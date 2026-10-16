Superliga Feminina de Vôlei 2026/27: veja jogos da 1ª rodada, datas e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Competição nacional começa neste sábado com duelo entre Minas e Brusque e terá seis partidas na primeira rodada, distribuídas entre três dias

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 começa neste sábado (17), com o confronto entre Gerdau Minas e Brusque Vôlei, às 18h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão do SporTV 2 e abre a 33ª edição da principal competição nacional de clubes.

A primeira rodada terá seis jogos, distribuídos entre sábado (17), segunda-feira (19) e terça-feira (20). As transmissões serão divididas entre SporTV 2 e Ge TV.

O torneio reúne equipes que chegam de decisões estaduais e nacionais. O Dentil Praia Clube, atual campeão da Superliga, estreia na terça-feira, contra o Pinheiros. Já o Brusque, campeão da Superliga B, abre a competição diante do vice-campeão da última edição, o Minas.

Jogos da 1ª rodada da Superliga Feminina 2026/27

Sábado (17/10)

18h30: Gerdau Minas x Brusque Vôlei — Arena Minas, Belo Horizonte (MG). Transmissão: SporTV 2.

Segunda-feira (19/10)

18h30: Brasília Vôlei/BRB x Osasco São Cristóvão Saúde — Ginásio FVDF. Transmissão: Ge TV.

Brasília Vôlei/BRB x Osasco São Cristóvão Saúde — Ginásio FVDF. Ge TV. 18h30: Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie — Arena Paulo Skaf. Transmissão: SporTV 2.

Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie — Arena Paulo Skaf. SporTV 2. 21h: Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri — Tijuca Tênis Clube. Transmissão: SporTV 2.

Terça-feira (20/10)

18h30: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei — Hebraica. Transmissão: Ge TV.

Fluminense x Sancor Seguros Vôlei — Hebraica. Ge TV. 21h: Dentil Praia Clube x Pinheiros — Ginásio do UTC. Transmissão: SporTV 2.

Atual campeão, Praia Clube estreia na terça-feira

O Dentil Praia Clube inicia a temporada como atual campeão da Superliga Feminina. A equipe mineira conquistou seu terceiro título na edição passada, ao vencer o Gerdau Minas na decisão disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O Minas, adversário da partida de abertura, terminou a última edição como vice-campeão. Na estreia, enfrenta o Brusque Vôlei, que garantiu vaga na elite após conquistar a Superliga B.

Outras equipes também chegam após títulos estaduais. O Praia Clube venceu o Campeonato Mineiro diante do Gerdau Minas, enquanto o Osasco São Cristóvão Saúde conquistou o Paulista ao superar o Sesi Vôlei Bauru.

Superliga Feminina terá mudanças nas regras

Uma das novidades da temporada é o aumento do limite de substituições por set. A quantidade permitida passa de seis para oito, ampliando as opções dos treinadores durante as partidas.

A arbitragem também terá atenção especial a lances de condução e ataques irregulares, incluindo o chamado toque-ataque.

Nove campeãs sul-americanas estarão na disputa

Nove jogadoras que participaram da campanha do título sul-americano estarão em quadra na Superliga Feminina 2026/27.