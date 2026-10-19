Praia Clube x Pinheiros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Atual campeão inicia a caminhada em Uberlândia, enquanto equipe paulista retorna à elite e busca começar a temporada com resultado positivo
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Dentil Praia Clube e EC Pinheiros se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia, pela primeira rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
A partida marca a estreia das duas equipes na nova edição do principal campeonato nacional de clubes.
Atual campeão da Superliga, o Praia Clube começa a defesa do título diante de sua torcida, enquanto o Pinheiros volta à elite do voleibol brasileiro após conquistar o acesso na temporada passada.
Como chegam Praia Clube e Pinheiros
O Dentil Praia Clube chega à competição após conquistar o Campeonato Mineiro pela décima vez.
Na decisão estadual, a equipe de Uberlândia venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 2.
O time também inicia a Superliga como atual campeão nacional, depois de conquistar o tricampeonato na temporada 2025/2026. A estreia em casa abre a campanha em busca de mais um título.
Entre os nomes do elenco está a oposta Sabrina, que integrou a Seleção Brasileira na campanha vitoriosa do Campeonato Sul-Americano.
A presença de atletas com experiência internacional é um dos destaques do grupo mineiro para a nova temporada.
Do outro lado, o EC Pinheiros retorna à primeira divisão após garantir o acesso por meio da Superliga B.
Antes da estreia nacional, o time paulista disputou o Campeonato Paulista, no qual foi eliminado pelo Osasco na semifinal, e participou de um torneio internacional no Peru, sendo superado pelo Alianza Lima.
O confronto em Uberlândia marca o reencontro da equipe com a elite do voleibol feminino brasileiro.
Onde assistir a Praia Clube x Pinheiros ao vivo
O jogo entre Dentil Praia Clube e EC Pinheiros terá transmissão ao vivo pelo Sportv2, canal de televisão por assinatura.
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A partida está marcada para as 21h desta terça-feira (20), no Ginásio do UTC, em Uberlândia, Minas Gerais.
Os torcedores que desejam acompanhar a estreia presencialmente podem comprar ingressos na bilheteria do ginásio no dia do jogo, a partir das 18h.
Novidades da Superliga Feminina 2026/2027
A nova edição da Superliga terá mudanças no regulamento. Entre elas está o aumento do limite de substituições por set, que passou de seis para oito.
A arbitragem também terá atenção reforçada a infrações de condução e ataques irregulares, incluindo situações de toque-ataque.
Outra iniciativa é o retorno do fantasy game oficial da competição, chamado Cravada, integrado à plataforma do portal Sou do Vôlei.
A expectativa da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) é ampliar a interação com o público e manter o campeonato entre os principais torneios do calendário esportivo nacional.
Ficha técnica de Praia Clube x Pinheiros
- Jogo: Dentil Praia Clube x EC Pinheiros
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
- Rodada: 1ª rodada da fase classificatória
- Data: 20 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
- Transmissão: Sportv2
- Ingressos: bilheteria do ginásio no dia da partida, a partir das 18h