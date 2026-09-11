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Rosamaria sofre lesão no joelho e está fora do restante do Sul-Americano de Vôlei

Exame realizado nesta sexta confirmou lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo; prazo de recuperação é de três a seis semanas

Por Thiago Seabra Publicado em 11/09/2026 às 14:23 | Atualizado em 11/09/2026 às 14:26
Rosamaria na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei 2026
Rosamaria na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei 2026 - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

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A Seleção Brasileira de vôlei feminino terá um desfalque importante na sequência do Campeonato Sul-Americano de 2026. A oposta Rosamaria sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não participará do restante da competição.

A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no início da tarde desta sexta-feira (11). Rosamaria realizou uma ressonância magnética pela manhã, que confirmou a lesão.

De acordo com a CBV, a jogadora já iniciou o tratamento fisioterapêutico. O prazo estimado para recuperação é de três a seis semanas.

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O Brasil enfrenta o Chile neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), pela quarta rodada. Depois, a equipe encerra sua participação no torneio diante da Argentina.

  • Brasil x Chile: sábado (12), às 13h30
  • Brasil x Argentina: domingo (13), às 12h

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Campanha do Brasil no Sul-Americano

A Seleção Brasileira começou o campeonato com três vitórias consecutivas por 3 sets a 0.

Na estreia, o Brasil superou a Venezuela pelas parciais de 25/14, 25/13 e 25/19. Na segunda rodada, a equipe derrotou o Peru, novamente sem perder sets, por 25/16, 25/16 e 25/15.

O terceiro compromisso foi contra a Colômbia, nesta quinta-feira (10). A vitória brasileira teve parciais de 25/19, 25/18 e 36/34.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.