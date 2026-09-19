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Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 5ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano

Seleções se enfrentam neste domingo pela rodada que encerra a disputa por pontos corridos entre as seis equipes participantes; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 19/09/2026 às 11:00
Imagem da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino
Imagem da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

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Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (20), às 10h, pela 5ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano. O confronto faz parte da última rodada da competição.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, no streaming.

O Brasil chega ao confronto ainda invicto e divide a disputa pelas primeiras posições com a Argentina. Com apenas cinco rodadas no calendário, o duelo aparece na reta final da disputa pela vaga olímpica.

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Como chegam as equipes

O Brasil chega à última rodada sem derrota na competição e entre as seleções que brigam pelas primeiras posições. A equipe encara a Argentina em um confronto importante na definição da classificação.

A Argentina também está na disputa pelas primeiras colocações. O duelo deste domingo encerra a participação das duas seleções na competição.

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Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo

Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada. No streaming, o confronto poderá ser acompanhado pelo Globoplay.

Como funciona o Pré-Olímpico Sul-Americano

Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, Chile e Colômbia disputam o campeonato em turno único. Cada seleção enfrenta os demais adversários uma vez ao longo de cinco rodadas.

Não há quartas de final, semifinal ou final. Ao término das cinco rodadas, a seleção que somar mais pontos será campeã e ficará com a vaga olímpica.

Agenda da 5ª rodada

  • 10h: Brasil x Argentina
  • 13h: Chile x Bolívia
  • 16h: Venezuela x Colômbia

Ficha técnica

  • Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano
  • Jogo: Brasil x Argentina
  • Rodada: 5ª rodada
  • Data: 20/09/2026 (domingo)
  • Horário: 10h
  • Transmissão: sportv 2 e Globoplay

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.