Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e escalação pelo Sul-Americano de Vôlei

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Seleção brasileira disputa seu terceiro compromisso no torneio continental nesta quinta-feira, em mais uma rodada do calendário da competição

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Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h, pelo Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A partida será o terceiro jogo da seleção brasileira na competição.

O confronto integra a programação da quinta-feira, que também terá Argentina x Chile, às 14h, e Bolívia x Venezuela, às 17h.

A seleção brasileira é comandada por Bernardinho, que trabalhou inicialmente com 16 atletas durante a preparação e definiu uma lista final de 14 jogadores para a disputa do Sul-Americano.

Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo

Brasil x Colômbia terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2 para o público brasileiro. Todas as partidas do Campeonato Sul-Americano serão exibidas pelo canal.

Nos demais países da América do Sul, os jogos serão transmitidos pelo site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

Jogadores convocados do Brasil

Levantadores

Cachopa e Brasília.

Opostos

Darlan e Bryan.

Ponteiros

Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.

Centrais

Flávio, Judson e Pinta.

Líberos

Maique e Pureza.

Programação do Sul-Americano nesta quinta-feira

14h: Argentina x Chile

Argentina x Chile 17h: Bolívia x Venezuela

Bolívia x Venezuela 20h: Brasil x Colômbia

O duelo entre Brasil e Argentina, marcado para domingo (20), também terá transmissão da TV Globo e do ge TV, além do Sportv 2.

Ficha técnica