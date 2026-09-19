Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 5ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano
Seleções se enfrentam neste domingo pela rodada que encerra a disputa por pontos corridos entre as seis equipes participantes; saiba mais
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Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (20), às 10h, pela 5ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano. O confronto faz parte da última rodada da competição.
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, no streaming.
O Brasil chega ao confronto ainda invicto e divide a disputa pelas primeiras posições com a Argentina. Com apenas cinco rodadas no calendário, o duelo aparece na reta final da disputa pela vaga olímpica.
Como chegam as equipes
O Brasil chega à última rodada sem derrota na competição e entre as seleções que brigam pelas primeiras posições. A equipe encara a Argentina em um confronto importante na definição da classificação.
A Argentina também está na disputa pelas primeiras colocações. O duelo deste domingo encerra a participação das duas seleções na competição.
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Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo
Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada. No streaming, o confronto poderá ser acompanhado pelo Globoplay.
Como funciona o Pré-Olímpico Sul-Americano
Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, Chile e Colômbia disputam o campeonato em turno único. Cada seleção enfrenta os demais adversários uma vez ao longo de cinco rodadas.
Não há quartas de final, semifinal ou final. Ao término das cinco rodadas, a seleção que somar mais pontos será campeã e ficará com a vaga olímpica.
Agenda da 5ª rodada
- 10h: Brasil x Argentina
- 13h: Chile x Bolívia
- 16h: Venezuela x Colômbia
Ficha técnica
- Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano
- Jogo: Brasil x Argentina
- Rodada: 5ª rodada
- Data: 20/09/2026 (domingo)
- Horário: 10h
- Transmissão: sportv 2 e Globoplay