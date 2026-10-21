Tabela da Superliga Feminina 2026/27: veja resultados e classificação após os jogos da 1ª rodada

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Flamengo, Praia Clube, Osasco e Bauru começaram com três pontos; confira os resultados da rodada de abertura e a programação dos próximos jogos

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A primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 terminou com Sesc RJ Flamengo, Praia Clube, Osasco e Sesi Vôlei Bauru entre as equipes que conquistaram três pontos. Minas e Fluminense também venceram na abertura, mas precisaram de cinco sets e somaram dois pontos cada.

Ao todo, seis partidas foram disputadas na rodada inicial. Quatro terminaram em 3 sets a 0, enquanto os confrontos entre Minas e Brusque e Fluminense e Sancor Vôlei foram decididos no tie-break.

Tabela de classificação da Superliga Feminina após a 1ª rodada

Confira a classificação da Superliga Feminina 2026/27 após a rodada de abertura:

Posição Equipe PJ Vitórias Derrotas Sets Pontos 1º Sesc RJ Flamengo 1 1 0 3:0 3 2º Praia Clube 1 1 0 3:0 3 3º Osasco 1 1 0 3:0 3 4º Vôlei Bauru 1 1 0 3:0 3 5º Fluminense 1 1 0 3:2 2 6º Minas 1 1 0 3:2 2 7º Abel Moda 1 0 1 2:3 1 8º Sancor Seguros 1 0 1 2:3 1 9º Batavo Mackenzie 1 0 1 0:3 0 10º Brasília Vôlei 1 0 1 0:3 0 11º Pinheiros 1 0 1 0:3 0 12º Barueri 1 0 1 0:3 0

Legenda: PJ = partidas jogadas; V = vitórias; D = derrotas. A classificação segue a pontuação apresentada para cada equipe.

PJ = partidas jogadas; V = vitórias; D = derrotas. A classificação segue a pontuação apresentada para cada equipe. Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Resultados da 1ª rodada da Superliga Feminina 2026/27

A rodada teve quatro vitórias em sets diretos. Sesc RJ Flamengo, Sesi Vôlei Bauru, Osasco e Praia Clube venceram por 3 a 0.

Minas e Fluminense conquistaram duas vitórias em jogos que chegaram ao quinto set.

Jogo Resultado Parciais Minas x Brusque 3 x 2 25–19, 25–22, 21–25, 17–25, 17–15 Sesi Vôlei Bauru x Mackenzie 3 x 0 25–22, 25–22, 25–18 Brasília Vôlei x Osasco 0 x 3 24–26, 23–25, 12–25 Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri 3 x 0 25–19, 25–21, 25–14 Fluminense x Sancor Vôlei 3 x 2 25–17, 20–25, 25–16, 20–25, 15–10 Praia Clube x Pinheiros 3 x 0 25–21, 25–19, 25–17

Próximos jogos da Superliga Feminina

Sexta-feira (23/10)

18h30: Brasília Vôlei/BRB x Sesc RJ Flamengo GE TV

Brasília Vôlei/BRB x Sesc RJ Flamengo 18h30: Gerdau Minas x Paulistano Barueri — SporTV 2

Sábado (24/10)

16h: Batavo Mackenzie x Osasco São Cristóvão Saúde — GE TV

Batavo Mackenzie x Osasco São Cristóvão Saúde — 21h: Brusque Vôlei x Dentil Praia Clube — SporTV 2

Segunda-feira (26/10)