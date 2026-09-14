Pré-Olímpico Masculino de Vôlei 2026: veja datas, tabela, onde assistir e jogos do Brasil
Campeonato Sul-Americano será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
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O Pré-Olímpico Masculino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 15 e 20 de setembro, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição reúne seis seleções sul-americanas e terá o Brasil como principal candidato ao título.
Além do troféu continental, o torneio coloca em jogo uma importante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A seleção que terminar na primeira colocação garante classificação direta para a Olimpíada.
Como funciona o Pré-Olímpico Masculino de Vôlei?
O Campeonato Sul-Americano conta com Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. As seis equipes se enfrentam em turno único, sem uma fase eliminatória.
Cada seleção disputará cinco partidas. Ao final das cinco rodadas, a equipe que somar mais pontos será declarada campeã.
- Vitória por 3 a 0 ou 3 a 1: 3 pontos para o vencedor;
- Vitória por 3 a 2: 2 pontos para o vencedor e 1 para o perdedor.
Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são, nesta ordem, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Quais vagas estão em disputa?
O campeão do Sul-Americano garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição também distribui vagas para o Campeonato Mundial de 2027.
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As seleções que terminarem na segunda e na terceira colocação asseguram classificação para o Mundial de 2027. A competição mundial, por sua vez, distribuirá mais três vagas para LA28, além de outras três por meio do ranking mundial.
Brasil é o maior campeão do Sul-Americano
O Brasil chega ao torneio como maior vencedor da história da competição. A seleção conquistou 33 títulos em 35 edições e ficou fora do topo apenas em duas oportunidades: em 1964, quando não participou, e em 2023, quando perdeu o título para a Argentina.
Atualmente na 7ª posição do ranking mundial, o Brasil terá Bernardinho como comandante na busca por mais um título continental e pela vaga olímpica.
A Argentina aparece como principal concorrente. Atual campeã sul-americana, a seleção argentina tem dois títulos na história, conquistados em 1964 e 2023, e ocupa a 14ª posição do ranking mundial. Entre os destaques estão o central Agustín Loser e o levantador Luciano de Cecco.
O Chile também chega ao torneio após conquistar, nesta temporada, sua primeira medalha de bronze na Copa Sul-Americana. Dusan Bonacic e Matías Banda estão entre os nomes experientes da equipe. Bolívia, Colômbia e Venezuela completam os participantes.
Brasil: veja os jogadores convocados
Bernardinho trabalhou inicialmente com 16 atletas durante a preparação e definiu uma lista final de 14 jogadores para o Sul-Americano.
- Levantadores: Cachopa e Brasília;
- Opostos: Darlan e Bryan;
- Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann;
- Centrais: Flávio, Judson e Pinta;
- Líberos: Maique e Pureza.
Jogos do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei
O Brasil fará cinco partidas durante a competição. O principal confronto será contra a Argentina, na última rodada, em 20 de setembro.
|Data
|Horário
|Jogo
|15/09
|20h
|Brasil x Chile
|16/09
|20h
|Brasil x Bolívia
|17/09
|20h
|Brasil x Colômbia
|19/09
|11h
|Brasil x Venezuela
|20/09
|10h
|Brasil x Argentina
Tabela completa de jogos do Sul-Americano
Terça-feira, 15 de setembro
- 14h – Argentina x Venezuela
- 17h – Colômbia x Bolívia
- 20h – Brasil x Chile
Quarta-feira, 16 de setembro
- 14h – Argentina x Colômbia
- 17h – Venezuela x Chile
- 20h – Brasil x Bolívia
Quinta-feira, 17 de setembro
- 14h – Argentina x Chile
- 17h – Bolívia x Venezuela
- 20h – Brasil x Colômbia
Sexta-feira, 18 de setembro
Folga geral.
Sábado, 19 de setembro
- 11h – Brasil x Venezuela
- 14h – Argentina x Bolívia
- 17h – Chile x Colômbia
Domingo, 20 de setembro
- 10h – Brasil x Argentina
- 13h – Chile x Bolívia
- 16h – Venezuela x Colômbia
Onde assistir ao Pré-Olímpico Masculino?
Todas as partidas do Campeonato Sul-Americano serão transmitidas pelo Sportv 2. O confronto entre Brasil e Argentina, marcado para domingo (20), também terá transmissão da TV Globo e do Ge TV.
Para os demais países da América do Sul, os jogos serão exibidos pelo site oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei.
Ingressos para o Maracanãzinho
Os torcedores que quiserem acompanhar a competição presencialmente podem adquirir os ingressos pela plataforma Bilheteria Digital.
Cada ingresso é válido para a data escolhida e permite acompanhar os três jogos da rodada. Não é permitida a reentrada após a saída do ginásio.