Sul-Americano de Vôlei Feminino 2026: o que vale e quais são as premiações do torneio

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Disputa no Maracanãzinho vale mais do que o título continental e pode encaminhar o futuro olímpico das principais seleções da América do Sul

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O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026 tem uma recompensa que vai além do título continental. A seleção campeã garante uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, enquanto as equipes que terminarem na segunda e na terceira posições asseguram classificação para o Campeonato Mundial de 2027.

A competição reúne seis seleções no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. Os times se enfrentam em turno único, e a equipe que somar o melhor desempenho ao fim das cinco rodadas fica com o título.





Campeão do Sul-Americano garante vaga em Los Angeles 2028

A principal recompensa do torneio é a classificação olímpica. Pela primeira vez na história da competição, o campeonato continental concede à seleção campeã uma vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A cota será assegurada diretamente ao Comitê Olímpico Nacional do país vencedor. Dessa forma, a disputa pelo título sul-americano também representa uma das principais portas de entrada para o torneio olímpico do próximo ciclo.

As equipes que não conquistarem o primeiro lugar ainda terão outras possibilidades de classificação. O Mundial de 2027 distribuirá mais três vagas para Los Angeles 2028, enquanto as últimas três cotas olímpicas serão definidas de acordo com a posição das seleções no ranking mundial.

Segundo e terceiro colocados vão ao Mundial de 2027

O resultado no Sul-Americano também terá consequência direta para o próximo Campeonato Mundial. As seleções que terminarem em segundo e terceiro lugares garantirão participação direta na competição de 2027.

O Mundial terá importância adicional no ciclo olímpico, já que distribuirá três vagas para os Jogos de Los Angeles. Assim, o desempenho no torneio continental pode definir diferentes caminhos para as seleções que buscam chegar à Olimpíada.

Como funciona a disputa pelo título

O campeonato será disputado em sistema de pontos corridos. As seis equipes jogam entre si uma vez, totalizando cinco partidas para cada seleção. Não haverá quartas de final, semifinais ou final em formato eliminatório.

A pontuação segue o resultado de cada partida:

Vitória por 3 a 0 ou 3 a 1: três pontos para a vencedora e nenhum para a derrotada;

três pontos para a vencedora e nenhum para a derrotada; Vitória por 3 a 2: dois pontos para a vencedora e um para a perdedora.

Em caso de empate na classificação, os critérios de desempate serão aplicados nesta ordem: maior número de vitórias, pontuação, razão de sets, razão de pontos e, por último, confronto direto entre as equipes empatadas.

Brasil chega como maior campeão da história

A seleção brasileira entra no torneio respaldada por um domínio histórico. O Brasil soma 23 títulos em 35 edições do Campeonato Sul-Americano Feminino.

Além disso, a equipe é a atual campeã e venceu as últimas 15 edições consecutivamente. O único outro país que já conquistou o título feminino é o Peru, dono de 12 troféus. A última conquista peruana, porém, aconteceu em 1993.

Brasil estreia contra a Venezuela nesta terça-feira

A seleção brasileira inicia a campanha nesta terça-feira, 8 de setembro, às 20h, contra a Venezuela. A partida será realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O confronto poderá ser acompanhado pelo SporTV 2 e pela plataforma de streaming VBTV.

O torneio é tratado como prioridade pela comissão técnica brasileira na temporada, principalmente pela possibilidade de garantir antecipadamente a classificação para os Jogos de Los Angeles 2028.

Brasil vem de vice-campeonato na VNL

A equipe brasileira chega ao Sul-Americano depois de conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2026. Na decisão, o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1.

Para a competição continental, a ponteira Gabi Guimarães retorna ao grupo principal de 14 atletas depois de se recuperar de dores na região lombar que a afastaram das partidas decisivas da VNL.

Por outro lado, a central Júlia Kudiess está fora após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a terceira semana da VNL. A ponteira Karina também desfalca a equipe por causa de uma fratura no tornozelo direito, enquanto a levantadora Macris pediu dispensa em razão da gravidez.

O técnico José Roberto Guimarães iniciou a preparação com 17 jogadoras e precisou reduzir o grupo para as 14 inscritas no torneio. Os últimos cortes foram a central Larissa Besen e a oposta Kisy.

Quem está no elenco do Brasil

Levantadoras: Roberta Ratzke e Vivian Lima;

Roberta Ratzke e Vivian Lima; Opostas: Sabrina Machado e Tainara Santos;

Sabrina Machado e Tainara Santos; Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena Wenk e Rosamaria;

Ana Cristina, Helena Wenk e Rosamaria; Ponteiras: Gabi Guimarães e Julia Bergmann;

Gabi Guimarães e Julia Bergmann; Centrais: Diana Duarte, Lorena Viezel e Luzia Nezzo;

Diana Duarte, Lorena Viezel e Luzia Nezzo; Líberos: Marcelle Arruda e Nyeme Costa.

Calendário do Brasil no Sul-Americano

8 de setembro, 20h: Brasil x Venezuela;

Brasil x Venezuela; 9 de setembro, 20h: Brasil x Peru;

Brasil x Peru; 10 de setembro, 20h: Brasil x Colômbia;

Brasil x Colômbia; 12 de setembro, 13h30: Brasil x Chile;

Brasil x Chile; 13 de setembro, 12h: Brasil x Argentina.

A última partida da seleção brasileira será contra a Argentina, no domingo, 13 de setembro, às 12h. O confronto terá transmissão pela TV Globo, SporTV 2 e GeTV no YouTube.

Calendário completo do Sul-Americano Feminino

Terça-feira, 8 de setembro

14h – Argentina x Peru

17h – Colômbia x Chile

20h – Brasil x Venezuela

Quarta-feira, 9 de setembro

14h – Chile x Venezuela

17h – Argentina x Colômbia

20h – Brasil x Peru

Quinta-feira, 10 de setembro

14h – Argentina x Chile

17h – Venezuela x Peru

20h – Brasil x Colômbia

Sexta-feira, 11 de setembro

Dia de folga geral na competição

Sábado, 12 de setembro

10h30 – Colômbia x Peru

13h30 – Brasil x Chile

16h30 – Argentina x Venezuela

Domingo, 13 de setembro