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Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei: veja os 14 jogadores escolhidos por Bernardinho

Seleção masculina estreia nesta terça-feira (15), contra o Chile, no Maracanãzinho, em busca da vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Por Thiago Seabra Publicado em 14/09/2026 às 14:28
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. A competição será disputada no Rio de Janeiro e vale uma vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A estreia brasileira acontece nesta terça-feira (15), às 20h, contra o Chile, no Maracanãzinho. A partida terá transmissão do Sportv2.

Bernardinho iniciou a preparação com 16 atletas, mas precisou reduzir a lista para os 14 nomes permitidos na competição. O ponteiro Douglas e o central Barreto foram os jogadores cortados na definição do grupo final.

Quem são os 14 jogadores do Brasil?

A convocação final conta com dois levantadores, dois opostos, cinco ponteiros, três centrais e dois líberos. Confira os nomes escolhidos por Bernardinho:

Levantadores

  • Fernando Cachopa
  • Brasília

A posição terá Cachopa e Brasília como opções para a organização das jogadas da seleção brasileira durante o torneio.

Opostos

  • Darlan
  • Bryan

Darlan e Bryan são os dois jogadores escolhidos para a função de oposto no elenco brasileiro.

Ponteiros

  • Ricardo Lucarelli
  • Adriano
  • Henrique Honorato
  • Arthur Bento
  • Lukas Bergmann

Os ponteiros formam o setor mais numeroso do elenco, com cinco atletas à disposição de Bernardinho. Entre eles está Lucarelli, um dos nomes da seleção brasileira no grupo que disputará o Sul-Americano.

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Centrais

  • Flávio Gualberto
  • Judson
  • Matheus Pinta

Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta são os três centrais relacionados para a competição no Rio de Janeiro.

Líberos

  • Maique
  • Alexandre Elias (Pureza)

Na posição de líbero, Bernardinho escolheu Maique e Alexandre Elias, conhecido como Pureza.

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Douglas e Barreto ficam fora da lista final

Bernardinho começou os trabalhos visando ao Sul-Americano com 16 jogadores convocados. Na véspera da estreia contra o Chile, a comissão técnica confirmou os 14 atletas que poderão disputar a competição.

Os cortes foram o ponteiro Douglas e o central Barreto, que ficaram fora da relação definitiva.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.