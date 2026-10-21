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Tabela da Superliga Feminina 2026/27: veja resultados e classificação após os jogos da 1ª rodada

Flamengo, Praia Clube, Osasco e Bauru começaram com três pontos; confira os resultados da rodada de abertura e a programação dos próximos jogos

Por Thiago Seabra Publicado em 21/10/2026 às 10:06
Imagem das jogadoras do Brusque Vôlei na Superliga Feminina 2026-27
Imagem das jogadoras do Brusque Vôlei na Superliga Feminina 2026-27 - Hedgard Moraes/MTC

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A primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 terminou com Sesc RJ Flamengo, Praia Clube, Osasco e Sesi Vôlei Bauru entre as equipes que conquistaram três pontos. Minas e Fluminense também venceram na abertura, mas precisaram de cinco sets e somaram dois pontos cada.

Ao todo, seis partidas foram disputadas na rodada inicial. Quatro terminaram em 3 sets a 0, enquanto os confrontos entre Minas e Brusque e Fluminense e Sancor Vôlei foram decididos no tie-break.

Tabela de classificação da Superliga Feminina após a 1ª rodada

Confira a classificação da Superliga Feminina 2026/27 após a rodada de abertura:

Posição Equipe PJ Vitórias Derrotas Sets Pontos
Sesc RJ Flamengo 1 1 0 3:0 3
Praia Clube 1 1 0 3:0 3
Osasco 1 1 0 3:0 3
Vôlei Bauru 1 1 0 3:0 3
Fluminense 1 1 0 3:2 2
Minas 1 1 0 3:2 2
Abel Moda 1 0 1 2:3 1
Sancor Seguros 1 0 1 2:3 1
Batavo Mackenzie 1 0 1 0:3 0
10º Brasília Vôlei 1 0 1 0:3 0
11º Pinheiros 1 0 1 0:3 0
12º Barueri 1 0 1 0:3 0

Resultados da 1ª rodada da Superliga Feminina 2026/27

A rodada teve quatro vitórias em sets diretos. Sesc RJ Flamengo, Sesi Vôlei Bauru, Osasco e Praia Clube venceram por 3 a 0.

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Minas e Fluminense conquistaram duas vitórias em jogos que chegaram ao quinto set.

Jogo Resultado Parciais
Minas x Brusque 3 x 2 25–19, 25–22, 21–25, 17–25, 17–15
Sesi Vôlei Bauru x Mackenzie 3 x 0 25–22, 25–22, 25–18
Brasília Vôlei x Osasco 0 x 3 24–26, 23–25, 12–25
Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri 3 x 0 25–19, 25–21, 25–14
Fluminense x Sancor Vôlei 3 x 2 25–17, 20–25, 25–16, 20–25, 15–10
Praia Clube x Pinheiros 3 x 0 25–21, 25–19, 25–17

Próximos jogos da Superliga Feminina

Sexta-feira (23/10)

  • 18h30: Brasília Vôlei/BRB x Sesc RJ Flamengo GE TV
  • 18h30: Gerdau Minas x Paulistano Barueri — SporTV 2

Sábado (24/10)

  • 16h: Batavo Mackenzie x Osasco São Cristóvão Saúde — GE TV
  • 21h: Brusque Vôlei x Dentil Praia Clube — SporTV 2

Segunda-feira (26/10)

  • 18h30: Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru — SporTV 2

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.