Supercopa Masculina de Vôlei 2026 será disputada em São José; veja data, horário e finalistas

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Principal competição de vôlei feminino do país segue a todo vapor com briga acirrada pela liderança e mais jogos nos próximos dias; confira detalhes

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A Supercopa Masculina de Vôlei 2026 já tem nova sede definida. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou que a decisão entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata será realizada na Arena Multiuso de São José, em Santa Catarina.

O confronto está marcado para 23 de outubro, às 21h (horário de Brasília). A partida dará início oficialmente ao calendário nacional de competições interclubes da temporada 2026/27.

A mudança foi oficializada pela CBV em 16 de setembro. Inicialmente, Recife, em Pernambuco, receberia a decisão, mas a entidade transferiu o evento para São José. A data e o horário foram mantidos.

Onde será a Supercopa Masculina de Vôlei 2026?

A Arena Multiuso de São José fica na Avenida Beira-Mar, na Grande Florianópolis. Será a primeira vez que a cidade catarinense receberá uma edição masculina da Supercopa.

O ginásio conta atualmente com 3.100 assentos fixos. Com a instalação de cadeiras móveis, a capacidade pode chegar a 4.600 espectadores.

A arena já recebeu importantes competições de vôlei nos últimos anos. O local foi palco das fases decisivas da Copa Brasil de Vôlei em 2024 e 2025. Em julho de 2026, também recebeu dois amistosos da Seleção Brasileira B masculina contra o Chile, nos dias 4 e 9.

Quando será a final da Supercopa?

Competição: Supercopa Masculina de Vôlei 2026

Supercopa Masculina de Vôlei 2026 Final: Sada Cruzeiro x Vôlei Renata

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata Data: 23 de outubro de 2026

23 de outubro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena Multiuso de São José, Santa Catarina

As informações sobre venda de ingressos e acesso do público ainda serão divulgadas oficialmente pela CBV.

Por que Sada Cruzeiro e Vôlei Renata disputam a Supercopa?

A Supercopa coloca frente a frente os campeões das duas principais competições nacionais da temporada anterior. O Sada Cruzeiro conquistou a Superliga Masculina 2025/26, enquanto o Vôlei Renata levantou pela primeira vez o troféu da Copa Brasil.

Na fase classificatória da última Superliga, os dois times também terminaram nas primeiras posições. O Cruzeiro foi líder, com 54 pontos, e Campinas ficou na segunda colocação, com 51.

Sada Cruzeiro conquistou o décimo título da Superliga

O Sada Cruzeiro garantiu sua vaga na Supercopa após conquistar o décimo título da Superliga na temporada 2025/26.

Na decisão, a equipe mineira enfrentou justamente o Vôlei Renata e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 27/25 e 25/22, no Ginásio do Ibirapuera.

Agora, o Cruzeiro volta a encontrar o time de Campinas em outra decisão nacional.

Vôlei Renata conquistou a Copa Brasil

O Vôlei Renata chegou à Supercopa após conquistar de forma inédita a Copa Brasil de Vôlei, em março de 2026, em Londrina.

Na final da competição, o time paulista venceu o próprio Sada Cruzeiro por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/23, 26/24 e 25/17.

O resultado garantiu ao Vôlei Renata o primeiro título da Copa Brasil e criou mais um capítulo na sequência de confrontos decisivos entre as duas equipes.

Sada Cruzeiro é o maior campeão da Supercopa

O Sada Cruzeiro chega à decisão como atual campeão da Supercopa. Em 2025, o time mineiro derrotou o Itambé Minas por 3 sets a 0, em Campo Grande, e conquistou o troféu.

Com sete títulos, o Cruzeiro é o maior vencedor da competição. As conquistas aconteceram em 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2024 e 2025.

O Vôlei Renata, por outro lado, busca seu primeiro título da Supercopa.