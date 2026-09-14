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Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino

Seleção brasileira masculina inicia caminhada em busca da vaga olímpica diante dos chilenos no Maracanãzinho; confira os detalhes da estreia

Por Thiago Seabra Publicado em 14/09/2026 às 13:19
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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Brasil e Chile se enfrentam nesta terça-feira (15), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026.

A partida encerra a programação do primeiro dia do torneio, que também terá Argentina x Venezuela, às 14h, e Colômbia x Bolívia, às 17h.

O campeão da competição garante o título sul-americano e uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O torneio reúne seis seleções em turno único, com cinco rodadas.

Como chegam as equipes

O Brasil entra na disputa como principal candidato ao título. A seleção soma 33 conquistas em 35 edições do Campeonato Sul-Americano e busca novamente a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos.

Na temporada de 2026, a equipe brasileira ficou fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez. Atualmente, a seleção ocupa a sétima posição do ranking mundial.

O Chile chega ao torneio após conquistar a medalha de bronze na Copa Sul-Americana nesta temporada. Dusan Bonacic e Matías Banda são apontados como os principais nomes de experiência da equipe.

Elenco do Brasil

O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que representarão o Brasil na competição.

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  • Levantadores: Fernando Cachopa e Brasília.
  • Opostos: Darlan e Bryan.
  • Ponteiros: Ricardo Lucarelli, Adriano, Henrique Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.
  • Centrais: Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta.
  • Líberos: Maique e Pureza.

Formato e vagas em disputa

O Pré-Olímpico Sul-Americano reúne Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela em sistema de pontos corridos, com turno único e sem fase eliminatória.

Cada seleção disputa cinco partidas. Vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. No triunfo por 3 a 2, o vencedor soma dois pontos e o perdedor fica com um.

O primeiro colocado garante a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As seleções que terminarem em segundo e terceiro lugares asseguram classificação para o Campeonato Mundial de 2027.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Chile terá transmissão pela televisão fechada e também pela plataforma online da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

  • TV fechada: Sportv 2

Ficha Técnica

  • Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026 – 1ª rodada
  • Jogo: Brasil x Chile
  • Data: 15 de setembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Sportv 2

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.