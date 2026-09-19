Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 5ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleções se enfrentam neste domingo pela rodada que encerra a disputa por pontos corridos entre as seis equipes participantes; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (20), às 10h, pela 5ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano. O confronto faz parte da última rodada da competição.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, no streaming.

O Brasil chega ao confronto ainda invicto e divide a disputa pelas primeiras posições com a Argentina. Com apenas cinco rodadas no calendário, o duelo aparece na reta final da disputa pela vaga olímpica.

Como chegam as equipes

O Brasil chega à última rodada sem derrota na competição e entre as seleções que brigam pelas primeiras posições. A equipe encara a Argentina em um confronto importante na definição da classificação.

A Argentina também está na disputa pelas primeiras colocações. O duelo deste domingo encerra a participação das duas seleções na competição.

Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo

Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada. No streaming, o confronto poderá ser acompanhado pelo Globoplay.

Como funciona o Pré-Olímpico Sul-Americano

Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, Chile e Colômbia disputam o campeonato em turno único. Cada seleção enfrenta os demais adversários uma vez ao longo de cinco rodadas.

Não há quartas de final, semifinal ou final. Ao término das cinco rodadas, a seleção que somar mais pontos será campeã e ficará com a vaga olímpica.

Agenda da 5ª rodada

10h: Brasil x Argentina

Brasil x Argentina 13h: Chile x Bolívia

Chile x Bolívia 16h: Venezuela x Colômbia

Ficha técnica