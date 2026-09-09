Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei: veja resultados e próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico
Brasil estreou com vitória sobre a Venezuela e aparece na liderança; veja a classificação, os resultados, a agenda e onde assistir
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O Brasil começou o Sul-Americano Feminino de Vôlei com vitória por 3 sets a 0 sobre a Venezuela, na terça-feira (8), e está entre as equipes que somam três pontos após a primeira rodada. A competição reúne seis seleções e terá partidas até domingo (13).
Além do Brasil, Colômbia e Argentina também venceram na rodada de abertura. A equipe brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (9), às 20h, para enfrentar o Peru.
Todas as partidas do Sul-Americano Feminino de Vôlei terão transmissão pelo canal por assinatura Sportv 2.
Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei
Após os jogos da primeira rodada, o Brasil lidera a classificação ao lado da Colômbia, ambos com três pontos e três sets vencidos. A Argentina também tem três pontos, mas perdeu um set diante do Peru.
- 1º Brasil — 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 0 sets perdidos
- 2º Colômbia — 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 0 sets perdidos
- 3º Argentina — 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 1 set perdido
- 4º Peru — 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 1 set vencido — 3 sets perdidos
- 5º Chile — 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 0 sets vencidos — 3 sets perdidos
- 6º Venezuela — 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 0 sets vencidos — 3 sets perdidos
Brasil estreia com vitória sobre a Venezuela
O Brasil não perdeu sets na estreia do torneio. A seleção venceu a Venezuela por 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19.
Com o resultado, a equipe brasileira somou os primeiros três pontos e iniciou a competição com três sets vencidos e nenhum perdido.
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Resultados da primeira rodada
Três partidas abriram o Sul-Americano Feminino na terça-feira (8). Além da vitória brasileira, Colômbia e Argentina também começaram o torneio com resultados positivos.
- Colômbia 3 x 0 Chile — 25/19, 25/20 e 25/19
- Argentina 3 x 1 Peru — 20/25, 25/15, 25/28 e 27/25
- Brasil 3 x 0 Venezuela — 25/14, 25/13 e 25/19
Próximos jogos do Brasil no Sul-Americano
O Brasil terá quatro partidas pela frente até o encerramento da competição. O próximo compromisso será contra o Peru, nesta quarta-feira (9), às 20h.
Na quinta-feira (10), a seleção brasileira encara a Colômbia, às 20h. Depois, terá pela frente Chile e Argentina, no fim de semana.
- Brasil x Peru — quarta-feira (9), às 20h
- Brasil x Colômbia — quinta-feira (10), às 20h
- Brasil x Chile — sábado (12), às 13h30
- Brasil x Argentina — domingo (13), às 12h
Próximos jogos do Sul-Americano Feminino
Quarta-feira, 9 de setembro
- 14h — Chile x Venezuela
- 17h — Argentina x Colômbia
- 20h — Brasil x Peru
Quinta-feira, 10 de setembro
- 14h — Argentina x Chile
- 17h — Venezuela x Peru
- 20h — Brasil x Colômbia
Sábado, 12 de setembro
- 10h30 — Argentina x Venezuela
- 13h30 — Brasil x Chile
- 16h30 — Colômbia x Peru
Domingo, 13 de setembro
- 9h — Colômbia x Venezuela
- 12h — Brasil x Argentina
- 15h — Chile x Peru
Onde assistir aos jogos do Sul-Americano Feminino?
Todas as partidas do torneio terão transmissão pelo Sportv 2, canal por assinatura. O Brasil estará em quadra nos quatro dias restantes da competição, com jogos contra Peru, Colômbia, Chile e Argentina.
Lista do Brasil no Sul-Americano Feminino
O elenco brasileiro conta com 18 jogadoras divididas entre levantadoras, opostas, ponteiras, centrais e líberos.
Levantadoras
- Roberta
- Vivian
Opostas
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
Ponteiras/Opostas
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
Ponteiras
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
Centrais
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
Líberos
- Nyeme
- Marcelle