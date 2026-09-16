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Tabela de classificação do Sul-Americano de Vôlei Masculino: veja resultados e próximos jogos do Brasil

Ao fim da competição, o time que terminar na primeira colocação será o campeão e garantirá vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 10:55
Atletas da sele&ccedil;&atilde;o brasileira de v&ocirc;lei masculino
Atletas da seleção brasileira de vôlei masculino - Divulgação/ Volleyball Nations League

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O Brasil estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino 2026. A seleção brasileira derrotou o Chile por 3 sets a 0 nesta terça-feira (15) e começou a competição entre as equipes que somam três pontos.

O torneio reúne seis seleções e terá confrontos ao longo dos próximos dias. Ao fim da competição, o time que terminar na primeira colocação será o campeão e garantirá vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Além da classificação olímpica, o Sul-Americano também distribui vagas para o Campeonato Mundial de 2027. As seleções que terminarem na segunda e terceira posições garantem classificação para a competição mundial.

Tabela de classificação do Sul-Americano de Vôlei Masculino

Posição Seleção Pontos Jogos Vitórias Derrotas Sets
Brasil 3 1 1 0 3:0
Colômbia 3 1 1 0 3:0
Argentina 3 1 1 0 3:1
Venezuela 0 1 0 1 1:3
Bolívia 0 1 0 1 0:3
Chile 0 1 0 1 0:3

Resultados da primeira rodada

A primeira rodada do Sul-Americano foi disputada nesta terça-feira (15).

O Brasil abriu sua campanha diante do Chile e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/21. Adriano foi o maior pontuador da partida com 13 acertos.

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  • Argentina 3 x 1 Venezuela — 25/16, 25/11, 23/25 e 25/13
  • Colômbia 3 x 0 Bolívia — 25/23, 25/20 e 25/17
  • Brasil 3 x 0 Chile — 25/23, 25/16 e 25/21

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Próximos jogos do Brasil

Depois da vitória sobre o Chile, a seleção brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (16), quando enfrenta a Bolívia. O duelo está marcado para as 20h.

  • 16/09, quarta-feira, 20h — Brasil x Bolívia
  • 17/09, quinta-feira, 20h — Brasil x Colômbia
  • 19/09, sábado, 11h — Brasil x Venezuela
  • 20/09, domingo, 10h — Brasil x Argentina

Agenda completa do Sul-Americano

Quarta-feira, 16 de setembro

  • 14h — Argentina x Colômbia
  • 17h — Venezuela x Chile
  • 20h — Brasil x Bolívia

Quinta-feira, 17 de setembro

  • 14h — Argentina x Chile
  • 17h — Bolívia x Venezuela
  • 20h — Brasil x Colômbia

Sábado, 19 de setembro

  • 11h — Brasil x Venezuela
  • 14h — Argentina x Bolívia
  • 17h — Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro

  • 10h — Brasil x Argentina
  • 13h — Chile x Bolívia
  • 16h — Venezuela x Colômbia

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.