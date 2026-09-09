Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei: veja resultados e próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico

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Brasil estreou com vitória sobre a Venezuela e aparece na liderança; veja a classificação, os resultados, a agenda e onde assistir

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O Brasil começou o Sul-Americano Feminino de Vôlei com vitória por 3 sets a 0 sobre a Venezuela, na terça-feira (8), e está entre as equipes que somam três pontos após a primeira rodada. A competição reúne seis seleções e terá partidas até domingo (13).

Além do Brasil, Colômbia e Argentina também venceram na rodada de abertura. A equipe brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (9), às 20h, para enfrentar o Peru.

Todas as partidas do Sul-Americano Feminino de Vôlei terão transmissão pelo canal por assinatura Sportv 2.

Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei

Após os jogos da primeira rodada, o Brasil lidera a classificação ao lado da Colômbia, ambos com três pontos e três sets vencidos. A Argentina também tem três pontos, mas perdeu um set diante do Peru.

1º Brasil — 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 0 sets perdidos

— 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 0 sets perdidos 2º Colômbia — 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 0 sets perdidos

— 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 0 sets perdidos 3º Argentina — 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 1 set perdido

— 3 pontos — 1 vitória — 0 derrotas — 3 sets vencidos — 1 set perdido 4º Peru — 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 1 set vencido — 3 sets perdidos

— 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 1 set vencido — 3 sets perdidos 5º Chile — 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 0 sets vencidos — 3 sets perdidos

— 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 0 sets vencidos — 3 sets perdidos 6º Venezuela — 0 pontos — 0 vitórias — 1 derrota — 0 sets vencidos — 3 sets perdidos

Brasil estreia com vitória sobre a Venezuela

O Brasil não perdeu sets na estreia do torneio. A seleção venceu a Venezuela por 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19.

Com o resultado, a equipe brasileira somou os primeiros três pontos e iniciou a competição com três sets vencidos e nenhum perdido.

Resultados da primeira rodada

Três partidas abriram o Sul-Americano Feminino na terça-feira (8). Além da vitória brasileira, Colômbia e Argentina também começaram o torneio com resultados positivos.

Colômbia 3 x 0 Chile — 25/19, 25/20 e 25/19

— 25/19, 25/20 e 25/19 Argentina 3 x 1 Peru — 20/25, 25/15, 25/28 e 27/25

— 20/25, 25/15, 25/28 e 27/25 Brasil 3 x 0 Venezuela — 25/14, 25/13 e 25/19

Próximos jogos do Brasil no Sul-Americano

O Brasil terá quatro partidas pela frente até o encerramento da competição. O próximo compromisso será contra o Peru, nesta quarta-feira (9), às 20h.

Na quinta-feira (10), a seleção brasileira encara a Colômbia, às 20h. Depois, terá pela frente Chile e Argentina, no fim de semana.

Brasil x Peru — quarta-feira (9), às 20h

— quarta-feira (9), às 20h Brasil x Colômbia — quinta-feira (10), às 20h

— quinta-feira (10), às 20h Brasil x Chile — sábado (12), às 13h30

— sábado (12), às 13h30 Brasil x Argentina — domingo (13), às 12h

Próximos jogos do Sul-Americano Feminino

Quarta-feira, 9 de setembro

14h — Chile x Venezuela

17h — Argentina x Colômbia

20h — Brasil x Peru

Quinta-feira, 10 de setembro

14h — Argentina x Chile

17h — Venezuela x Peru

20h — Brasil x Colômbia

Sábado, 12 de setembro

10h30 — Argentina x Venezuela

13h30 — Brasil x Chile

16h30 — Colômbia x Peru

Domingo, 13 de setembro

9h — Colômbia x Venezuela

12h — Brasil x Argentina

15h — Chile x Peru

Onde assistir aos jogos do Sul-Americano Feminino?

Todas as partidas do torneio terão transmissão pelo Sportv 2, canal por assinatura. O Brasil estará em quadra nos quatro dias restantes da competição, com jogos contra Peru, Colômbia, Chile e Argentina.

Lista do Brasil no Sul-Americano Feminino

O elenco brasileiro conta com 18 jogadoras divididas entre levantadoras, opostas, ponteiras, centrais e líberos.

Levantadoras

Roberta

Vivian

Opostas

Kisy

Tainara

Sabrina

Ponteiras/Opostas

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

Ponteiras

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Centrais

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

Líberos