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Brasil x França ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela semifinal do Mundial Sub-17 de Vôlei

Seleção busca vaga na decisão após campanha invicta e terá pela frente a França, que fez a melhor trajetória da fase de grupos; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 27/08/2026 às 10:30
Imagem do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino sub-17
Imagem do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino sub-17 - Reprodução/ Volleyball World

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Brasil e França se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 8h (de Brasília), em Doha, no Catar, pela semifinal do Campeonato Mundial Sub-17 Masculino de Vôlei.

A Seleção Brasileira chega à disputa após vencer a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/14, na manhã desta quinta-feira (27), garantindo presença entre as quatro melhores equipes da competição.

Do outro lado, a França avançou após derrotar a Romênia também por 3 sets a 0. O vencedor do confronto disputará a final do Mundial Sub-17 no sábado (29), às 11h, também em Doha.

Como chegam as seleções

O Brasil mantém uma campanha invicta no torneio. Na fase de grupos, a equipe comandada por Marcelo Zenni venceu México e Argentina por 3 sets a 0 e superou a Polônia por 3 sets a 2. Nas oitavas de final, os brasileiros eliminaram a Índia por 3 a 0 antes de repetirem o placar diante da Venezuela.

Na vitória que garantiu a classificação para a semifinal, o oposto Arthur Lima foi o principal pontuador brasileiro, com 12 pontos. Os centrais Lucas Abreu e Lucas Dutra contribuíram com 10 pontos cada, enquanto o levantador Pedro Berlitz comandou a distribuição das jogadas.

A França, por sua vez, fez a melhor campanha geral da fase de grupos. Os franceses venceram Tunísia, Catar e Venezuela por 3 sets a 0, superaram a Espanha por 3 a 2 nas oitavas e eliminaram a Romênia sem perder sets nas quartas de final.

Onde assistir ao vivo

Brasil x França terá transmissão ao vivo e gratuita no YouTube da Volleyball World. A partida poderá ser acompanhada pelo canal oficial da entidade na plataforma de vídeos.

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A transmissão começa às 8h, no horário de Brasília.

O caminho até a decisão

Quem vencer o confronto entre brasileiros e franceses avançará para a final do Campeonato Mundial Sub-17 Masculino de Vôlei, marcada para sábado (29), às 11h.

O outro lado da chave será definido pelos confrontos entre Irã e Paquistão e Argentina e Polônia. Os vencedores desses dois jogos se enfrentam na outra semifinal.

As seleções derrotadas nas semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado (29), às 8h.

Ficha Técnica

  • Jogo: Brasil x França
  • Competição: Campeonato Mundial Sub-17 Masculino de Vôlei – semifinal
  • Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 8h (de Brasília)
  • Local: Doha, Catar
  • Transmissão: YouTube da Volleyball World, ao vivo e de graça

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.