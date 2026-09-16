Tabela de classificação do Sul-Americano de Vôlei Masculino: veja resultados e próximos jogos do Brasil
Ao fim da competição, o time que terminar na primeira colocação será o campeão e garantirá vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
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O Brasil estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino 2026. A seleção brasileira derrotou o Chile por 3 sets a 0 nesta terça-feira (15) e começou a competição entre as equipes que somam três pontos.
O torneio reúne seis seleções e terá confrontos ao longo dos próximos dias. Ao fim da competição, o time que terminar na primeira colocação será o campeão e garantirá vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Além da classificação olímpica, o Sul-Americano também distribui vagas para o Campeonato Mundial de 2027. As seleções que terminarem na segunda e terceira posições garantem classificação para a competição mundial.
Tabela de classificação do Sul-Americano de Vôlei Masculino
|Posição
|Seleção
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Sets
|1º
|Brasil
|3
|1
|1
|0
|3:0
|1º
|Colômbia
|3
|1
|1
|0
|3:0
|3º
|Argentina
|3
|1
|1
|0
|3:1
|4º
|Venezuela
|0
|1
|0
|1
|1:3
|5º
|Bolívia
|0
|1
|0
|1
|0:3
|5º
|Chile
|0
|1
|0
|1
|0:3
Resultados da primeira rodada
A primeira rodada do Sul-Americano foi disputada nesta terça-feira (15).
O Brasil abriu sua campanha diante do Chile e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/21. Adriano foi o maior pontuador da partida com 13 acertos.
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- Argentina 3 x 1 Venezuela — 25/16, 25/11, 23/25 e 25/13
- Colômbia 3 x 0 Bolívia — 25/23, 25/20 e 25/17
- Brasil 3 x 0 Chile — 25/23, 25/16 e 25/21
Próximos jogos do Brasil
Depois da vitória sobre o Chile, a seleção brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (16), quando enfrenta a Bolívia. O duelo está marcado para as 20h.
- 16/09, quarta-feira, 20h — Brasil x Bolívia
- 17/09, quinta-feira, 20h — Brasil x Colômbia
- 19/09, sábado, 11h — Brasil x Venezuela
- 20/09, domingo, 10h — Brasil x Argentina
Agenda completa do Sul-Americano
Quarta-feira, 16 de setembro
- 14h — Argentina x Colômbia
- 17h — Venezuela x Chile
- 20h — Brasil x Bolívia
Quinta-feira, 17 de setembro
- 14h — Argentina x Chile
- 17h — Bolívia x Venezuela
- 20h — Brasil x Colômbia
Sábado, 19 de setembro
- 11h — Brasil x Venezuela
- 14h — Argentina x Bolívia
- 17h — Chile x Colômbia
Domingo, 20 de setembro
- 10h — Brasil x Argentina
- 13h — Chile x Bolívia
- 16h — Venezuela x Colômbia