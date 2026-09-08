Brasil x Peru ao vivo: onde assistir, horário e informações do Sul-Americano Feminino de Vôlei

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Seleção brasileira entra em quadra no Rio de Janeiro pela segunda rodada da competição continental; confira os detalhes do confronto

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Brasil e Peru se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, competição que reúne seleções da América do Sul.

A partida será disputada na capital fluminense e terá transmissão pela televisão fechada e também por streaming.





Onde assistir ao vivo

O confronto entre Brasil e Peru terá transmissão na TV fechada pelo SporTV2. Para quem prefere acompanhar pela internet, o jogo estará disponível no VBTV.

TV fechada: SporTV2

SporTV2 Streaming: VBTV

Quem está no elenco do Brasil?

Levantadoras: Roberta Ratzke e Vivian Lima;

Roberta Ratzke e Vivian Lima; Opostas: Sabrina Machado e Tainara Santos;

Sabrina Machado e Tainara Santos; Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena Wenk e Rosamaria;

Ana Cristina, Helena Wenk e Rosamaria; Ponteiras: Gabi Guimarães e Julia Bergmann;

Gabi Guimarães e Julia Bergmann; Centrais: Diana Duarte, Lorena Viezel e Luzia Nezzo;

Diana Duarte, Lorena Viezel e Luzia Nezzo; Líberos: Marcelle Arruda e Nyeme Costa.

Calendário do Brasil no Sul-Americano

8 de setembro, 20h: Brasil x Venezuela;

Brasil x Venezuela; 9 de setembro, 20h: Brasil x Peru;

10 de setembro, 20h: Brasil x Colômbia;

Brasil x Colômbia; 12 de setembro, 13h30: Brasil x Chile;

Brasil x Chile; 13 de setembro, 12h: Brasil x Argentina.

Ficha Técnica