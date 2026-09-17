Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Pré-Olímpico Sul-Americano

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Seleção brasileira segue invicta e divide a liderança da disputa pela vaga olímpica antes de mais um compromisso no torneio continental

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Brasil e Venezuela se enfrentam neste sábado (19), às 11h, pelo Pré-Olímpico Sul-Americano. A partida faz parte da programação da quarta rodada da competição.

A seleção brasileira está invicta até aqui e disputa a liderança lado a lado com a Argentina. Ao final do torneio, apenas a equipe que terminar na primeira colocação garantirá o título e a vaga olímpica.

O campeonato reúne seis países em uma disputa por pontos corridos, sem fase eliminatória. Cada seleção enfrenta os demais adversários uma vez ao longo de cinco rodadas.

Como funciona a competição

Brasil, Venezuela, Argentina, Bolívia, Chile e Colômbia disputam o Pré-Olímpico Sul-Americano em turno único. Não há quartas de final, semifinal ou final.

Ao término das cinco rodadas, a seleção que somar mais pontos será campeã e ficará com a vaga olímpica.

O Brasil chega à partida contra a Venezuela ainda sem derrota e divide a disputa pelas primeiras posições com a Argentina, aumentando a importância dos próximos compromissos.

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo

O duelo entre Brasil e Venezuela terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2 e pelo Globoplay.

TV: Sportv 2

Sportv 2 Streaming: Globoplay

Programação restante do Pré-Olímpico

Sábado, 19 de setembro

11h: Brasil x Venezuela

Brasil x Venezuela 14h: Argentina x Bolívia

Argentina x Bolívia 17h: Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro

10h: Brasil x Argentina

Brasil x Argentina 13h: Chile x Bolívia

Chile x Bolívia 16h: Venezuela x Colômbia

Ficha técnica