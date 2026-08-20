fechar
Volei |

Brasil x Polônia Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial de vôlei

As duas seleções venceram na estreia e dividem a liderança do Grupo C antes do confronto que pode deixar um dos times isolado na ponta; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 13:45
Imagem da seleção brasileira de vôlei sub-17 masculino
Imagem da seleção brasileira de vôlei sub-17 masculino - Divulgação/ CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Polônia se enfrentam neste sábado (22), às 8h (horário de Brasília), em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei masculino.

O confronto coloca frente a frente as duas equipes que começaram o torneio com vitória. Brasileiros e poloneses somam três pontos e têm o mesmo saldo de sets após a rodada de abertura.

Quem vencer o duelo terminará a rodada na liderança isolada do Grupo C. A competição reúne 20 seleções e segue até o dia 29 de agosto, com a definição das vagas para a fase eliminatória após os confrontos da etapa inicial.

Como chegam as duas seleções

A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada no Mundial com vitória por 3 sets a 0 sobre o México. As parciais foram de 25/16, 25/16 e 25/19.

O Brasil registrou 11 pontos de bloqueio e sete aces durante a partida de estreia, além de impedir que qualquer jogador mexicano chegasse aos dois dígitos na pontuação individual.

Do outro lado, a Polônia também venceu sem perder sets. A equipe europeia superou a Argentina por 3 a 0, com parciais de 25/20, 26/24 e 25/19, e chegou aos mesmos três pontos do Brasil.

Atual campeã sul-americana da categoria, a equipe comandada por Marcelo Zenni busca melhorar a campanha realizada na primeira edição do Mundial Sub-17. Em 2024, o Brasil terminou na oitava colocação.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lucas Abreu liderou o Brasil na estreia

O central Lucas Abreu foi um dos principais nomes brasileiros no primeiro compromisso da competição. O jogador teve participação decisiva diante do México, especialmente no bloqueio.

Na mesma partida, os ponteiros Lorenzo e Lucca contribuíram com 12 pontos cada para o resultado da Seleção.

Lucas Abreu já havia sido destaque na conquista do Campeonato Sul-Americano, quando terminou a final contra a Argentina como o maior pontuador brasileiro, com 16 acertos.

Leia Também

Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo

A partida entre Brasil x Polônia terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da Volleyball World no YouTube.

Ficha técnica

  • Jogo: Brasil x Polônia
  • Competição: Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei masculino
  • Rodada: 2ª rodada
  • Data: sábado, 22 de agosto de 2026
  • Horário: 8h (horário de Brasília)
  • Local: Doha, Catar
  • Transmissão: Volleyball World no YouTube

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Brasil no Sul-Americano de Vôlei Feminino: tabela completa, horários e onde assistir
VOLEI

Brasil no Sul-Americano de Vôlei Feminino: tabela completa, horários e onde assistir
Ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja valores e como comprar
VOLEI

Ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja valores e como comprar

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.