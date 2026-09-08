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Brasil x Peru ao vivo: onde assistir, horário e informações do Sul-Americano Feminino de Vôlei

Seleção brasileira entra em quadra no Rio de Janeiro pela segunda rodada da competição continental; confira os detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 17:00
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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Brasil e Peru se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, competição que reúne seleções da América do Sul.

A partida será disputada na capital fluminense e terá transmissão pela televisão fechada e também por streaming.


Onde assistir ao vivo

O confronto entre Brasil e Peru terá transmissão na TV fechada pelo SporTV2. Para quem prefere acompanhar pela internet, o jogo estará disponível no VBTV.

  • TV fechada: SporTV2
  • Streaming: VBTV

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Quem está no elenco do Brasil?

  • Levantadoras: Roberta Ratzke e Vivian Lima;
  • Opostas: Sabrina Machado e Tainara Santos;
  • Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena Wenk e Rosamaria;
  • Ponteiras: Gabi Guimarães e Julia Bergmann;
  • Centrais: Diana Duarte, Lorena Viezel e Luzia Nezzo;
  • Líberos: Marcelle Arruda e Nyeme Costa.

Calendário do Brasil no Sul-Americano

  • 8 de setembro, 20h: Brasil x Venezuela;
  • 9 de setembro, 20h: Brasil x Peru;
  • 10 de setembro, 20h: Brasil x Colômbia;
  • 12 de setembro, 13h30: Brasil x Chile;
  • 13 de setembro, 12h: Brasil x Argentina.

Ficha Técnica

  • Jogo: Brasil x Peru
  • Competição: Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei – 2ª rodada
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SporTV2 e VBTV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.