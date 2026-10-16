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Superliga Feminina de Vôlei 2026/27: veja jogos da 1ª rodada, datas e onde assistir

Competição nacional começa neste sábado com duelo entre Minas e Brusque e terá seis partidas na primeira rodada, distribuídas entre três dias

Por Thiago Seabra Publicado em 16/10/2026 às 12:54
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas - Minas Tênis Clube

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A Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 começa neste sábado (17), com o confronto entre Gerdau Minas e Brusque Vôlei, às 18h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão do SporTV 2 e abre a 33ª edição da principal competição nacional de clubes.

A primeira rodada terá seis jogos, distribuídos entre sábado (17), segunda-feira (19) e terça-feira (20). As transmissões serão divididas entre SporTV 2 e Ge TV.

O torneio reúne equipes que chegam de decisões estaduais e nacionais. O Dentil Praia Clube, atual campeão da Superliga, estreia na terça-feira, contra o Pinheiros. Já o Brusque, campeão da Superliga B, abre a competição diante do vice-campeão da última edição, o Minas.

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Jogos da 1ª rodada da Superliga Feminina 2026/27

Sábado (17/10)

  • 18h30: Gerdau Minas x Brusque Vôlei — Arena Minas, Belo Horizonte (MG). Transmissão: SporTV 2.

Segunda-feira (19/10)

  • 18h30: Brasília Vôlei/BRB x Osasco São Cristóvão Saúde — Ginásio FVDF. Transmissão: Ge TV.
  • 18h30: Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie — Arena Paulo Skaf. Transmissão: SporTV 2.
  • 21h: Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri — Tijuca Tênis Clube. Transmissão: SporTV 2.

Terça-feira (20/10)

  • 18h30: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei — Hebraica. Transmissão: Ge TV.
  • 21h: Dentil Praia Clube x Pinheiros — Ginásio do UTC. Transmissão: SporTV 2.

Atual campeão, Praia Clube estreia na terça-feira

O Dentil Praia Clube inicia a temporada como atual campeão da Superliga Feminina. A equipe mineira conquistou seu terceiro título na edição passada, ao vencer o Gerdau Minas na decisão disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

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O Minas, adversário da partida de abertura, terminou a última edição como vice-campeão. Na estreia, enfrenta o Brusque Vôlei, que garantiu vaga na elite após conquistar a Superliga B.

Outras equipes também chegam após títulos estaduais. O Praia Clube venceu o Campeonato Mineiro diante do Gerdau Minas, enquanto o Osasco São Cristóvão Saúde conquistou o Paulista ao superar o Sesi Vôlei Bauru.

Superliga Feminina terá mudanças nas regras

Uma das novidades da temporada é o aumento do limite de substituições por set. A quantidade permitida passa de seis para oito, ampliando as opções dos treinadores durante as partidas.

A arbitragem também terá atenção especial a lances de condução e ataques irregulares, incluindo o chamado toque-ataque.

Nove campeãs sul-americanas estarão na disputa

Nove jogadoras que participaram da campanha do título sul-americano estarão em quadra na Superliga Feminina 2026/27.

  • Sesc RJ Flamengo: Tainara, Vivian e Lorena.
  • Gerdau Minas: Luzia e Nyeme.
  • Sesi Vôlei Bauru: Diana.
  • Osasco São Cristóvão Saúde: Marcelle.
  • Dentil Praia Clube: Sabrina.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.