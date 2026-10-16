Praia Clube x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e informações da Supercopa de Vôlei Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campeões nacionais e estaduais se enfrentam em São Luís na abertura da temporada 2026/27, com duas equipes em busca de mais um troféu.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Dentil Praia Clube e Osasco São Cristóvão Saúde se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), pela decisão da Supercopa Feminina de Vôlei 2026. A partida será disputada no Ginásio Georgiana Pflueger, conhecido como Castelinho, em São Luís, no Maranhão.

O confronto abre oficialmente o calendário nacional de clubes da temporada 2026/27 e reúne os campeões das duas principais competições nacionais do período anterior. O Praia Clube conquistou a Superliga Feminina 2025/26, enquanto o Osasco garantiu o título da Copa Brasil.

A decisão será disputada em jogo único. A transmissão ao vivo para o Brasil ficará a cargo do SporTV 2 e da Ge TV.

Como chegam Praia Clube e Osasco?

O Dentil Praia Clube chega à decisão após conquistar o Campeonato Mineiro Feminino. Na final estadual, a equipe de Uberlândia venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 2, em uma partida decidida no tie-break.

O resultado reforçou a preparação do time mineiro para a Supercopa. A oposta Sabrina foi um dos destaques da decisão estadual, com 34 pontos, enquanto a central Adenízia é uma das referências da equipe no bloqueio.

Do outro lado, o Osasco São Cristóvão Saúde também chega após conquistar um título estadual. A equipe paulista venceu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 2 na decisão do Campeonato Paulista.

O time comandado por Luizomar de Moura passou por uma reformulação no elenco e busca acelerar o entrosamento neste início de temporada. Entre os destaques está a oposta polonesa Magdalena Stysiak, uma das principais adições ofensivas da equipe.

Onde assistir a Praia Clube x Osasco ao vivo?

A final da Supercopa Feminina de Vôlei terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pela Ge TV, no ambiente digital.

A partida está marcada para esta sexta-feira (16), às 21h, no horário de Brasília, no Ginásio Castelinho, em São Luís.

Histórico da Supercopa Feminina de Vôlei

O Praia Clube busca conquistar seu quinto título da Supercopa. A equipe mineira venceu quatro edições consecutivas, em 2018, 2019, 2020 e 2021, e tenta ampliar sua marca na história do torneio.

O Osasco, por sua vez, é o atual campeão da competição. Na edição anterior, a equipe paulista conquistou o troféu ao vencer o Sesi Vôlei Bauru, em final disputada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A escolha de São Luís como sede integra a proposta da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de levar partidas importantes do calendário nacional a diferentes regiões do país.

Ficha técnica de Praia Clube x Osasco