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Ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei 2026: veja preços, onde comprar e regras

Entradas para os três primeiros dias do Sul-Americano estão disponíveis; veja valores para assistir ao Brasil, como comprar e o que é permitido levar

Por Thiago Seabra Publicado em 14/09/2026 às 14:39
Atletas da sele&ccedil;&atilde;o brasileira de v&ocirc;lei masculino
Atletas da seleção brasileira de vôlei masculino - Divulgação/ Volleyball Nations League

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Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino 2026, que vale vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, estão à venda pela internet. O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro.

No momento, ainda há ingressos disponíveis para os três primeiros dias da competição. A rodada de domingo (20), que terá o confronto entre Brasil e Argentina, já está com a venda esgotada. Os ingressos para sábado (19) estão nos últimos lotes.

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Onde comprar os ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei?

A venda oficial é feita exclusivamente de forma online pela plataforma Bilheteria Digital.

Os interessados podem acessar o site e escolher a data e o setor desejados. CLIQUE AQUI PARA COMPRAR OS INGRESSOS.

Quanto custa o ingresso para Brasil x Chile?

Para a estreia da seleção brasileira, contra o Chile, os valores variam de R$ 60 a R$ 650, dependendo do setor e do tipo de ingresso.

Arquibancada Norte

  • Meia: R$ 60
  • Inteira: R$ 120

Arquibancada Sul

  • Meia: R$ 60
  • Inteira: R$ 120

Cadeira Premium

  • Meia: R$ 110
  • Inteira: R$ 220

Experiência Quadra Lateral

  • Fileira 1: R$ 540 (meia) | R$ 650 (inteira)
  • Fileira 2: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)
  • Fileira 3: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
  • Fileira 4: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)

Experiência Quadra Fundo Norte

  • Fileira 1: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)
  • Fileira 2: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
  • Fileira 3: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)
  • Fileira 4: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)

Experiência Quadra Fundo Sul

  • Fileira 1: R$ 440 (meia) | R$ 550 (inteira)
  • Fileira 2: R$ 390 (meia) | R$ 500 (inteira)
  • Fileira 3: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)
  • Fileira 4: R$ 340 (meia) | R$ 450 (inteira)

As categorias de Experiência Quadra incluem comida e bebidas não alcoólicas durante os 30 minutos anteriores ao jogo, durante a partida e por 30 minutos após o encerramento.

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Onde fica o Maracanãzinho?

Os jogos do Sul-Americano serão realizados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O acesso do público acontece pelo Portão 3, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã.

O ingresso vale para quantos jogos?

O bilhete comprado é válido para a data selecionada e permite ao torcedor acompanhar as três partidas programadas para aquela rodada.

Há, porém, uma regra importante: não é permitida a reentrada. Quem deixar as dependências do Maracanãzinho não poderá retornar posteriormente utilizando o mesmo ingresso.

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O que pode levar para o Maracanãzinho?

Alguns objetos são permitidos, mas estão sujeitos a condições específicas.

Garrafas plásticas transparentes e flexíveis, por exemplo, podem entrar, desde que estejam sem a tampa no momento da triagem.

  • Garrafas plásticas transparentes e flexíveis, sem tampa;
  • Protetor solar, repelente e álcool em gel em embalagens plásticas de até 120 ml, sem spray ou aerossol;
  • Óculos de sol ou de grau, bonés, agasalhos e capas de chuva de plástico;
  • Smartphones, power banks para uso pessoal e fones de ouvido;
  • Mochilas pequenas ou bolsas médias, sujeitas à inspeção.

Objetos proibidos no Maracanãzinho

O público não poderá entrar no ginásio com objetos que possam representar risco à segurança. Entre os itens proibidos estão:

  • Garrafas de vidro, latas, garrafas térmicas rígidas e recipientes rígidos;
  • Isopores, coolers, caixas térmicas e bolsas rígidas de grande porte;
  • Tesouras, estiletes, canivetes, saca-rolhas, alicates e objetos perfurocortantes;
  • Guarda-chuvas com ponta metálica ou hastes rígidas longas;
  • Bastões de selfie, tripés, drones e câmeras ou filmadoras profissionais;
  • Instrumentos musicais, megafones, buzinas de ar comprimido, fogos de artifício e sinalizadores;
  • Desodorantes em spray ou aerossol, tintas e substâncias corrosivas ou tóxicas;
  • Cadeiras ou bancos dobráveis, capacetes de motociclista e apontadores laser.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.