Brasil x Colômbia hoje (10/09): onde assistir ao vivo, horário e informações do Sul-Americano 2026
Seleção brasileira defende campanha perfeita diante das colombianas em duelo que pode mexer com a parte de cima da classificação; saiba mais
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Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026.
A competição reúne seis seleções em turno único e, pela primeira vez, também funciona como torneio classificatório direto para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Apenas a campeã garante a vaga olímpica.
A seleção brasileira lidera a classificação com seis pontos e duas vitórias por 3 sets a 0. A Colômbia aparece na terceira posição, com quatro pontos, após uma vitória e uma derrota.
Como chegam as equipes
O Brasil mantém 100% de aproveitamento no campeonato sob o comando de José Roberto Guimarães. Na estreia, a equipe derrotou a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19. Depois, repetiu o placar contra o Peru, vencendo por 25/16, 25/16 e 25/15.
Com seis pontos e seis sets vencidos em seis disputados, as brasileiras ocupam a liderança. A equipe ainda terá pela frente o Chile, no sábado (12), às 13h30, e a Argentina, no domingo (13), às 12h.
A Colômbia começou o torneio com vitória sobre o Chile por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/19. Na segunda rodada, perdeu para a Argentina por 3 a 2, mas conquistou um ponto por levar o confronto ao tie-break.
Na partida contra as argentinas, a ponteira Ana Karina Olaya foi o principal destaque colombiano, com 26 pontos.
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Onde assistir ao vivo
O confronto entre Brasil e Colômbia terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pela VBTV.
Gabi voltou ao time titular após tratar problemas na região lombar que a afastaram da Liga das Nações.
O treinador também tem utilizado atletas como Vivian, Sabrina, Julia Bergmann, Helena, Luzia e Marcelle durante o torneio.
Macris não integra o elenco por estar grávida. Kisy também ficou fora da convocação final, com a comissão técnica optando por Sabrina.
Destaques individuais
Na vitória sobre a Venezuela, Ana Cristina foi a maior pontuadora brasileira, com 12 pontos. Diante do Peru, Diana e Gabi terminaram com 12 acertos cada, enquanto Ana Cristina marcou 11 e Lorena fez nove.
O Brasil também se destacou no bloqueio contra as peruanas, com 13 pontos no fundamento, contra dois das adversárias. No ataque, a vantagem foi de 44 a 28.
Ficha Técnica
- Jogo: Brasil x Colômbia
- Competição: Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino 2026 – 3ª rodada
- Data: 10/09/2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir ao vivo: SporTV2 e VBTV