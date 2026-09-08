Brasil x Peru ao vivo: onde assistir, horário e informações do Sul-Americano Feminino de Vôlei
Seleção brasileira entra em quadra no Rio de Janeiro pela segunda rodada da competição continental; confira os detalhes do confronto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Brasil e Peru se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, competição que reúne seleções da América do Sul.
A partida será disputada na capital fluminense e terá transmissão pela televisão fechada e também por streaming.
Onde assistir ao vivo
O confronto entre Brasil e Peru terá transmissão na TV fechada pelo SporTV2. Para quem prefere acompanhar pela internet, o jogo estará disponível no VBTV.
- TV fechada: SporTV2
- Streaming: VBTV
Quem está no elenco do Brasil?
- Levantadoras: Roberta Ratzke e Vivian Lima;
- Opostas: Sabrina Machado e Tainara Santos;
- Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena Wenk e Rosamaria;
- Ponteiras: Gabi Guimarães e Julia Bergmann;
- Centrais: Diana Duarte, Lorena Viezel e Luzia Nezzo;
- Líberos: Marcelle Arruda e Nyeme Costa.
Calendário do Brasil no Sul-Americano
- 8 de setembro, 20h: Brasil x Venezuela;
- 9 de setembro, 20h: Brasil x Peru;
- 10 de setembro, 20h: Brasil x Colômbia;
- 12 de setembro, 13h30: Brasil x Chile;
- 13 de setembro, 12h: Brasil x Argentina.
Ficha Técnica
- Jogo: Brasil x Peru
- Competição: Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei – 2ª rodada
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV2 e VBTV