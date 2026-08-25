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Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas quartas do Mundial Sub-17 de Vôlei

Seleção busca mais uma vitória no mata-mata para seguir na disputa pelo título inédito; confira os detalhes do confronto desta quinta-feira

Por Thiago Seabra Publicado em 25/08/2026 às 13:18 | Atualizado em 25/08/2026 às 13:34
Imagem do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino sub-17
Imagem do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino sub-17 - Reprodução/ Volleyball World

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Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 8h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Mundial Sub-17 de Vôlei Masculino, em Doha, no Catar.

A seleção brasileira chega ao confronto após eliminar a Índia nas oitavas de final. O time comandado por Marcelo Zenni venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/14.

Do outro lado, a Venezuela garantiu sua classificação em uma partida mais equilibrada. A equipe venezuelana buscou a virada sobre a Bulgária e venceu por 3 sets a 2.

Como chegam Brasil e Venezuela

O Brasil mantém uma campanha invicta no Mundial Sub-17. Na primeira fase, a seleção terminou na liderança do Grupo C após vencer México, Polônia e Argentina.

Nas oitavas, a equipe brasileira confirmou a classificação com uma atuação segura diante da Índia. O oposto Arthur de Paula foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos, enquanto o ponteiro Lorenzo contribuiu com 14.

A Venezuela, por sua vez, avançou após superar a Bulgária em cinco sets. Depois de perder os dois primeiros por 30/28 e 25/17, a seleção venezuelana reagiu e venceu por 25/19, 25/18 e 15/12.

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo e de graça no YouTube através do canal oficial da Volleyball World.

Caminho até a decisão

Quem vencer o duelo entre Brasil e Venezuela avançará para a semifinal do Mundial Sub-17. Na próxima fase, o adversário será o vencedor do caminho envolvendo França, Romênia ou Tunísia.

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A semifinal está marcada para 28 de agosto, às 8h. Caso avance novamente, a seleção brasileira disputará a final no dia 29 de agosto, às 11h.

Ficha Técnica

  • Jogo: Brasil x Venezuela
  • Competição: Mundial Sub-17 de Vôlei Masculino – quartas de final
  • Data: 27/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 8h (horário de Brasília)
  • Local: Doha, Catar
  • Transmissão: canal de transmissão ainda não confirmado

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.