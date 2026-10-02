Superliga Feminina 2026/27: veja os times, novidades, transmissão e jogos da 1ª rodada
Competição reúne 12 equipes, terá transmissão de todos os jogos e começa em outubro com o Praia Clube defendendo o título nacional
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A Superliga Feminina 2026/27 está prestes a começar. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) apresentou oficialmente a nova temporada da principal competição nacional de clubes em evento realizado na última quinta-feira (1º), durante a COB EXPO, em São Paulo.
A edição deste ano será a 33ª da história da Superliga e contará com 12 equipes na disputa feminina. Ao longo de aproximadamente sete meses, o torneio terá cerca de 290 partidas somando os torneios feminino e masculino.
O Dentil Praia Clube inicia a temporada como atual campeão feminino. A equipe de Uberlândia conquistou o título na edição anterior e agora busca defender a taça diante de outras 11 equipes.
Quais times disputam a Superliga Feminina 2026/27?
A temporada feminina terá 12 clubes de cinco estados e do Distrito Federal. Minas Gerais será representado por Dentil Praia Clube, Gerdau Minas e Batavo Mackenzie.
São Paulo terá quatro equipes: Osasco São Cristóvão Saúde, Sesi Vôlei Bauru, E.C. Pinheiros e Paulistano Barueri. O Rio de Janeiro contará com Sesc RJ Flamengo e Fluminense F.C.
Completam a lista o Brusque Vôlei, de Santa Catarina, o Sancor Seguros Vôlei, do Paraná, e o Brasília Vôlei/BRB, do Distrito Federal.
- Minas Gerais: Dentil Praia Clube, Gerdau Minas e Batavo Mackenzie;
- São Paulo: Osasco São Cristóvão Saúde, Sesi Vôlei Bauru, E.C. Pinheiros e Paulistano Barueri;
- Rio de Janeiro: Sesc RJ Flamengo e Fluminense F.C.;
- Santa Catarina: Brusque Vôlei;
- Paraná: Sancor Seguros Vôlei;
- Distrito Federal: Brasília Vôlei/BRB.
Praia Clube defende o título da Superliga
O Dentil Praia Clube chega à nova edição como o atual campeão da Superliga Feminina. A equipe mineira terá pela frente um torneio que também conta com clubes de tradição na competição.
Entre os maiores campeões da história da Superliga Feminina está a equipe do Rio de Janeiro, que soma 12 títulos nacionais.
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Atletas da Seleção Brasileira estarão em quadra
A Superliga Feminina 2026/27 também terá a presença de jogadoras que fizeram parte da Seleção Brasileira campeã do Campeonato Sul-Americano. O título garantiu ao Brasil a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Entre as atletas estão nomes distribuídos por diferentes equipes da competição. O Sesc RJ Flamengo conta com Tainara, Vivian e Lorena, enquanto o Gerdau Minas tem Luzia e Nyeme.
O Sesi Vôlei Bauru terá a central Diana. Já o Osasco São Cristóvão Saúde conta com a levantadora Marcelle, enquanto o Dentil Praia Clube tem a oposta Sabrina.
Superliga terá mudança no número de substituições
Uma das novidades da temporada está no regulamento. A CBV aumentou de seis para oito o número de substituições permitidas por equipe em cada set.
A arbitragem também recebeu orientações para aumentar a atenção em determinadas infrações técnicas, especialmente em lances relacionados à condução e a execuções irregulares de ataques, como o toque-ataque.
Segundo a CBV, as mudanças fazem parte do processo de evolução da competição em aspectos esportivos, tecnológicos e estruturais.
Onde assistir à Superliga Feminina 2026/27?
Os torcedores poderão acompanhar 100% dos jogos da Superliga pelas plataformas do Grupo Globo. As partidas terão transmissão pelo Sportv2, GETV e Globoplay.
A TV Globo será responsável pela transmissão das partidas finais da competição.
Quando começa a Superliga Feminina?
A primeira rodada da Superliga Feminina 2026/27 será disputada a partir de 17 de outubro. O primeiro jogo será entre Gerdau Minas e Brusque Vôlei, no sábado, às 18h30.
Jogos da 1ª rodada da Superliga Feminina
- 17/10, às 18h30: Gerdau Minas x Brusque Vôlei;
- 19/10, às 18h30: Brasília Vôlei/BRB x Osasco São Cristóvão Saúde;
- 19/10, às 18h30: Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie;
- 19/10, às 21h: Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri;
- 20/10, às 18h30: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei;
- 20/10, às 21h: Dentil Praia Clube x E.C. Pinheiros.