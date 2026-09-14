Pré-Olímpico Masculino de Vôlei 2026: veja datas, tabela, onde assistir e jogos do Brasil

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Campeonato Sul-Americano será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

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O Pré-Olímpico Masculino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 15 e 20 de setembro, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição reúne seis seleções sul-americanas e terá o Brasil como principal candidato ao título.

Além do troféu continental, o torneio coloca em jogo uma importante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A seleção que terminar na primeira colocação garante classificação direta para a Olimpíada.

Como funciona o Pré-Olímpico Masculino de Vôlei?

O Campeonato Sul-Americano conta com Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. As seis equipes se enfrentam em turno único, sem uma fase eliminatória.

Cada seleção disputará cinco partidas. Ao final das cinco rodadas, a equipe que somar mais pontos será declarada campeã.

Vitória por 3 a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor;

3 pontos para o vencedor; Vitória por 3 a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 para o perdedor.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são, nesta ordem, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

Quais vagas estão em disputa?

O campeão do Sul-Americano garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição também distribui vagas para o Campeonato Mundial de 2027.

As seleções que terminarem na segunda e na terceira colocação asseguram classificação para o Mundial de 2027. A competição mundial, por sua vez, distribuirá mais três vagas para LA28, além de outras três por meio do ranking mundial.

Brasil é o maior campeão do Sul-Americano

O Brasil chega ao torneio como maior vencedor da história da competição. A seleção conquistou 33 títulos em 35 edições e ficou fora do topo apenas em duas oportunidades: em 1964, quando não participou, e em 2023, quando perdeu o título para a Argentina.

Atualmente na 7ª posição do ranking mundial, o Brasil terá Bernardinho como comandante na busca por mais um título continental e pela vaga olímpica.

A Argentina aparece como principal concorrente. Atual campeã sul-americana, a seleção argentina tem dois títulos na história, conquistados em 1964 e 2023, e ocupa a 14ª posição do ranking mundial. Entre os destaques estão o central Agustín Loser e o levantador Luciano de Cecco.

O Chile também chega ao torneio após conquistar, nesta temporada, sua primeira medalha de bronze na Copa Sul-Americana. Dusan Bonacic e Matías Banda estão entre os nomes experientes da equipe. Bolívia, Colômbia e Venezuela completam os participantes.

Agenda do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino (via Gemini Notebook) - Arte/ Blog do Torcedor

Brasil: veja os jogadores convocados

Bernardinho trabalhou inicialmente com 16 atletas durante a preparação e definiu uma lista final de 14 jogadores para o Sul-Americano.

Levantadores: Cachopa e Brasília;

Cachopa e Brasília; Opostos: Darlan e Bryan;

Darlan e Bryan; Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann;

Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann; Centrais: Flávio, Judson e Pinta;

Flávio, Judson e Pinta; Líberos: Maique e Pureza.

Jogos do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei

O Brasil fará cinco partidas durante a competição. O principal confronto será contra a Argentina, na última rodada, em 20 de setembro.

Data Horário Jogo 15/09 20h Brasil x Chile 16/09 20h Brasil x Bolívia 17/09 20h Brasil x Colômbia 19/09 11h Brasil x Venezuela 20/09 10h Brasil x Argentina

Tabela completa de jogos do Sul-Americano

Terça-feira, 15 de setembro

14h – Argentina x Venezuela

17h – Colômbia x Bolívia

20h – Brasil x Chile

Quarta-feira, 16 de setembro

14h – Argentina x Colômbia

17h – Venezuela x Chile

20h – Brasil x Bolívia

Quinta-feira, 17 de setembro

14h – Argentina x Chile

17h – Bolívia x Venezuela

20h – Brasil x Colômbia

Sexta-feira, 18 de setembro

Folga geral.

Sábado, 19 de setembro

11h – Brasil x Venezuela

14h – Argentina x Bolívia

17h – Chile x Colômbia

Domingo, 20 de setembro

10h – Brasil x Argentina

13h – Chile x Bolívia

16h – Venezuela x Colômbia

Onde assistir ao Pré-Olímpico Masculino?

Todas as partidas do Campeonato Sul-Americano serão transmitidas pelo Sportv 2. O confronto entre Brasil e Argentina, marcado para domingo (20), também terá transmissão da TV Globo e do Ge TV.

Para os demais países da América do Sul, os jogos serão exibidos pelo site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

Ingressos para o Maracanãzinho

Os torcedores que quiserem acompanhar a competição presencialmente podem adquirir os ingressos pela plataforma Bilheteria Digital.

Cada ingresso é válido para a data escolhida e permite acompanhar os três jogos da rodada. Não é permitida a reentrada após a saída do ginásio.