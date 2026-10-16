Gerdau Minas x Brusque Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da estreia na Superliga Feminina

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Gerdau Minas e Brusque Vôlei abrem a Superliga Feminina 2026/27 neste sábado, em Belo Horizonte; veja o cenário das equipes e os detalhes do duelo

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Gerdau Minas e Brusque Vôlei se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela abertura da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27.

A partida marca o início da 33ª edição do principal campeonato nacional de clubes do vôlei feminino. A transmissão será do SporTV 2, enquanto o Web Vôlei fará a cobertura em áudio pelo YouTube, com narração de Bruno Souza.

Vice-campeão na temporada passada, o Minas começa a competição em busca de seu sétimo título nacional. Do outro lado, o Brusque retorna à elite após conquistar a Superliga B.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas inicia a temporada sob o comando de Leandro Vissotto, ex-oposto com passagem marcante pelo clube. Entre os reforços estão a oposta Jheovana, as ponteiras Maiara Basso e Flormarie Heredia, além da central Luzia.

Nos primeiros compromissos oficiais de 2026, pelo Campeonato Mineiro, a equipe venceu Batavo Mackenzie por 3 sets a 0 e Brasília Vôlei por 3 sets a 1. Na rodada decisiva, perdeu para o Dentil/Praia Clube no tie-break e terminou a competição estadual na segunda colocação.

O Minas, porém, terá um desfalque na estreia: a central Luzia sofreu uma lesão muscular e está fora da partida contra o Brusque.

O time catarinense chega à Superliga após conquistar o título da segunda divisão na temporada passada. Sob o comando do técnico Maurício Thomas, a equipe também disputou o Campeonato Catarinense, no qual terminou a fase inicial na liderança, com nove vitórias em dez jogos. Nas semifinais, superou o Criciúma duas vezes por 3 sets a 0 e garantiu vaga na decisão.

Entre os reforços do Brusque estão a levantadora polonesa Ewelina, a ponteira porto-riquenha Paola Santiago, Vanessa Janke, a central norte-americana Tierley Barlon, a oposta Camila e a líbero Tássia.

Onde assistir a Gerdau Minas x Brusque Vôlei ao vivo

O duelo de abertura da Superliga Feminina 2026/27 terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na televisão por assinatura.

Regulamento da Superliga Feminina 2026/27

A primeira fase reúne 12 equipes em turno e returno, totalizando 22 partidas para cada clube. Os oito melhores colocados avançam aos playoffs, enquanto os dois últimos serão rebaixados à Superliga B.

O sistema de pontuação prevê três pontos para o vencedor de partidas encerradas em 3 sets a 0 ou 3 a 1. Em jogos decididos no tie-break, o ganhador recebe dois pontos e o perdedor fica com um.

Uma das mudanças da temporada é o aumento do limite de substituições por set, que passa de seis para oito. A arbitragem também terá atenção especial às infrações de condução e aos toques e ataques irregulares na rede.

Ficha técnica