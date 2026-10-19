Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo: onde assistir, horário e ingressos
Rubro-negro carioca começa a campanha nacional depois de conquistar dois títulos na pré-temporada e aposta na continuidade do elenco
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O Sesc RJ Flamengo enfrenta o Paulistano/Barueri nesta segunda-feira (19), às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027. A partida será disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.
O confronto marca a estreia das equipes na nova temporada da principal competição nacional de vôlei feminino. O time rubro-negro terá o apoio da torcida em casa, enquanto a equipe paulista inicia a campanha com um elenco renovado e jovem.
A transmissão ao vivo será exclusiva do SporTV 2. Os portões do ginásio abrem às 19h, e os ingressos são comercializados pela plataforma Guichê Web.
Como chegam Sesc RJ Flamengo e Paulistano/Barueri?
O Sesc RJ Flamengo, comandado por Bernardinho, chega à Superliga após conquistar dois títulos na pré-temporada. Em setembro, a equipe venceu a Copa SuperVôlei e, na sequência, conquistou o Campeonato Carioca pela 21ª vez, ao superar o Fluminense na decisão.
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Semifinalista da última edição da Superliga, o time carioca aposta na manutenção da base do elenco para disputar as primeiras posições.
A capitã e líbero Laís destacou a importância da concentração diante de um adversário jovem e disposto a arriscar. O grupo também enfrenta problemas físicos, mas vê a união da equipe como um fator importante para o início da competição.
O Paulistano/Barueri inicia a temporada com uma formação reformulada e composta principalmente por atletas jovens. A equipe paulista busca competir com agressividade e tentar dificultar a estreia das mandantes.
Onde assistir a Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo?
O duelo entre Sesc RJ Flamengo e Paulistano/Barueri terá transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV 2, na televisão por assinatura. A partida começa às 21h desta segunda-feira (19), no horário de Brasília.
Ingressos para Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri
Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Guichê Web, no site ou aplicativo. A abertura dos portões do Ginásio do Tijuca Tênis Clube está prevista para as 19h.
- Arquibancada – meia-entrada: R$ 17,50, mais R$ 1,75 de taxa de serviço.
- Arquibancada – inteira: R$ 35,00, mais R$ 3,50 de taxa de serviço.
- Cadeira – inteira: R$ 60,00, mais R$ 6,00 de taxa de serviço.
Também há retirada presencial na loja Cortesia RJ, no Centro do Rio de Janeiro. A organização disponibiliza uma quantidade limitada de gratuidades na bilheteria física do ginásio, no dia da partida.
Para entrar no local, é necessário apresentar documento oficial com foto e o ingresso impresso e assinado ou disponível pelo aplicativo da Guichê Web.
Elenco do Sesc RJ Flamengo para a Superliga 2026/2027
- Levantadoras: Giovana e Vívian.
- Opostas: Jaque Schmitz e Tainara.
- Ponteiras: Ariele, Karina, Mikaela e Simone Lee.
- Centrais: Bia Paranhos, Juju, Lorena e Minja Osmaji?.
- Líberos: Laís e Victoria.
A escalação titular para a estreia ainda não foi confirmada. Também não há uma lista nominal dos desfalques por problemas físicos.
Ficha técnica de Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri
- Jogo: Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 1ª rodada
- Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV 2
- Ingressos: Guichê Web
- Técnico do Sesc RJ Flamengo: Bernardinho