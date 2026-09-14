Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei: veja os 14 jogadores escolhidos por Bernardinho

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Seleção masculina estreia nesta terça-feira (15), contra o Chile, no Maracanãzinho, em busca da vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

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O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. A competição será disputada no Rio de Janeiro e vale uma vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A estreia brasileira acontece nesta terça-feira (15), às 20h, contra o Chile, no Maracanãzinho. A partida terá transmissão do Sportv2.

Bernardinho iniciou a preparação com 16 atletas, mas precisou reduzir a lista para os 14 nomes permitidos na competição. O ponteiro Douglas e o central Barreto foram os jogadores cortados na definição do grupo final.

Quem são os 14 jogadores do Brasil?

A convocação final conta com dois levantadores, dois opostos, cinco ponteiros, três centrais e dois líberos. Confira os nomes escolhidos por Bernardinho:

Levantadores

Fernando Cachopa

Brasília

A posição terá Cachopa e Brasília como opções para a organização das jogadas da seleção brasileira durante o torneio.

Opostos

Darlan

Bryan

Darlan e Bryan são os dois jogadores escolhidos para a função de oposto no elenco brasileiro.

Ponteiros

Ricardo Lucarelli

Adriano

Henrique Honorato

Arthur Bento

Lukas Bergmann

Os ponteiros formam o setor mais numeroso do elenco, com cinco atletas à disposição de Bernardinho. Entre eles está Lucarelli, um dos nomes da seleção brasileira no grupo que disputará o Sul-Americano.

Centrais

Flávio Gualberto

Judson

Matheus Pinta

Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta são os três centrais relacionados para a competição no Rio de Janeiro.

Líberos

Maique

Alexandre Elias (Pureza)

Na posição de líbero, Bernardinho escolheu Maique e Alexandre Elias, conhecido como Pureza.

Douglas e Barreto ficam fora da lista final

Bernardinho começou os trabalhos visando ao Sul-Americano com 16 jogadores convocados. Na véspera da estreia contra o Chile, a comissão técnica confirmou os 14 atletas que poderão disputar a competição.

Os cortes foram o ponteiro Douglas e o central Barreto, que ficaram fora da relação definitiva.