Tabela de classificação do Sul-Americano de Vôlei Masculino: veja resultados e próximos jogos do Brasil

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Ao fim da competição, o time que terminar na primeira colocação será o campeão e garantirá vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

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O Brasil estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino 2026. A seleção brasileira derrotou o Chile por 3 sets a 0 nesta terça-feira (15) e começou a competição entre as equipes que somam três pontos.

O torneio reúne seis seleções e terá confrontos ao longo dos próximos dias. Ao fim da competição, o time que terminar na primeira colocação será o campeão e garantirá vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Além da classificação olímpica, o Sul-Americano também distribui vagas para o Campeonato Mundial de 2027. As seleções que terminarem na segunda e terceira posições garantem classificação para a competição mundial.

Tabela de classificação do Sul-Americano de Vôlei Masculino

Posição Seleção Pontos Jogos Vitórias Derrotas Sets 1º Brasil 3 1 1 0 3:0 1º Colômbia 3 1 1 0 3:0 3º Argentina 3 1 1 0 3:1 4º Venezuela 0 1 0 1 1:3 5º Bolívia 0 1 0 1 0:3 5º Chile 0 1 0 1 0:3

Resultados da primeira rodada

A primeira rodada do Sul-Americano foi disputada nesta terça-feira (15).

O Brasil abriu sua campanha diante do Chile e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/21. Adriano foi o maior pontuador da partida com 13 acertos.

Argentina 3 x 1 Venezuela — 25/16, 25/11, 23/25 e 25/13

— 25/16, 25/11, 23/25 e 25/13 Colômbia 3 x 0 Bolívia — 25/23, 25/20 e 25/17

— 25/23, 25/20 e 25/17 Brasil 3 x 0 Chile — 25/23, 25/16 e 25/21

Próximos jogos do Brasil

Depois da vitória sobre o Chile, a seleção brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (16), quando enfrenta a Bolívia. O duelo está marcado para as 20h.

16/09, quarta-feira, 20h — Brasil x Bolívia

— Brasil x Bolívia 17/09, quinta-feira, 20h — Brasil x Colômbia

— Brasil x Colômbia 19/09, sábado, 11h — Brasil x Venezuela

— Brasil x Venezuela 20/09, domingo, 10h — Brasil x Argentina

Agenda completa do Sul-Americano

Quarta-feira, 16 de setembro

14h — Argentina x Colômbia

— Argentina x Colômbia 17h — Venezuela x Chile

— Venezuela x Chile 20h — Brasil x Bolívia

Quinta-feira, 17 de setembro

14h — Argentina x Chile

— Argentina x Chile 17h — Bolívia x Venezuela

— Bolívia x Venezuela 20h — Brasil x Colômbia

Sábado, 19 de setembro

11h — Brasil x Venezuela

— Brasil x Venezuela 14h — Argentina x Bolívia

— Argentina x Bolívia 17h — Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro