
|1
|9º
|Batavo Mackenzie
|1
|0
|1
|0:3
|0
|10º
|Brasília Vôlei
|1
|0
|1
|0:3
|0
|11º
|Pinheiros
|1
|0
|1
|0:3
|0
|12º
|Barueri
|1
|0
|1
|0:3
|0
- Legenda: PJ = partidas jogadas; V = vitórias; D = derrotas. A classificação segue a pontuação apresentada para cada equipe.
- Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Resultados da 1ª rodada da Superliga Feminina 2026/27
A rodada teve quatro vitórias em sets diretos. Sesc RJ Flamengo, Sesi Vôlei Bauru, Osasco e Praia Clube venceram por 3 a 0.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Minas e Fluminense conquistaram duas vitórias em jogos que chegaram ao quinto set.
|Jogo
|Resultado
|Parciais
|Minas x Brusque
|3 x 2
|25–19, 25–22, 21–25, 17–25, 17–15
|Sesi Vôlei Bauru x Mackenzie
|3 x 0
|25–22, 25–22, 25–18
|Brasília Vôlei x Osasco
|0 x 3
|24–26, 23–25, 12–25
|Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri
|3 x 0
|25–19, 25–21, 25–14
|Fluminense x Sancor Vôlei
|3 x 2
|25–17, 20–25, 25–16, 20–25, 15–10
|Praia Clube x Pinheiros
|3 x 0
|25–21, 25–19, 25–17
Próximos jogos da Superliga Feminina
Sexta-feira (23/10)
- 18h30: Brasília Vôlei/BRB x Sesc RJ Flamengo GE TV
- 18h30: Gerdau Minas x Paulistano Barueri — SporTV 2
Sábado (24/10)
- 16h: Batavo Mackenzie x Osasco São Cristóvão Saúde — GE TV
- 21h: Brusque Vôlei x Dentil Praia Clube — SporTV 2
Segunda-feira (26/10)
- 18h30: Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru — SporTV 2