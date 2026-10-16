Praia Clube x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e informações da Supercopa de Vôlei Feminino
Campeões nacionais e estaduais se enfrentam em São Luís na abertura da temporada 2026/27, com duas equipes em busca de mais um troféu.
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Dentil Praia Clube e Osasco São Cristóvão Saúde se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), pela decisão da Supercopa Feminina de Vôlei 2026. A partida será disputada no Ginásio Georgiana Pflueger, conhecido como Castelinho, em São Luís, no Maranhão.
O confronto abre oficialmente o calendário nacional de clubes da temporada 2026/27 e reúne os campeões das duas principais competições nacionais do período anterior. O Praia Clube conquistou a Superliga Feminina 2025/26, enquanto o Osasco garantiu o título da Copa Brasil.
A decisão será disputada em jogo único. A transmissão ao vivo para o Brasil ficará a cargo do SporTV 2 e da Ge TV.
Como chegam Praia Clube e Osasco?
O Dentil Praia Clube chega à decisão após conquistar o Campeonato Mineiro Feminino. Na final estadual, a equipe de Uberlândia venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 2, em uma partida decidida no tie-break.
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O resultado reforçou a preparação do time mineiro para a Supercopa. A oposta Sabrina foi um dos destaques da decisão estadual, com 34 pontos, enquanto a central Adenízia é uma das referências da equipe no bloqueio.
Do outro lado, o Osasco São Cristóvão Saúde também chega após conquistar um título estadual. A equipe paulista venceu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 2 na decisão do Campeonato Paulista.
O time comandado por Luizomar de Moura passou por uma reformulação no elenco e busca acelerar o entrosamento neste início de temporada. Entre os destaques está a oposta polonesa Magdalena Stysiak, uma das principais adições ofensivas da equipe.
Onde assistir a Praia Clube x Osasco ao vivo?
A final da Supercopa Feminina de Vôlei terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pela Ge TV, no ambiente digital.
A partida está marcada para esta sexta-feira (16), às 21h, no horário de Brasília, no Ginásio Castelinho, em São Luís.
Histórico da Supercopa Feminina de Vôlei
O Praia Clube busca conquistar seu quinto título da Supercopa. A equipe mineira venceu quatro edições consecutivas, em 2018, 2019, 2020 e 2021, e tenta ampliar sua marca na história do torneio.
O Osasco, por sua vez, é o atual campeão da competição. Na edição anterior, a equipe paulista conquistou o troféu ao vencer o Sesi Vôlei Bauru, em final disputada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A escolha de São Luís como sede integra a proposta da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de levar partidas importantes do calendário nacional a diferentes regiões do país.
Ficha técnica de Praia Clube x Osasco
- Jogo: Dentil Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde
- Competição: Supercopa Feminina de Vôlei 2026
- Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio Georgiana Pflueger (Castelinho), São Luís (MA)
- Transmissão: SporTV 2 e Ge TV