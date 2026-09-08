Calendário do Sul-Americano de Vôlei Feminino 2026: veja datas e horários dos jogos do Brasil

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Brasil enfrenta Venezuela, Peru, Colômbia, Chile e Argentina no Maracanãzinho; competição começa nesta terça-feira, no Rio de Janeiro

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O Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026 começa nesta terça-feira (8) e terá o Brasil em quadra ao longo de cinco rodadas. A competição será disputada até domingo (13), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O torneio deste ano tem importância especial porque funciona como Pré-Olímpico continental. A seleção campeã garante uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao todo, seis países participam da disputa: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela.

Quando o Brasil joga no Sul-Americano de Vôlei?

A seleção brasileira fará cinco partidas durante a competição. A estreia será contra a Venezuela, nesta terça-feira (8), às 20h. No dia seguinte, o adversário será o Peru.

Na sequência, o Brasil enfrentará a Colômbia e o Chile antes de encerrar sua participação na competição contra a Argentina, no domingo (13).

Terça-feira (8): Brasil x Venezuela — 20h

Brasil x Venezuela — 20h Quarta-feira (9): Brasil x Peru — 20h

Brasil x Peru — 20h Quinta-feira (10): Brasil x Colômbia — 20h

Brasil x Colômbia — 20h Sábado (12): Brasil x Chile — 13h30

Brasil x Chile — 13h30 Domingo (13): Brasil x Argentina — 12h

Onde assistir aos jogos do Brasil

As partidas da seleção brasileira no Sul-Americano de Vôlei Feminino terão transmissão pelo sportv2, na TV fechada, e pela VBTV, via streaming.

Como funciona o Sul-Americano de Vôlei Feminino 2026?

A competição será disputada em pontos corridos, em turno único. Dessa forma, as seis seleções se enfrentam uma vez cada, totalizando cinco rodadas para cada equipe.

Não haverá fase eliminatória ou mata-mata. Ao final das cinco rodadas, a seleção que acumular o maior número de vitórias será campeã e garantirá a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Em caso de empate no número de vitórias, a classificação seguirá critérios de desempate. A primeira referência será o número de pontos conquistados.

Depois, serão considerados a relação de sets vencidos e perdidos, a relação de pontos marcados e sofridos e, por fim, o confronto direto.

Tabela completa do Sul-Americano de Vôlei Feminino

Terça-feira (8 de setembro)

14h: Argentina x Peru

Argentina x Peru 17h: Colômbia x Chile

Colômbia x Chile 20h: Brasil x Venezuela

Quarta-feira (9 de setembro)

14h: Chile x Venezuela

Chile x Venezuela 17h: Argentina x Colômbia

Argentina x Colômbia 20h: Brasil x Peru

Quinta-feira (10 de setembro)

14h: Argentina x Chile

Argentina x Chile 17h: Venezuela x Peru

Venezuela x Peru 20h: Brasil x Colômbia

Sexta-feira (11 de setembro)

Dia de descanso: não haverá partidas.

Sábado (12 de setembro)

10h30: Colômbia x Peru

Colômbia x Peru 13h30: Brasil x Chile

Brasil x Chile 16h30: Argentina x Venezuela

Domingo (13 de setembro)

9h: Chile x Peru

Chile x Peru 12h: Brasil x Argentina

Brasil x Argentina 15h: Colômbia x Venezuela

Quais seleções disputam o torneio?

Seis equipes participam do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de 2026: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela.

O torneio será realizado no Maracanãzinho entre os dias 8 e 13 de setembro. A equipe que terminar na primeira posição ao fim das cinco rodadas ficará com o título e com a vaga direta para Los Angeles 2028.

Vôlei masculino será disputado na sequência

Depois do torneio feminino, o Maracanãzinho receberá o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino, entre 15 e 20 de setembro.

Também com seis seleções e o mesmo formato de disputa, a competição masculina contará com Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela. A seleção brasileira será comandada pelo técnico Bernardinho.