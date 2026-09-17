Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Pré-Olímpico Sul-Americano
Seleção brasileira segue invicta e divide a liderança da disputa pela vaga olímpica antes de mais um compromisso no torneio continental
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Brasil e Venezuela se enfrentam neste sábado (19), às 11h, pelo Pré-Olímpico Sul-Americano. A partida faz parte da programação da quarta rodada da competição.
A seleção brasileira está invicta até aqui e disputa a liderança lado a lado com a Argentina. Ao final do torneio, apenas a equipe que terminar na primeira colocação garantirá o título e a vaga olímpica.
O campeonato reúne seis países em uma disputa por pontos corridos, sem fase eliminatória. Cada seleção enfrenta os demais adversários uma vez ao longo de cinco rodadas.
Como funciona a competição
Brasil, Venezuela, Argentina, Bolívia, Chile e Colômbia disputam o Pré-Olímpico Sul-Americano em turno único. Não há quartas de final, semifinal ou final.
Ao término das cinco rodadas, a seleção que somar mais pontos será campeã e ficará com a vaga olímpica.
O Brasil chega à partida contra a Venezuela ainda sem derrota e divide a disputa pelas primeiras posições com a Argentina, aumentando a importância dos próximos compromissos.
Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo
O duelo entre Brasil e Venezuela terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2 e pelo Globoplay.
- TV: Sportv 2
- Streaming: Globoplay
Programação restante do Pré-Olímpico
Sábado, 19 de setembro
- 11h: Brasil x Venezuela
- 14h: Argentina x Bolívia
- 17h: Chile x Colômbia
Domingo, 20 de setembro
- 10h: Brasil x Argentina
- 13h: Chile x Bolívia
- 16h: Venezuela x Colômbia
Ficha técnica
- Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano
- Jogo: Brasil x Venezuela
- Data: 19/09/2026 (sábado)
- Horário: 11h
- Transmissão: Sportv 2 e Globoplay
- Formato: turno único, sem fase eliminatória
- Total de rodadas: cinco
- Vaga olímpica: destinada à seleção que terminar na primeira colocação