fechar
Volei |

Praia Clube x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e informações da Supercopa de Vôlei Feminino

Campeões nacionais e estaduais se enfrentam em São Luís na abertura da temporada 2026/27, com duas equipes em busca de mais um troféu.

Por Thiago Seabra Publicado em 16/10/2026 às 11:10
Imagem de Dentil Praia Clube x Sesc Rj Flamengo pela Superliga Feminina 2026
Imagem de Dentil Praia Clube x Sesc Rj Flamengo pela Superliga Feminina 2026 - Bruno Cunha/ Dentil Praia Clube

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Dentil Praia Clube e Osasco São Cristóvão Saúde se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), pela decisão da Supercopa Feminina de Vôlei 2026. A partida será disputada no Ginásio Georgiana Pflueger, conhecido como Castelinho, em São Luís, no Maranhão.

O confronto abre oficialmente o calendário nacional de clubes da temporada 2026/27 e reúne os campeões das duas principais competições nacionais do período anterior. O Praia Clube conquistou a Superliga Feminina 2025/26, enquanto o Osasco garantiu o título da Copa Brasil.

A decisão será disputada em jogo único. A transmissão ao vivo para o Brasil ficará a cargo do SporTV 2 e da Ge TV.

Leia Também

Como chegam Praia Clube e Osasco?

O Dentil Praia Clube chega à decisão após conquistar o Campeonato Mineiro Feminino. Na final estadual, a equipe de Uberlândia venceu o Gerdau Minas por 3 sets a 2, em uma partida decidida no tie-break.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O resultado reforçou a preparação do time mineiro para a Supercopa. A oposta Sabrina foi um dos destaques da decisão estadual, com 34 pontos, enquanto a central Adenízia é uma das referências da equipe no bloqueio.

Do outro lado, o Osasco São Cristóvão Saúde também chega após conquistar um título estadual. A equipe paulista venceu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 2 na decisão do Campeonato Paulista.

O time comandado por Luizomar de Moura passou por uma reformulação no elenco e busca acelerar o entrosamento neste início de temporada. Entre os destaques está a oposta polonesa Magdalena Stysiak, uma das principais adições ofensivas da equipe.

Onde assistir a Praia Clube x Osasco ao vivo?

A final da Supercopa Feminina de Vôlei terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pela Ge TV, no ambiente digital.

A partida está marcada para esta sexta-feira (16), às 21h, no horário de Brasília, no Ginásio Castelinho, em São Luís.

Histórico da Supercopa Feminina de Vôlei

O Praia Clube busca conquistar seu quinto título da Supercopa. A equipe mineira venceu quatro edições consecutivas, em 2018, 2019, 2020 e 2021, e tenta ampliar sua marca na história do torneio.

O Osasco, por sua vez, é o atual campeão da competição. Na edição anterior, a equipe paulista conquistou o troféu ao vencer o Sesi Vôlei Bauru, em final disputada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A escolha de São Luís como sede integra a proposta da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de levar partidas importantes do calendário nacional a diferentes regiões do país.

Ficha técnica de Praia Clube x Osasco

  • Jogo: Dentil Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde
  • Competição: Supercopa Feminina de Vôlei 2026
  • Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio Georgiana Pflueger (Castelinho), São Luís (MA)
  • Transmissão: SporTV 2 e Ge TV

Leia também

Recife Vôlei estreia na fase nacional da Superliga C nesta terça-feira (06)
Vôlei

Recife Vôlei estreia na fase nacional da Superliga C nesta terça-feira (06)
Superliga Feminina 2026/27: veja os times, novidades, transmissão e jogos da 1ª rodada
VOLEI FEMININO

Superliga Feminina 2026/27: veja os times, novidades, transmissão e jogos da 1ª rodada

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.