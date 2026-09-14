Ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei 2026: veja preços, onde comprar e regras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Entradas para os três primeiros dias do Sul-Americano estão disponíveis; veja valores para assistir ao Brasil, como comprar e o que é permitido levar

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Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino 2026, que vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, estão à venda pela internet. O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro.

No momento, ainda há ingressos disponíveis para os três primeiros dias da competição. A rodada de domingo (20), que terá o confronto entre Brasil e Argentina, já está com a venda esgotada. Os ingressos para sábado (19) estão nos últimos lotes.

Onde comprar os ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei?

A venda oficial é feita exclusivamente de forma online pela plataforma Bilheteria Digital.

Os interessados podem acessar o site e escolher a data e o setor desejados. CLIQUE AQUI PARA COMPRAR OS INGRESSOS.

Quanto custa o ingresso para Brasil x Chile?

Para a estreia da seleção brasileira, contra o Chile, os valores variam de R$ 60 a R$ 650, dependendo do setor e do tipo de ingresso.

Arquibancada Norte

Meia: R$ 60

R$ 60 Inteira: R$ 120

Arquibancada Sul

Meia: R$ 60

R$ 60 Inteira: R$ 120

Cadeira Premium

Meia: R$ 110

R$ 110 Inteira: R$ 220

Experiência Quadra Lateral

Fileira 1: R$ 540 (meia) | R$ 650 (inteira)

R$ 540 (meia) | R$ 650 (inteira) Fileira 2: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)

R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira) Fileira 3: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)

R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira) Fileira 4: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)

Experiência Quadra Fundo Norte

Fileira 1: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)

R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira) Fileira 2: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)

R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira) Fileira 3: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)

R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira) Fileira 4: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)

Experiência Quadra Fundo Sul

Fileira 1: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)

R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira) Fileira 2: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)

R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira) Fileira 3: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)

R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira) Fileira 4: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)

As categorias de Experiência Quadra incluem comida e bebidas não alcoólicas durante os 30 minutos anteriores ao jogo, durante a partida e por 30 minutos após o encerramento.

Onde fica o Maracanãzinho?

Os jogos do Sul-Americano serão realizados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O acesso do público acontece pelo Portão 3, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã.

O ingresso vale para quantos jogos?

O bilhete comprado é válido para a data selecionada e permite ao torcedor acompanhar as três partidas programadas para aquela rodada.

Há, porém, uma regra importante: não é permitida a reentrada. Quem deixar as dependências do Maracanãzinho não poderá retornar posteriormente utilizando o mesmo ingresso.

O que pode levar para o Maracanãzinho?

Alguns objetos são permitidos, mas estão sujeitos a condições específicas.

Garrafas plásticas transparentes e flexíveis, por exemplo, podem entrar, desde que estejam sem a tampa no momento da triagem.

Garrafas plásticas transparentes e flexíveis, sem tampa;

Protetor solar, repelente e álcool em gel em embalagens plásticas de até 120 ml, sem spray ou aerossol;

Óculos de sol ou de grau, bonés, agasalhos e capas de chuva de plástico;

Smartphones, power banks para uso pessoal e fones de ouvido;

Mochilas pequenas ou bolsas médias, sujeitas à inspeção.

Objetos proibidos no Maracanãzinho

O público não poderá entrar no ginásio com objetos que possam representar risco à segurança. Entre os itens proibidos estão: