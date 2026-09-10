Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Sul-Americano de Vôlei
Seleção brasileira chega ao quarto compromisso do torneio após duas vitórias por 3 a 0 e terá o Chile pela frente no Maracanãzinho
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Brasil e Chile se enfrentam neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), pelo Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026.
O confronto será o quarto compromisso da seleção brasileira na competição continental. A partida está marcada para o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Antes do duelo com as chilenas, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada do torneio. A equipe brasileira venceu seus dois primeiros compromissos, ambos por 3 sets a 0.
Como chega a Seleção Brasileira
O Brasil iniciou sua campanha no Sul-Americano com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Venezuela. As parciais foram de 25/14, 25/13 e 25/19.
Na segunda rodada, a seleção brasileira repetiu o placar diante do Peru. As brasileiras venceram por 25/16, 25/16 e 25/15.
O terceiro compromisso será contra a Colômbia, nesta quinta-feira (10). Depois desse duelo, a equipe volta à quadra no sábado para enfrentar o Chile no quarto jogo da competição.
Onde assistir Brasil x Chile no Sul-Americano
O confronto entre Brasil e Colômbia terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pela VBTV.
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Elenco do Brasil
Levantadoras
- Roberta
- Vivian
Opostas
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
Ponteiras/Opostas
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
Ponteiras
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
Centrais
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
Líberos
- Nyeme
- Marcelle
Ficha Técnica
- Jogo: Brasil x Chile
- Competição: Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026
- Rodada: Quarta rodada
- Data: 12/09/2026 (sábado)
- Horário: 13h30 (de Brasília)
- Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Sportv2 e VBTV