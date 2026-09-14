Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino
Seleção brasileira masculina inicia caminhada em busca da vaga olímpica diante dos chilenos no Maracanãzinho; confira os detalhes da estreia
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Brasil e Chile se enfrentam nesta terça-feira (15), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026.
A partida encerra a programação do primeiro dia do torneio, que também terá Argentina x Venezuela, às 14h, e Colômbia x Bolívia, às 17h.
O campeão da competição garante o título sul-americano e uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O torneio reúne seis seleções em turno único, com cinco rodadas.
Como chegam as equipes
O Brasil entra na disputa como principal candidato ao título. A seleção soma 33 conquistas em 35 edições do Campeonato Sul-Americano e busca novamente a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos.
Na temporada de 2026, a equipe brasileira ficou fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez. Atualmente, a seleção ocupa a sétima posição do ranking mundial.
O Chile chega ao torneio após conquistar a medalha de bronze na Copa Sul-Americana nesta temporada. Dusan Bonacic e Matías Banda são apontados como os principais nomes de experiência da equipe.
Elenco do Brasil
O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que representarão o Brasil na competição.
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- Levantadores: Fernando Cachopa e Brasília.
- Opostos: Darlan e Bryan.
- Ponteiros: Ricardo Lucarelli, Adriano, Henrique Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.
- Centrais: Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta.
- Líberos: Maique e Pureza.
Formato e vagas em disputa
O Pré-Olímpico Sul-Americano reúne Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela em sistema de pontos corridos, com turno único e sem fase eliminatória.
Cada seleção disputa cinco partidas. Vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. No triunfo por 3 a 2, o vencedor soma dois pontos e o perdedor fica com um.
O primeiro colocado garante a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As seleções que terminarem em segundo e terceiro lugares asseguram classificação para o Campeonato Mundial de 2027.
Onde assistir ao vivo
Brasil x Chile terá transmissão pela televisão fechada e também pela plataforma online da Confederação Sul-Americana de Vôlei.
- TV fechada: Sportv 2
Ficha Técnica
- Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026 – 1ª rodada
- Jogo: Brasil x Chile
- Data: 15 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Sportv 2