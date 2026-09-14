Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei: veja os 14 jogadores escolhidos por Bernardinho
Seleção masculina estreia nesta terça-feira (15), contra o Chile, no Maracanãzinho, em busca da vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
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O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. A competição será disputada no Rio de Janeiro e vale uma vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
A estreia brasileira acontece nesta terça-feira (15), às 20h, contra o Chile, no Maracanãzinho. A partida terá transmissão do Sportv2.
Bernardinho iniciou a preparação com 16 atletas, mas precisou reduzir a lista para os 14 nomes permitidos na competição. O ponteiro Douglas e o central Barreto foram os jogadores cortados na definição do grupo final.
Quem são os 14 jogadores do Brasil?
A convocação final conta com dois levantadores, dois opostos, cinco ponteiros, três centrais e dois líberos. Confira os nomes escolhidos por Bernardinho:
Levantadores
- Fernando Cachopa
- Brasília
A posição terá Cachopa e Brasília como opções para a organização das jogadas da seleção brasileira durante o torneio.
Opostos
- Darlan
- Bryan
Darlan e Bryan são os dois jogadores escolhidos para a função de oposto no elenco brasileiro.
Ponteiros
- Ricardo Lucarelli
- Adriano
- Henrique Honorato
- Arthur Bento
- Lukas Bergmann
Os ponteiros formam o setor mais numeroso do elenco, com cinco atletas à disposição de Bernardinho. Entre eles está Lucarelli, um dos nomes da seleção brasileira no grupo que disputará o Sul-Americano.
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Centrais
- Flávio Gualberto
- Judson
- Matheus Pinta
Flávio Gualberto, Judson e Matheus Pinta são os três centrais relacionados para a competição no Rio de Janeiro.
Líberos
- Maique
- Alexandre Elias (Pureza)
Na posição de líbero, Bernardinho escolheu Maique e Alexandre Elias, conhecido como Pureza.
Douglas e Barreto ficam fora da lista final
Bernardinho começou os trabalhos visando ao Sul-Americano com 16 jogadores convocados. Na véspera da estreia contra o Chile, a comissão técnica confirmou os 14 atletas que poderão disputar a competição.
Os cortes foram o ponteiro Douglas e o central Barreto, que ficaram fora da relação definitiva.