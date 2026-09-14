Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e informações pelo Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino

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Seleção brasileira masculina inicia caminhada em busca da vaga olímpica diante dos chilenos no Maracanãzinho; confira os detalhes da estreia

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Brasil e Chile se enfrentam nesta terça-feira (15), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026.

A partida encerra a programação do primeiro dia do torneio, que também terá Argentina x Venezuela, às 14h, e Colômbia x Bolívia, às 17h.

O campeão da competição garante o título sul-americano e uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O torneio reúne seis seleções em turno único, com cinco rodadas.

Como chegam as equipes

O Brasil entra na disputa como principal candidato ao título. A seleção soma 33 conquistas em 35 edições do Campeonato Sul-Americano e busca novamente a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos.

Na temporada de 2026, a equipe brasileira ficou fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez. Atualmente, a seleção ocupa a sétima posição do ranking mundial.

O Chile chega ao torneio após conquistar a medalha de bronze na Copa Sul-Americana nesta temporada. Dusan Bonacic e Matías Banda são apontados como os principais nomes de experiência da equipe.

Elenco do Brasil

O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que representarão o Brasil na competição.

Levantadores: Fernando Cachopa e Brasília.

Fernando Cachopa e Brasília. Opostos: Darlan e Bryan.

Darlan e Bryan. Ponteiros: Ricardo Lucarelli, Adriano, Henrique Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.

Ricardo Lucarelli, Adriano, Henrique Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann. Centrais: Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta.

Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta. Líberos: Maique e Pureza.

Formato e vagas em disputa

O Pré-Olímpico Sul-Americano reúne Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela em sistema de pontos corridos, com turno único e sem fase eliminatória.

Cada seleção disputa cinco partidas. Vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. No triunfo por 3 a 2, o vencedor soma dois pontos e o perdedor fica com um.

O primeiro colocado garante a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As seleções que terminarem em segundo e terceiro lugares asseguram classificação para o Campeonato Mundial de 2027.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Chile terá transmissão pela televisão fechada e também pela plataforma online da Confederação Sul-Americana de Vôlei.

TV fechada: Sportv 2



Ficha Técnica