Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas quartas do Mundial Sub-17 de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção busca mais uma vitória no mata-mata para seguir na disputa pelo título inédito; confira os detalhes do confronto desta quinta-feira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 8h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Mundial Sub-17 de Vôlei Masculino, em Doha, no Catar.

A seleção brasileira chega ao confronto após eliminar a Índia nas oitavas de final. O time comandado por Marcelo Zenni venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/14.

Do outro lado, a Venezuela garantiu sua classificação em uma partida mais equilibrada. A equipe venezuelana buscou a virada sobre a Bulgária e venceu por 3 sets a 2.

Como chegam Brasil e Venezuela

O Brasil mantém uma campanha invicta no Mundial Sub-17. Na primeira fase, a seleção terminou na liderança do Grupo C após vencer México, Polônia e Argentina.

Nas oitavas, a equipe brasileira confirmou a classificação com uma atuação segura diante da Índia. O oposto Arthur de Paula foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos, enquanto o ponteiro Lorenzo contribuiu com 14.

A Venezuela, por sua vez, avançou após superar a Bulgária em cinco sets. Depois de perder os dois primeiros por 30/28 e 25/17, a seleção venezuelana reagiu e venceu por 25/19, 25/18 e 15/12.

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo e de graça no YouTube através do canal oficial da Volleyball World.



Caminho até a decisão

Quem vencer o duelo entre Brasil e Venezuela avançará para a semifinal do Mundial Sub-17. Na próxima fase, o adversário será o vencedor do caminho envolvendo França, Romênia ou Tunísia.

A semifinal está marcada para 28 de agosto, às 8h. Caso avance novamente, a seleção brasileira disputará a final no dia 29 de agosto, às 11h.

Ficha Técnica