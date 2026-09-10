Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Sul-Americano de Vôlei

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Seleção brasileira chega ao quarto compromisso do torneio após duas vitórias por 3 a 0 e terá o Chile pela frente no Maracanãzinho

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Brasil e Chile se enfrentam neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), pelo Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026.

O confronto será o quarto compromisso da seleção brasileira na competição continental. A partida está marcada para o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Antes do duelo com as chilenas, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada do torneio. A equipe brasileira venceu seus dois primeiros compromissos, ambos por 3 sets a 0.

Como chega a Seleção Brasileira

O Brasil iniciou sua campanha no Sul-Americano com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Venezuela. As parciais foram de 25/14, 25/13 e 25/19.

Na segunda rodada, a seleção brasileira repetiu o placar diante do Peru. As brasileiras venceram por 25/16, 25/16 e 25/15.

O terceiro compromisso será contra a Colômbia, nesta quinta-feira (10). Depois desse duelo, a equipe volta à quadra no sábado para enfrentar o Chile no quarto jogo da competição.

Onde assistir Brasil x Chile no Sul-Americano

O confronto entre Brasil e Colômbia terá transmissão ao vivo pelo SporTV2 e pela VBTV.

Elenco do Brasil

Levantadoras

Roberta

Vivian

Opostas

Kisy

Tainara

Sabrina

Ponteiras/Opostas

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

Ponteiras

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Centrais

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

Líberos

Nyeme

Marcelle

Ficha Técnica