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Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e escalação pelo Sul-Americano de Vôlei

Seleção brasileira disputa seu terceiro compromisso no torneio continental nesta quinta-feira, em mais uma rodada do calendário da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 14:15
Imagem da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino
Imagem da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

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Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h, pelo Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A partida será o terceiro jogo da seleção brasileira na competição.

O confronto integra a programação da quinta-feira, que também terá Argentina x Chile, às 14h, e Bolívia x Venezuela, às 17h.

A seleção brasileira é comandada por Bernardinho, que trabalhou inicialmente com 16 atletas durante a preparação e definiu uma lista final de 14 jogadores para a disputa do Sul-Americano.

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Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo

Brasil x Colômbia terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2 para o público brasileiro. Todas as partidas do Campeonato Sul-Americano serão exibidas pelo canal.

Nos demais países da América do Sul, os jogos serão transmitidos pelo site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

Jogadores convocados do Brasil

Levantadores

  • Cachopa e Brasília.

Opostos

  • Darlan e Bryan.

Ponteiros

  • Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.

Centrais

  • Flávio, Judson e Pinta.

Líberos

  • Maique e Pureza.

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Programação do Sul-Americano nesta quinta-feira

  • 14h: Argentina x Chile
  • 17h: Bolívia x Venezuela
  • 20h: Brasil x Colômbia

O duelo entre Brasil e Argentina, marcado para domingo (20), também terá transmissão da TV Globo e do ge TV, além do Sportv 2.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei
  • Jogo: Brasil x Colômbia
  • Data: 17/09/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h
  • Rodada: terceiro jogo do Brasil na competição
  • Transmissão no Brasil: Sportv 2
  • Transmissão nos demais países da América do Sul: site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.