fechar
Volei |

Pré-Olímpico Masculino de Vôlei 2026: veja datas, tabela, onde assistir e jogos do Brasil

Campeonato Sul-Americano será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Por Thiago Seabra Publicado em 14/09/2026 às 13:48 | Atualizado em 14/09/2026 às 13:51
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Pré-Olímpico Masculino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 15 e 20 de setembro, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição reúne seis seleções sul-americanas e terá o Brasil como principal candidato ao título.

Além do troféu continental, o torneio coloca em jogo uma importante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A seleção que terminar na primeira colocação garante classificação direta para a Olimpíada.

Leia Também

Como funciona o Pré-Olímpico Masculino de Vôlei?

O Campeonato Sul-Americano conta com Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. As seis equipes se enfrentam em turno único, sem uma fase eliminatória.

Cada seleção disputará cinco partidas. Ao final das cinco rodadas, a equipe que somar mais pontos será declarada campeã.

  • Vitória por 3 a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor;
  • Vitória por 3 a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 para o perdedor.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são, nesta ordem, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

Quais vagas estão em disputa?

O campeão do Sul-Americano garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição também distribui vagas para o Campeonato Mundial de 2027.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As seleções que terminarem na segunda e na terceira colocação asseguram classificação para o Mundial de 2027. A competição mundial, por sua vez, distribuirá mais três vagas para LA28, além de outras três por meio do ranking mundial.

Brasil é o maior campeão do Sul-Americano

O Brasil chega ao torneio como maior vencedor da história da competição. A seleção conquistou 33 títulos em 35 edições e ficou fora do topo apenas em duas oportunidades: em 1964, quando não participou, e em 2023, quando perdeu o título para a Argentina.

Atualmente na 7ª posição do ranking mundial, o Brasil terá Bernardinho como comandante na busca por mais um título continental e pela vaga olímpica.

A Argentina aparece como principal concorrente. Atual campeã sul-americana, a seleção argentina tem dois títulos na história, conquistados em 1964 e 2023, e ocupa a 14ª posição do ranking mundial. Entre os destaques estão o central Agustín Loser e o levantador Luciano de Cecco.

O Chile também chega ao torneio após conquistar, nesta temporada, sua primeira medalha de bronze na Copa Sul-Americana. Dusan Bonacic e Matías Banda estão entre os nomes experientes da equipe. Bolívia, Colômbia e Venezuela completam os participantes.

Arte/ Blog do Torcedor
Agenda do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino (via Gemini Notebook) - Arte/ Blog do Torcedor

Brasil: veja os jogadores convocados

Bernardinho trabalhou inicialmente com 16 atletas durante a preparação e definiu uma lista final de 14 jogadores para o Sul-Americano.

  • Levantadores: Cachopa e Brasília;
  • Opostos: Darlan e Bryan;
  • Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann;
  • Centrais: Flávio, Judson e Pinta;
  • Líberos: Maique e Pureza.

Jogos do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei

O Brasil fará cinco partidas durante a competição. O principal confronto será contra a Argentina, na última rodada, em 20 de setembro.

Data Horário Jogo
15/09 20h Brasil x Chile
16/09 20h Brasil x Bolívia
17/09 20h Brasil x Colômbia
19/09 11h Brasil x Venezuela
20/09 10h Brasil x Argentina

Tabela completa de jogos do Sul-Americano

Terça-feira, 15 de setembro

  • 14h – Argentina x Venezuela
  • 17h – Colômbia x Bolívia
  • 20h – Brasil x Chile

Quarta-feira, 16 de setembro

  • 14h – Argentina x Colômbia
  • 17h – Venezuela x Chile
  • 20h – Brasil x Bolívia

Quinta-feira, 17 de setembro

  • 14h – Argentina x Chile
  • 17h – Bolívia x Venezuela
  • 20h – Brasil x Colômbia

Sexta-feira, 18 de setembro

Folga geral.

Sábado, 19 de setembro

  • 11h – Brasil x Venezuela
  • 14h – Argentina x Bolívia
  • 17h – Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro

  • 10h – Brasil x Argentina
  • 13h – Chile x Bolívia
  • 16h – Venezuela x Colômbia

Onde assistir ao Pré-Olímpico Masculino?

Todas as partidas do Campeonato Sul-Americano serão transmitidas pelo Sportv 2. O confronto entre Brasil e Argentina, marcado para domingo (20), também terá transmissão da TV Globo e do Ge TV.

Para os demais países da América do Sul, os jogos serão exibidos pelo site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

Ingressos para o Maracanãzinho

Os torcedores que quiserem acompanhar a competição presencialmente podem adquirir os ingressos pela plataforma Bilheteria Digital.

Cada ingresso é válido para a data escolhida e permite acompanhar os três jogos da rodada. Não é permitida a reentrada após a saída do ginásio.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino
VOLEI MASCULINO

Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino
Rosamaria sofre lesão no joelho e está fora do restante do Sul-Americano de Vôlei
LESÃO

Rosamaria sofre lesão no joelho e está fora do restante do Sul-Americano de Vôlei

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.