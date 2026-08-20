Brasil x Polônia Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial de vôlei

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As duas seleções venceram na estreia e dividem a liderança do Grupo C antes do confronto que pode deixar um dos times isolado na ponta; confira

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Brasil e Polônia se enfrentam neste sábado (22), às 8h (horário de Brasília), em Doha, no Catar, pela segunda rodada do Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei masculino.

O confronto coloca frente a frente as duas equipes que começaram o torneio com vitória. Brasileiros e poloneses somam três pontos e têm o mesmo saldo de sets após a rodada de abertura.

Quem vencer o duelo terminará a rodada na liderança isolada do Grupo C. A competição reúne 20 seleções e segue até o dia 29 de agosto, com a definição das vagas para a fase eliminatória após os confrontos da etapa inicial.

Como chegam as duas seleções

A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada no Mundial com vitória por 3 sets a 0 sobre o México. As parciais foram de 25/16, 25/16 e 25/19.

O Brasil registrou 11 pontos de bloqueio e sete aces durante a partida de estreia, além de impedir que qualquer jogador mexicano chegasse aos dois dígitos na pontuação individual.

Do outro lado, a Polônia também venceu sem perder sets. A equipe europeia superou a Argentina por 3 a 0, com parciais de 25/20, 26/24 e 25/19, e chegou aos mesmos três pontos do Brasil.

Atual campeã sul-americana da categoria, a equipe comandada por Marcelo Zenni busca melhorar a campanha realizada na primeira edição do Mundial Sub-17. Em 2024, o Brasil terminou na oitava colocação.

Lucas Abreu liderou o Brasil na estreia

O central Lucas Abreu foi um dos principais nomes brasileiros no primeiro compromisso da competição. O jogador teve participação decisiva diante do México, especialmente no bloqueio.

Na mesma partida, os ponteiros Lorenzo e Lucca contribuíram com 12 pontos cada para o resultado da Seleção.

Lucas Abreu já havia sido destaque na conquista do Campeonato Sul-Americano, quando terminou a final contra a Argentina como o maior pontuador brasileiro, com 16 acertos.

Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo

A partida entre Brasil x Polônia terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da Volleyball World no YouTube.

Ficha técnica