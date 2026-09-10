Brasil x Colômbia hoje (10/09): onde assistir ao vivo, horário e informações do Sul-Americano 2026

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Seleção brasileira defende campanha perfeita diante das colombianas em duelo que pode mexer com a parte de cima da classificação; saiba mais

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Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026.

A competição reúne seis seleções em turno único e, pela primeira vez, também funciona como torneio classificatório direto para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Apenas a campeã garante a vaga olímpica.

A seleção brasileira lidera a classificação com seis pontos e duas vitórias por 3 sets a 0. A Colômbia aparece na terceira posição, com quatro pontos, após uma vitória e uma derrota.

Como chegam as equipes

O Brasil mantém 100% de aproveitamento no campeonato sob o comando de José Roberto Guimarães. Na estreia, a equipe derrotou a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19. Depois, repetiu o placar contra o Peru, vencendo por 25/16, 25/16 e 25/15.

Com seis pontos e seis sets vencidos em seis disputados, as brasileiras ocupam a liderança. A equipe ainda terá pela frente o Chile, no sábado (12), às 13h30, e a Argentina, no domingo (13), às 12h.

A Colômbia começou o torneio com vitória sobre o Chile por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/19. Na segunda rodada, perdeu para a Argentina por 3 a 2, mas conquistou um ponto por levar o confronto ao tie-break.

Na partida contra as argentinas, a ponteira Ana Karina Olaya foi o principal destaque colombiano, com 26 pontos.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre Brasil e Colômbia terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pela VBTV.

Gabi voltou ao time titular após tratar problemas na região lombar que a afastaram da Liga das Nações.

O treinador também tem utilizado atletas como Vivian, Sabrina, Julia Bergmann, Helena, Luzia e Marcelle durante o torneio.

Macris não integra o elenco por estar grávida. Kisy também ficou fora da convocação final, com a comissão técnica optando por Sabrina.

Destaques individuais

Na vitória sobre a Venezuela, Ana Cristina foi a maior pontuadora brasileira, com 12 pontos. Diante do Peru, Diana e Gabi terminaram com 12 acertos cada, enquanto Ana Cristina marcou 11 e Lorena fez nove.

O Brasil também se destacou no bloqueio contra as peruanas, com 13 pontos no fundamento, contra dois das adversárias. No ataque, a vantagem foi de 44 a 28.

Ficha Técnica