Brasília Vôlei x Sesc Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Feminina

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Equipe do Distrito Federal tenta conquistar os primeiros pontos na competição nacional, enquanto o time carioca busca manter o bom aproveitamento

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O Brasília Vôlei enfrenta o Sesc RJ Flamengo nesta sexta-feira (23), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), em Brasília, pela segunda rodada do turno da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

O time brasiliense busca a recuperação após perder para o Osasco por 3 sets a 0 na estreia. Já a equipe carioca chega embalada pela vitória sobre o Paulistano Barueri, também por 3 sets a 0.

Como chegam as equipes

O Brasília Vôlei estreou com derrota para o Osasco, mas conseguiu equilibrar as duas primeiras parciais, perdidas por 26/24 e 25/23. No terceiro set, a equipe sofreu uma queda de rendimento e foi superada por 25/13.

O confronto marcou a estreia oficial do técnico Agnaldo Santos na Superliga à frente da equipe do Distrito Federal. A ponteira Gabi Carneiro foi o principal destaque ofensivo do Brasília na primeira rodada, com 13 pontos.

O Sesc RJ Flamengo, comandado por Bernardinho, começou a competição com vitória por 3 sets a 0 sobre o Paulistano Barueri. As parciais foram de 25/19, 25/21 e 25/14. A ponteira Simone Lee terminou como a maior pontuadora da equipe carioca, com 16 acertos, enquanto a central Lorena recebeu o Troféu VivaVôlei.

Com o resultado positivo na estreia sem perder sets, o Flamengo busca somar mais uma vitória para manter o bom início de campanha. O Brasília, por sua vez, tenta aproveitar o mando de quadra para conquistar os primeiros pontos no campeonato.

Onde assistir a Brasília Vôlei x Sesc Flamengo ao vivo

O confronto entre Brasília Vôlei e Sesc RJ Flamengo terá transmissão ao vivo e gratuita pela internet, no canal ge tv, no YouTube. A partida começa às 18h30 (de Brasília), nesta sexta-feira (23).

Informações sobre Brasília Vôlei x Sesc Flamengo