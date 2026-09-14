Ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei 2026: veja preços, onde comprar e regras
Entradas para os três primeiros dias do Sul-Americano estão disponíveis; veja valores para assistir ao Brasil, como comprar e o que é permitido levar
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Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino 2026, que vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, estão à venda pela internet. O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro.
No momento, ainda há ingressos disponíveis para os três primeiros dias da competição. A rodada de domingo (20), que terá o confronto entre Brasil e Argentina, já está com a venda esgotada. Os ingressos para sábado (19) estão nos últimos lotes.
Onde comprar os ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei?
A venda oficial é feita exclusivamente de forma online pela plataforma Bilheteria Digital.
Os interessados podem acessar o site e escolher a data e o setor desejados. CLIQUE AQUI PARA COMPRAR OS INGRESSOS.
Quanto custa o ingresso para Brasil x Chile?
Para a estreia da seleção brasileira, contra o Chile, os valores variam de R$ 60 a R$ 650, dependendo do setor e do tipo de ingresso.
Arquibancada Norte
- Meia: R$ 60
- Inteira: R$ 120
Arquibancada Sul
- Meia: R$ 60
- Inteira: R$ 120
Cadeira Premium
- Meia: R$ 110
- Inteira: R$ 220
Experiência Quadra Lateral
- Fileira 1: R$ 540 (meia) | R$ 650 (inteira)
- Fileira 2: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)
- Fileira 3: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
- Fileira 4: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
Experiência Quadra Fundo Norte
- Fileira 1: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)
- Fileira 2: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
- Fileira 3: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)
- Fileira 4: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)
Experiência Quadra Fundo Sul
- Fileira 1: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)
- Fileira 2: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
- Fileira 3: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)
- Fileira 4: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)
As categorias de Experiência Quadra incluem comida e bebidas não alcoólicas durante os 30 minutos anteriores ao jogo, durante a partida e por 30 minutos após o encerramento.
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Onde fica o Maracanãzinho?
Os jogos do Sul-Americano serão realizados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
O acesso do público acontece pelo Portão 3, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã.
O ingresso vale para quantos jogos?
O bilhete comprado é válido para a data selecionada e permite ao torcedor acompanhar as três partidas programadas para aquela rodada.
Há, porém, uma regra importante: não é permitida a reentrada. Quem deixar as dependências do Maracanãzinho não poderá retornar posteriormente utilizando o mesmo ingresso.
O que pode levar para o Maracanãzinho?
Alguns objetos são permitidos, mas estão sujeitos a condições específicas.
Garrafas plásticas transparentes e flexíveis, por exemplo, podem entrar, desde que estejam sem a tampa no momento da triagem.
- Garrafas plásticas transparentes e flexíveis, sem tampa;
- Protetor solar, repelente e álcool em gel em embalagens plásticas de até 120 ml, sem spray ou aerossol;
- Óculos de sol ou de grau, bonés, agasalhos e capas de chuva de plástico;
- Smartphones, power banks para uso pessoal e fones de ouvido;
- Mochilas pequenas ou bolsas médias, sujeitas à inspeção.
Objetos proibidos no Maracanãzinho
O público não poderá entrar no ginásio com objetos que possam representar risco à segurança. Entre os itens proibidos estão:
- Garrafas de vidro, latas, garrafas térmicas rígidas e recipientes rígidos;
- Isopores, coolers, caixas térmicas e bolsas rígidas de grande porte;
- Tesouras, estiletes, canivetes, saca-rolhas, alicates e objetos perfurocortantes;
- Guarda-chuvas com ponta metálica ou hastes rígidas longas;
- Bastões de selfie, tripés, drones e câmeras ou filmadoras profissionais;
- Instrumentos musicais, megafones, buzinas de ar comprimido, fogos de artifício e sinalizadores;
- Desodorantes em spray ou aerossol, tintas e substâncias corrosivas ou tóxicas;
- Cadeiras ou bancos dobráveis, capacetes de motociclista e apontadores laser.