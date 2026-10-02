Superliga Masculina 2026/27: veja participantes, transmissão e tabela da competição
Sada Cruzeiro defende o título nacional em uma edição que marca o retorno do Nordeste à elite e terá transmissão de todos os jogos
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A Superliga Masculina 2026/27 está próxima de começar. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) apresentou oficialmente a nova temporada em evento realizado no dia 1º de outubro, na COB EXPO, em São Paulo.
A competição chega à 33ª edição e terá 12 equipes na disputa masculina. Ao longo de aproximadamente sete meses, a Superliga reunirá cerca de 290 partidas nos torneios feminino e masculino.
O Sada Cruzeiro inicia a temporada como atual campeão e também é o maior vencedor da história da competição masculina, com dez títulos nacionais.
Quais times disputam a Superliga Masculina 2026/27?
A edição masculina terá 12 clubes de quatro estados e do Distrito Federal. Minas Gerais concentra cinco equipes: Sada Cruzeiro, Itambé Minas, Montes Claros Vôlei, Azulim/Sicoob Aracoop/MC e Praia Clube Uberlândia Vôlei.
São Paulo também terá cinco representantes: Sesi Bauru, Vôlei Renata, Viapol Vôlei São José, Suzano Vôlei e Sil Vôlei Guarulhos. Completam a lista o Saneago Goiás Vôlei, de Goiás, e o Norde Vôlei, do Ceará.
- Minas Gerais: Sada Cruzeiro, Itambé Minas, Montes Claros Vôlei, Azulim/Sicoob Aracoop/MC e Praia Clube Uberlândia Vôlei;
- São Paulo: Sesi Bauru, Vôlei Renata, Viapol Vôlei São José, Suzano Vôlei e Sil Vôlei Guarulhos;
- Goiás: Saneago Goiás Vôlei;
- Ceará: Norde Vôlei.
Norde Vôlei marca retorno do Nordeste à elite
Uma das principais novidades da temporada é a presença do Norde Vôlei. O clube cearense fará sua estreia na elite nacional e representa o retorno do Nordeste à principal divisão do voleibol masculino brasileiro.
A equipe terá no comando o campeão olímpico Marcelo Negrão, que será responsável por dirigir o representante do Ceará em sua primeira participação na Superliga.
Sada Cruzeiro busca defender o título
Atual campeão, o Sada Cruzeiro entra na temporada 2026/27 como o clube que mais vezes conquistou a Superliga Masculina. A equipe mineira soma dez títulos nacionais.
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O time terá novamente a missão de disputar uma competição que reúne alguns dos principais clubes do voleibol brasileiro, incluindo Itambé Minas, Sesi Bauru e Vôlei Renata.
Atletas da Seleção Brasileira estarão na competição
A Superliga Masculina também contará com jogadores que participaram da campanha do Brasil no Campeonato Sul-Americano. A conquista garantiu à Seleção Brasileira a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
O Itambé Minas reúne quatro desses atletas: Lucarelli, Maique, Honorato e Bryan. O Sada Cruzeiro conta com o levantador Brasília, enquanto o Sesi Bauru tem Pureza em seu elenco.
Outro representante é o Vôlei Renata, que conta com Matheus Pinta no grupo para a temporada.
Superliga terá até oito substituições por set
Uma das mudanças para a temporada 2026/27 está no regulamento. A CBV aumentou de seis para oito o número de substituições permitidas por equipe em cada set.
A arbitragem também recebeu novas orientações para a identificação de infrações técnicas. Entre os pontos de atenção estão situações de condução da bola e execuções irregulares de ataque, como o toque-ataque.
A CBV informou que os ajustes fazem parte do trabalho de aprimoramento dos aspectos esportivos, tecnológicos e operacionais da competição.
Onde assistir à Superliga Masculina 2026/27?
Todos os jogos da Superliga Masculina terão transmissão pelas plataformas do Grupo Globo. As partidas serão exibidas pelo Sportv2, GETV e Globoplay, enquanto os confrontos decisivos terão transmissão também pela TV Globo.
Quando começa a Superliga Masculina?
A primeira rodada da Superliga Masculina 2026/27 começa no dia 24 de outubro, com o confronto entre Sesi Vôlei Guarulhos e Azulim/Sicoob/Monte, às 18h30.
Jogos da 1ª rodada da Superliga Masculina
- 24/10, às 18h30: Sesi Vôlei Guarulhos x Azulim/Sicoob/Monte;
- 26/10, às 18h30: Montes Claros Vôlei x Sada Cruzeiro Vôlei;
- 26/10, às 21h: Norde Vôlei x Vôlei Renata;
- 27/10, às 18h30: Suzano Vôlei x Saneago Goiás Vôlei;
- 27/10, às 21h: Praia Clube Uberlândia Vôlei x Viapol Vôlei São José;
- 28/10, às 21h: Itambé Minas x Sesi Bauru.