Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo: onde assistir, horário e ingressos

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Rubro-negro carioca começa a campanha nacional depois de conquistar dois títulos na pré-temporada e aposta na continuidade do elenco

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O Sesc RJ Flamengo enfrenta o Paulistano/Barueri nesta segunda-feira (19), às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027. A partida será disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

O confronto marca a estreia das equipes na nova temporada da principal competição nacional de vôlei feminino. O time rubro-negro terá o apoio da torcida em casa, enquanto a equipe paulista inicia a campanha com um elenco renovado e jovem.

A transmissão ao vivo será exclusiva do SporTV 2. Os portões do ginásio abrem às 19h, e os ingressos são comercializados pela plataforma Guichê Web.

Como chegam Sesc RJ Flamengo e Paulistano/Barueri?

O Sesc RJ Flamengo, comandado por Bernardinho, chega à Superliga após conquistar dois títulos na pré-temporada. Em setembro, a equipe venceu a Copa SuperVôlei e, na sequência, conquistou o Campeonato Carioca pela 21ª vez, ao superar o Fluminense na decisão.

Semifinalista da última edição da Superliga, o time carioca aposta na manutenção da base do elenco para disputar as primeiras posições.

A capitã e líbero Laís destacou a importância da concentração diante de um adversário jovem e disposto a arriscar. O grupo também enfrenta problemas físicos, mas vê a união da equipe como um fator importante para o início da competição.

O Paulistano/Barueri inicia a temporada com uma formação reformulada e composta principalmente por atletas jovens. A equipe paulista busca competir com agressividade e tentar dificultar a estreia das mandantes.

Onde assistir a Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri ao vivo?

O duelo entre Sesc RJ Flamengo e Paulistano/Barueri terá transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV 2, na televisão por assinatura. A partida começa às 21h desta segunda-feira (19), no horário de Brasília.

Ingressos para Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Guichê Web, no site ou aplicativo. A abertura dos portões do Ginásio do Tijuca Tênis Clube está prevista para as 19h.

Arquibancada – meia-entrada: R$ 17,50, mais R$ 1,75 de taxa de serviço.

R$ 17,50, mais R$ 1,75 de taxa de serviço. Arquibancada – inteira: R$ 35,00, mais R$ 3,50 de taxa de serviço.

R$ 35,00, mais R$ 3,50 de taxa de serviço. Cadeira – inteira: R$ 60,00, mais R$ 6,00 de taxa de serviço.

Também há retirada presencial na loja Cortesia RJ, no Centro do Rio de Janeiro. A organização disponibiliza uma quantidade limitada de gratuidades na bilheteria física do ginásio, no dia da partida.

Para entrar no local, é necessário apresentar documento oficial com foto e o ingresso impresso e assinado ou disponível pelo aplicativo da Guichê Web.

Elenco do Sesc RJ Flamengo para a Superliga 2026/2027

Levantadoras: Giovana e Vívian.

Giovana e Vívian. Opostas: Jaque Schmitz e Tainara.

Jaque Schmitz e Tainara. Ponteiras: Ariele, Karina, Mikaela e Simone Lee.

Ariele, Karina, Mikaela e Simone Lee. Centrais: Bia Paranhos, Juju, Lorena e Minja Osmaji?.

Bia Paranhos, Juju, Lorena e Minja Osmaji?. Líberos: Laís e Victoria.

A escalação titular para a estreia ainda não foi confirmada. Também não há uma lista nominal dos desfalques por problemas físicos.

Ficha técnica de Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri