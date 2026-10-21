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Gerdau Minas x Paulistano Barueri ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina

Equipe mineira busca a segunda vitória na competição após estreia com cinco sets, enquanto paulistas tentam se recuperar da derrota na rodada inicial

Por Thiago Seabra Publicado em 21/10/2026 às 8:39
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina 2026-27
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina 2026-27 - Hedgard Moraes/MTC

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O Gerdau Minas enfrenta o Paulistano Barueri nesta sexta-feira (23), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela segunda rodada do turno da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A equipe mineira estreou com vitória sobre o Abel Moda Brusque por 3 sets a 2, enquanto o time paulista foi derrotado pelo Sesc-Flamengo por 3 sets a 0.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas começou a Superliga com uma vitória por 3 sets a 2 sobre o Abel Moda Brusque, com parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15.

Depois de abrir dois sets de vantagem, a equipe permitiu a reação das adversárias e precisou decidir a partida no tie-break.

A central Thaisa marcou 16 pontos na estreia, enquanto a oposta Jheovana foi a maior pontuadora da equipe, com 18 acertos.

O técnico Leandro Vissotto não conta com a central Luzia, que se recupera de uma lesão na musculatura do abdômen.

O Paulistano Barueri, comandado por Wagão, busca a recuperação após perder para o Sesc-Flamengo por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/14. Na estreia, Camilly Salomé foi o destaque ofensivo da equipe paulista, com 11 pontos.

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Onde assistir a Gerdau Minas x Paulistano Barueri ao vivo

A partida entre Gerdau Minas e Paulistano Barueri terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura. O jogo começa às 18h30 desta sexta-feira (23).

Os torcedores também podem acompanhar o confronto presencialmente na Arena UniBH.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e na bilheteria do ginásio, a partir de uma hora antes da partida, conforme a disponibilidade.

Ficha técnica do jogo

  • Jogo: Gerdau Minas x Paulistano Barueri
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 — segunda rodada do turno
  • Data: 23 de outubro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Onde assistir: SporTV 2
  • Abertura dos portões: 17h
  • Ingressos: Sympla e bilheteria da Arena UniBH, conforme disponibilidade

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.