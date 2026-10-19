Brasília Vôlei x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e ingressos pela Superliga Feminina

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Equipes iniciam a caminhada na principal competição nacional com objetivos distintos e mudanças nos elencos para a temporada 2026/27

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Brasília Vôlei/BRB e Osasco São Cristóvão Saúde se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027. A partida será disputada no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), em Brasília.

O confronto marca a estreia das duas equipes na 33ª edição do campeonato nacional. O Brasília Vôlei atuará temporariamente na FVDF por causa das reformas no Ginásio do Sesi Taguatinga.

A transmissão será feita pelo canal GETV, no YouTube. Os ingressos para acompanhar a partida presencialmente estão disponíveis na plataforma Banca do Ingresso.

Como chegam Brasília Vôlei e Osasco?

O Osasco chega à estreia após conquistar dois títulos em um intervalo de seis dias. Sob o comando de Luizomar de Moura, a equipe venceu o Campeonato Paulista pela 19ª vez, superando o Sesi Vôlei Bauru, e conquistou a Supercopa ao derrotar o Dentil Praia Clube por 3 sets a 0, em São Luís (MA).

Apesar dos resultados recentes, o time paulista encara uma sequência exigente de jogos e viagens. Foram 18 sets disputados em dez dias e meio, período que exigiu esforço físico do elenco. A levantadora Marta Bechis, a ponteira e capitã Amanda e a atleta Marcelle estão entre os nomes do grupo.

Do outro lado, o Brasília Vôlei inicia a temporada com um elenco reformulado e sob o comando de Agnaldo Santos, profissional que trabalha no clube há 14 anos. A equipe combina atletas experientes com jovens das categorias de base e busca voltar à fase eliminatória da Superliga, objetivo que não alcança desde a edição 2020/21.

A líbero Vitória Trindade, de 31 anos, é uma das referências do elenco e defende o clube desde 2019. Entre as novidades está a central Anna Luiza Milhomem, de 15 anos, promovida em definitivo à equipe adulta após participar de atividades e amistosos na pré-temporada.

Onde assistir a Brasília Vôlei x Osasco ao vivo?

A partida entre Brasília Vôlei/BRB e Osasco São Cristóvão Saúde terá transmissão ao vivo pelo GETV, no YouTube. O jogo começa às 18h30 desta segunda-feira (19), com acesso pela internet.

Ingressos para Brasília Vôlei x Osasco

Os torcedores que quiserem acompanhar a estreia no ginásio podem comprar ingressos pela plataforma bancadoingresso.com.br. O confronto será realizado no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal, na quadra 708/908 Sul, em Brasília.

Ficha técnica de Brasília Vôlei x Osasco