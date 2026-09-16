Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e escalação pelo Sul-Americano de Vôlei
Seleção brasileira disputa seu terceiro compromisso no torneio continental nesta quinta-feira, em mais uma rodada do calendário da competição
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Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h, pelo Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A partida será o terceiro jogo da seleção brasileira na competição.
O confronto integra a programação da quinta-feira, que também terá Argentina x Chile, às 14h, e Bolívia x Venezuela, às 17h.
A seleção brasileira é comandada por Bernardinho, que trabalhou inicialmente com 16 atletas durante a preparação e definiu uma lista final de 14 jogadores para a disputa do Sul-Americano.
Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo
Brasil x Colômbia terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2 para o público brasileiro. Todas as partidas do Campeonato Sul-Americano serão exibidas pelo canal.
Nos demais países da América do Sul, os jogos serão transmitidos pelo site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei.
Jogadores convocados do Brasil
Levantadores
- Cachopa e Brasília.
Opostos
- Darlan e Bryan.
Ponteiros
- Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.
Centrais
- Flávio, Judson e Pinta.
Líberos
- Maique e Pureza.
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Programação do Sul-Americano nesta quinta-feira
- 14h: Argentina x Chile
- 17h: Bolívia x Venezuela
- 20h: Brasil x Colômbia
O duelo entre Brasil e Argentina, marcado para domingo (20), também terá transmissão da TV Globo e do ge TV, além do Sportv 2.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei
- Jogo: Brasil x Colômbia
- Data: 17/09/2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h
- Rodada: terceiro jogo do Brasil na competição
- Transmissão no Brasil: Sportv 2
- Transmissão nos demais países da América do Sul: site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei