Fluminense x Sancor Seguros Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga
Tricolor das Laranjeiras inicia a campanha diante da torcida no Rio de Janeiro, em uma temporada que reúne clubes tradicionais e atletas de destaque
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O Fluminense enfrenta o Sancor Seguros Vôlei nesta terça-feira (20), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
A partida marca a estreia do time tricolor na nova temporada do principal torneio do voleibol feminino brasileiro.
Jogando em casa, a equipe carioca inicia a caminhada na competição diante de um adversário que também busca começar a campanha com resultado positivo.
Como chegam Fluminense e Sancor Seguros Vôlei
O Fluminense abre sua participação na Superliga diante da torcida no Ginásio do Clube Hebraica.
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A equipe das Laranjeiras busca iniciar a campanha com um bom resultado na primeira rodada, em uma edição que reúne clubes tradicionais do voleibol nacional e atletas brasileiras e estrangeiras.
O confronto também dá início à trajetória das equipes na fase classificatória da temporada 2026/2027.
Não há informações confirmadas sobre retrospecto direto, desfalques ou prováveis formações para a partida.
Onde assistir a Fluminense x Sancor ao vivo
A partida entre Fluminense e Sancor Seguros Vôlei terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube.
O jogo começa às 18h30 desta terça-feira (20), no Ginásio do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro.
Ingressos para Fluminense x Sancor Seguros Vôlei
Os ingressos são vendidos exclusivamente pela internet, sem bilheteria física no local.
As vendas começaram na segunda-feira (19), às 13h, e seguem até o horário da partida ou enquanto houver entradas disponíveis.
Os sócios do Fluminense podem comprar pelo portal do sócio, nos endereços fluminense.futebolcard.com ou fluminensefc.futebolcard.com. Para o público geral, a comercialização é feita pelo site futebolcard.com.
Os bilhetes custam R$ 25 para a entrada inteira e R$ 12,50 para a meia-entrada. Os portões do Clube Hebraica abrem às 17h30, uma hora antes do início previsto do confronto.
Regras de acesso ao ginásio
A entrada exige a apresentação de um QR Code dinâmico pelo aplicativo da FutebolCard.
Não serão aceitos ingressos em PDF estático nem capturas de tela. O código fica disponível automaticamente no aplicativo seis horas antes da partida, na seção “Meus pedidos”, e pode funcionar sem conexão com a internet após ser baixado.
Para acessar o aplicativo, os sócios devem utilizar o CPF e a mesma senha do Portal do Sócio.
A organização também prevê 100 cortesias para os primeiros sócios que comprarem pelo sistema digital e outras 50 para os primeiros torcedores que chegarem ao ginásio vestindo a camisa do Fluminense.
Ficha técnica de Fluminense x Sancor Seguros Vôlei
- Partida: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
- Rodada: 1ª rodada da fase classificatória
- Data: 20 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio do Clube Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: GE TV, no YouTube
- Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada)
- Abertura dos portões: 17h30
- Venda: exclusivamente on-line, pelos portais da FutebolCard