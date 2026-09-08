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Brasil x Venezuela hoje (08/09): onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Sul-Americano Feminino

Seleção brasileira feminina estreia no torneio continental diante da Venezuela e inicia busca pelo título e pela vaga nos Jogos de 2028

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 8:27 | Atualizado em 08/09/2026 às 8:29
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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Brasil e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei.

A seleção brasileira inicia sua trajetória no torneio continental após conquistar a medalha de prata na Liga das Nações (VNL). Na decisão, o Brasil perdeu para a Turquia por 3 sets a 1.

A competição tem importância adicional em 2026: pela primeira vez, o campeão sul-americano garantirá vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Como chegam as equipes

O Brasil volta a disputar uma partida oficial cerca de um mês depois da final da Liga das Nações. Desde então, a equipe esteve concentrada nos treinamentos para o Campeonato Sul-Americano, apontado pela comissão técnica como o principal foco da temporada.

A seleção brasileira é a atual campeã e soma 23 títulos sul-americanos. O país venceu as últimas 15 edições consecutivas da competição, sequência iniciada em 1995.

Apesar do retrospecto, o torneio também registra episódios de equilíbrio. Em 2021, por exemplo, o Brasil perdeu para a Colômbia durante a disputa e assegurou o título por ter perdido menos sets.

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo

A estreia da seleção brasileira feminina terá transmissão ao vivo na TV fechada e no streaming.

  • TV fechada: SporTV2
  • Streaming: VBTV

Jogadoras do Brasil

Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)

  • Levantadoras: Roberta e Vivian
  • Opostas: Sabrina e Tainara
  • Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria
  • Ponteiras: Gabi Guimarães e Julia Bergmann
  • Centrais: Diana, Lorena e Luzia
  • Líberos: Marcelle e Nyeme

A capitã Gabi Guimarães retorna à seleção após ficar fora das finais da Liga das Nações por problemas físicos na região lombar. A comissão técnica ainda avaliará diariamente sua participação e carga de jogo.

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Desfalques e novidades na seleção brasileira

  • Júlia Kudiess: fora após sofrer rompimento do LCA do joelho esquerdo em julho e passar por cirurgia.
  • Karina: sofreu fratura no tornozelo direito durante os treinamentos e tem previsão de recuperação de até 12 semanas.
  • Macris: não foi convocada após solicitar dispensa em razão da gravidez.
  • Larissa, Kisy e Natinha: foram cortadas da lista final de 14 jogadoras após os treinamentos em Saquarema.

Além do retorno de Gabi, Tainara e Nyeme também voltaram a integrar o grupo após desfalcarem a seleção na fase decisiva da VNL.

Vivian e Sabrina ganharam espaço no elenco principal depois do destaque na conquista da Copa Sul-Americana pelo time B.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei – 1ª rodada
  • Jogo: Brasil x Venezuela
  • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 08/09/2026 (terça-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV2 e VBTV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.