fechar
Volei |

Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo: onde assistir, horário e ingressos

Rubro-negro carioca começa a campanha nacional depois de conquistar dois títulos na pré-temporada e aposta na continuidade do elenco

Por Thiago Seabra Publicado em 19/10/2026 às 13:50
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2025-26
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2025-26 - Julliana Nascimento / CRF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sesc RJ Flamengo enfrenta o Paulistano/Barueri nesta segunda-feira (19), às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027. A partida será disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

O confronto marca a estreia das equipes na nova temporada da principal competição nacional de vôlei feminino. O time rubro-negro terá o apoio da torcida em casa, enquanto a equipe paulista inicia a campanha com um elenco renovado e jovem.

A transmissão ao vivo será exclusiva do SporTV 2. Os portões do ginásio abrem às 19h, e os ingressos são comercializados pela plataforma Guichê Web.

Leia Também

Como chegam Sesc RJ Flamengo e Paulistano/Barueri?

O Sesc RJ Flamengo, comandado por Bernardinho, chega à Superliga após conquistar dois títulos na pré-temporada. Em setembro, a equipe venceu a Copa SuperVôlei e, na sequência, conquistou o Campeonato Carioca pela 21ª vez, ao superar o Fluminense na decisão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Semifinalista da última edição da Superliga, o time carioca aposta na manutenção da base do elenco para disputar as primeiras posições.

A capitã e líbero Laís destacou a importância da concentração diante de um adversário jovem e disposto a arriscar. O grupo também enfrenta problemas físicos, mas vê a união da equipe como um fator importante para o início da competição.

O Paulistano/Barueri inicia a temporada com uma formação reformulada e composta principalmente por atletas jovens. A equipe paulista busca competir com agressividade e tentar dificultar a estreia das mandantes.

Leia Também

Onde assistir a Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo?

O duelo entre Sesc RJ Flamengo e Paulistano/Barueri terá transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV 2, na televisão por assinatura. A partida começa às 21h desta segunda-feira (19), no horário de Brasília.

Ingressos para Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Guichê Web, no site ou aplicativo. A abertura dos portões do Ginásio do Tijuca Tênis Clube está prevista para as 19h.

  • Arquibancada – meia-entrada: R$ 17,50, mais R$ 1,75 de taxa de serviço.
  • Arquibancada – inteira: R$ 35,00, mais R$ 3,50 de taxa de serviço.
  • Cadeira – inteira: R$ 60,00, mais R$ 6,00 de taxa de serviço.

Também há retirada presencial na loja Cortesia RJ, no Centro do Rio de Janeiro. A organização disponibiliza uma quantidade limitada de gratuidades na bilheteria física do ginásio, no dia da partida.

Para entrar no local, é necessário apresentar documento oficial com foto e o ingresso impresso e assinado ou disponível pelo aplicativo da Guichê Web.

Elenco do Sesc RJ Flamengo para a Superliga 2026/2027

  • Levantadoras: Giovana e Vívian.
  • Opostas: Jaque Schmitz e Tainara.
  • Ponteiras: Ariele, Karina, Mikaela e Simone Lee.
  • Centrais: Bia Paranhos, Juju, Lorena e Minja Osmaji?.
  • Líberos: Laís e Victoria.

A escalação titular para a estreia ainda não foi confirmada. Também não há uma lista nominal dos desfalques por problemas físicos.

Ficha técnica de Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri

  • Jogo: Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 1ª rodada
  • Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SporTV 2
  • Ingressos: Guichê Web
  • Técnico do Sesc RJ Flamengo: Bernardinho

Leia também

Praia Clube x Pinheiros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
VOLEI FEMININO

Praia Clube x Pinheiros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Fluminense x Sancor Seguros Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga
VOLEI FEMININO

Fluminense x Sancor Seguros Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.