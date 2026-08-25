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Chaveamento do Mundial Sub-17 de Vôlei hoje (25/08): veja o caminho do Brasil após avançar às quartas de final

Seleção Brasileira enfrenta a Índia nas oitavas de final e já conhece os possíveis adversários nas quartas, semifinal e decisão do torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 25/08/2026 às 13:46
Imagem do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino sub-17
Imagem do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino sub-17 - Reprodução/ Volleyball World

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O Brasil está nas quartas de final do Mundial Sub-17 de Vôlei Masculino. A Seleção Brasileira venceu a Índia por 3 sets a 0, nesta terça-feira (25), em Doha, no Catar, e agora vai enfrentar a Venezuela na próxima fase.

O time brasileiro confirmou a classificação com parciais de 25/17, 25/13 e 25/14. A Venezuela também precisou disputar cinco sets para avançar e eliminou a Bulgária por 3 a 2.

Brasil e Venezuela se enfrentam pelas quartas de final no dia 27 de agosto, às 8h (de Brasília). Do mesmo lado do chaveamento, a França também já garantiu sua classificação após vencer a Espanha por 3 sets a 2.

Chaveamento do Brasil no Mundial Sub-17 de Vôlei Masculino

Depois de liderar o Grupo C com três vitórias, o Brasil superou a Índia nas oitavas de final e manteve sua campanha invicta no torneio.

Agora, o desafio será contra a Venezuela, que avançou após uma vitória de virada sobre a Bulgária.

  • Oitavas de final: Brasil 3 x 0 Índia — 25/17, 25/13 e 25/14
  • Quartas de final: Brasil x Venezuela — 27 de agosto, às 8h
  • Semifinal: se avançar, o Brasil enfrenta o vencedor do caminho entre França e o classificado de Romênia x Tunísia. A semifinal será no dia 28 de agosto, às 8h
  • Final: se vencer a semifinal, disputa o título no dia 29 de agosto, às 11h

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Brasil vence a Índia e avança às quartas

A Seleção Brasileira não encontrou dificuldades para confirmar sua vaga nas quartas de final. O Brasil venceu a Índia por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/14.

O resultado mantém o time comandado por Marcelo Zenni sem derrotas no Mundial. Antes do mata-mata, a equipe brasileira havia vencido México, Polônia e Argentina durante a primeira fase.

Com a vitória sobre os indianos, o Brasil agora terá pela frente a Venezuela, em confronto que vale uma vaga na semifinal da competição.

Venezuela será adversária do Brasil nas quartas de final

A Venezuela garantiu a classificação ao derrotar a Bulgária por 3 sets a 2. A seleção venezuelana perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e conquistou a vaga.

As parciais da partida foram 28/30, 17/25, 25/19, 25/18 e 15/12.

Com isso, o confronto entre Brasil e Venezuela está definido para as quartas de final do Mundial Sub-17. A partida será disputada no dia 27 de agosto, às 8h (de Brasília).

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França também avança no chaveamento

A França foi outra seleção que garantiu vaga na sequência do mata-mata. Os franceses venceram a Espanha por 3 sets a 2, em uma partida decidida no tie-break.

O confronto terminou com parciais de 23/25, 25/19, 25/16, 23/25 e 15/10.

No caminho do Brasil, uma possível semifinal terá como adversário o vencedor da chave que envolve a França e o classificado do confronto entre Romênia e Tunísia.

Resultados das oitavas de final já encerrados

  • França 3 x 2 Espanha — 23/25, 25/19, 25/16, 23/25 e 15/10
  • Irã 3 x 0 Taipé Chinês — 25/18, 25/19 e 25/21
  • Venezuela 3 x 2 Bulgária — 28/30, 17/25, 25/19, 25/18 e 15/12
  • Argentina 3 x 1 Itália — 25/20, 25/23, 20/25 e 25/16
  • Brasil 3 x 0 Índia — 25/17, 25/13 e 25/14

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.