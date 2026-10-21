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Jogos da 2ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27: onde assistir, horários e principais informações

Flamengo, Minas e Osasco voltam à quadra após estreias distintas; confira a programação dos confrontos e os canais para acompanhar cada partida

Por Thiago Seabra Publicado em 21/10/2026 às 9:19
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina 2026-27
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina 2026-27 - Hedgard Moraes/MTC

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A segunda rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 será disputada a partir desta sexta-feira (23), com seis partidas programadas. Os confrontos terão transmissão da GE TV, no YouTube, e do SporTV 2, na televisão por assinatura.

A programação começa na sexta-feira, com Brasília Vôlei/BRB x Sesc RJ Flamengo e Gerdau Minas x Paulistano Barueri, ambos às 18h30.

No sábado (24), Batavo Mackenzie enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde, às 16h, enquanto Brusque Vôlei e Dentil Praia Clube jogam às 21h.

Na segunda-feira (26), Sancor Seguros Vôlei e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam às 18h30. A rodada será encerrada com Fluminense x Pinheiros, em 30 de novembro, também às 18h30.

Jogos da 2ª rodada da Superliga Feminina

Sexta-feira (23/10)

  • 18h30: Brasília Vôlei/BRB x Sesc RJ Flamengo — GE TV
  • 18h30: Gerdau Minas x Paulistano Barueri — SporTV 2

Sábado (24/10)

  • 16h: Batavo Mackenzie x Osasco São Cristóvão Saúde — GE TV
  • 21h: Brusque Vôlei x Dentil Praia Clube — SporTV 2

Segunda-feira (26/10)

  • 18h30: Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru — SporTV 2

Segunda-feira (30/11)

  • 18h30: Fluminense x Pinheiros — SporTV 2

Como foi a primeira rodada da Superliga Feminina?

A rodada de abertura da Superliga Feminina teve vitórias de equipes que começaram a competição entre os destaques, além de uma partida decidida apenas no tie-break.

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Sesc RJ Flamengo, Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Bauru venceram por 3 sets a 0, enquanto o Gerdau Minas precisou de cinco parciais para garantir o resultado positivo.

Gerdau Minas vence o Brusque no tie-break

O Gerdau Minas estreou com vitória por 3 sets a 2 sobre o Abel Moda Brusque Vôlei, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. As parciais foram de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15.

Depois de vencer os dois primeiros sets, a equipe mineira sofreu a reação do adversário e precisou decidir o confronto na parcial de desempate.

A oposta Camila Mesquita, do Brusque, foi a maior pontuadora do jogo, com 33 pontos. Pelo Minas, Jheovana marcou 18 pontos e Thaisa anotou 16.

A central e capitã Thaisa também alcançou a marca de 1.500 bloqueios na história da Superliga durante a partida.

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Flamengo começa com vitória sobre o Paulistano Barueri

O Sesc RJ Flamengo venceu o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. As parciais foram de 25/19, 25/21 e 25/14.

A ponteira Simone Lee liderou a pontuação da equipe carioca, com 16 acertos. A central Lorena recebeu o Troféu VivaVôlei, concedido à melhor jogadora da partida.

Osasco supera o Brasília Vôlei

O Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Brasília Vôlei por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/23 e 25/13, em partida disputada no Distrito Federal.

As duas primeiras parciais foram equilibradas, mas a equipe paulista conseguiu levar a melhor nos momentos decisivos.

No terceiro set, ampliou a vantagem e confirmou o resultado. A ponteira italiana Anastasia Guerra foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos, e também recebeu o Troféu VivaVôlei.

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Sesi Bauru vence o Batavo Mackenzie

O Sesi Bauru começou a campanha com vitória por 3 sets a 0 sobre o Batavo Mackenzie, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. As parciais foram de 25/22, 25/22 e 25/18.

Com o resultado, a equipe bauruense garantiu três pontos na primeira rodada sem perder sets.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.