Gerdau Minas x Paulistano Barueri ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe mineira busca a segunda vitória na competição após estreia com cinco sets, enquanto paulistas tentam se recuperar da derrota na rodada inicial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Gerdau Minas enfrenta o Paulistano Barueri nesta sexta-feira (23), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela segunda rodada do turno da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A equipe mineira estreou com vitória sobre o Abel Moda Brusque por 3 sets a 2, enquanto o time paulista foi derrotado pelo Sesc-Flamengo por 3 sets a 0.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas começou a Superliga com uma vitória por 3 sets a 2 sobre o Abel Moda Brusque, com parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15.

Depois de abrir dois sets de vantagem, a equipe permitiu a reação das adversárias e precisou decidir a partida no tie-break.

A central Thaisa marcou 16 pontos na estreia, enquanto a oposta Jheovana foi a maior pontuadora da equipe, com 18 acertos.

O técnico Leandro Vissotto não conta com a central Luzia, que se recupera de uma lesão na musculatura do abdômen.

O Paulistano Barueri, comandado por Wagão, busca a recuperação após perder para o Sesc-Flamengo por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/14. Na estreia, Camilly Salomé foi o destaque ofensivo da equipe paulista, com 11 pontos.

Onde assistir a Gerdau Minas x Paulistano Barueri ao vivo

A partida entre Gerdau Minas e Paulistano Barueri terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura. O jogo começa às 18h30 desta sexta-feira (23).

Os torcedores também podem acompanhar o confronto presencialmente na Arena UniBH.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e na bilheteria do ginásio, a partir de uma hora antes da partida, conforme a disponibilidade.

Ficha técnica do jogo